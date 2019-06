Von Bettina Grachtrup

Stuttgart. Ins Restaurant am Landtag kommt er immer noch gerne, aber die baden-württembergische Landespolitik hat Alexander Bonde hinter sich gelassen. Von 2011 bis 2016 war der Grünen-Politiker Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz und wurde zeitweise auch als Nachfolger von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gehandelt. Doch es kam anders: Seit Februar 2018 ist der 44-Jährige Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt mit Sitz im niedersächsischen Osnabrück - und macht den Eindruck, dass er mit dieser Aufgabe glücklich ist.

Nein, er verspüre keine Wehmut, beteuert Bonde, wenn er heute im Stuttgarter Regierungsviertel sitzt. "Ich habe damals für mich entschieden, einen neuen Weg zu gehen. Das habe ich nicht bereut." 2016 kam für Bonde viel zusammen: Nach der Landtagswahl bildete sich die grün-schwarze Koalition. "Sein" Ressort ging an Peter Hauk (CDU). Im Landtag sitzt Bonde nicht, da er im parteiinternen Kampf um die Kandidatur im Wahlkreis Freiburg I mit Reinhold Pix nachgegeben hatte. Hinzu kamen Gerüchte über eine außereheliche Affäre mit einer grünen Lokalpolitikerin.

Während einer einjährigen Karenzzeit orientierte er sich beruflich neu - was zunächst nicht einfach war. "Entgegen der öffentlichen Auffassung ist es nicht so, dass es eine natürliche Weiterverwendung für Minister gäbe." Er habe Angebote gehabt, in die Politik zurückzugehen, etwa als Oberbürgermeister zu kandidieren. "Aber man muss wissen, was man tatsächlich will." Er habe weiter im Umweltbereich etwas bewegen wollen. Zunächst arbeitete Bonde für eine Berliner Unternehmensberatung - bis das Angebot aus Osnabrück kam.

Die Stiftung wurde 1990 gegründet, um das Geld aus dem Verkauf des bundeseigenen Stahlkonzerns Salzgitter AG zu verwenden. Heute hat sie 150 Mitarbeiter, das Stiftungskapital beträgt 2,24 Milliarden Euro. Gefördert werden Projekte zum Umweltschutz, besonders in der mittelständischen Wirtschaft. Die Projekte sind in ganz Deutschland verstreut. Privat hat Bonde, der verheiratet ist und drei Kinder hat, seinen Lebensmittelpunkt weiter im Schwarzwald. "Ich pendele zwischen Osnabrück, dem Schwarzwald und Berlin."

Dass es ein Grüner, wenn auch ein Realo mit guten Kontakten aus seiner Zeit im Bundestag, an die Spitze der Bundesstiftung schaffte, überraschte: Bondes Vorgänger hatten ein CDU-Parteibuch. Der 44-Jährige ist nach wie vor Grünen-Mitglied, allerdings ohne Parteiamt, weil das nicht zur Rolle einer überparteilichen Stiftung gepasst hätte.

Wirtschaft und Wissenschaft, Naturschutz und Technik: Diese Kombination in der Stiftungsarbeit hält Bonde für spannend. Zugleich ist er etwas auf Abstand zur tagesaktuellen Aufgeregtheit der Politik. Der permanente Druck sei jetzt niedriger als im politischen Geschäft, erzählt er. "Man kann sehr viel besser lange Linien entwickeln und hat mehr Luft für strategische Überlegungen." Bondes Vertrag geht erst einmal über fünf Jahre.

Die Grünen-Landeschefs Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand loben den Ex-Minister: "Wir Südwest-Grünen haben Alex Bonde viel zu verdanken." Sie nennen als Beispiele den Nationalpark Schwarzwald, die Modernisierung des Jagdrechts und die Aufstockung des Haushalts für Naturschutz. Beim Parteitag 2016 wurde Bonde mit viel Applaus verabschiedet. "Ob ihr mich braucht und wo ihr mich braucht, müsst ihr entscheiden", sagte er damals. "Ihr findet mich zu Hause im Schwarzwald". Heute sagt Bonde sicher, er habe nicht vor, in die Landespolitik zurückzugehen.