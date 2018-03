Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Heilbronner Gymnasiasten haben gezeigt, was sie von der AfD und deren Jugendorganisation "Junge Alternative" halten - weit mehr als 300 von ihnen haben am gestrigen Montag deren Auftritt in der vom "Netzwerk gegen Rechts" organisierten Gegenkundgebung mit einem gellenden Pfeifkonzert begleitet und auf Transparenten und in Sprechchören kundgetan, dass sie die AfD-Jugendorganisation ablehnen. Auf selbstgemachten Tafeln waren Äußerungen gegen den Rassismus der AfD und ihre Flüchtlingspolitik zu lesen." Die Partei hatte zu der Kundgebung aufgerufen, um den Schülern der drei umliegenden Gymnasien "mit geballter Kraft" die "Grundwerte der Demokratie zu vermitteln".

Etliche Lehrer war mit ihren Schülern vor Ort. Nicht wenige von ihnen waren auch deshalb verärgert, weil die Schulen durch die Orts- und Zeitwahl der AfD unter Zugzwang gesetzt worden waren, den Unterricht früher zu beenden. Vor allem jüngere Schüler sollten, auch wegen besorgter Elternnachfragen, vorher nach Hause gehen können. Dass die älteren von ihnen aber für die Gegendemo vor Ort blieben, wurde von einigen Lehrern durchaus anerkannt. Auf die Frage, ob er denn unter den AfD-Anhängern auch Schulkameraden sehe, sagte ein Schüler, hier nicht, aber solche gebe es auch an seiner Schule. "Demokratie muss man lernen" sagte eine Mutter, die ihren Sohn zur Kundgebung begleitet hatte, deshalb sei sie hier.

Zu einer Berührung der beiden Gruppen war es nicht gekommen. Man hatte allgemein zunächst mit 100 Teilnehmern gerechnet. Die Polizei war mit etwa 200 Kräften vor Ort und sorgte für großen Abstand zwischen den beiden Gruppen.

Die etwa 30 zumeist älteren AfD-Anhänger hatten auch akustische keine Chance, Gehör zu finden. Anwesend waren auch die Landtagsabgeordneten Carola Wolle und Thomas Palka sowie ein Unterstützer aus Brandenburg, der herbeigeeilt war, weil Bundesvorsitzender Jörg Meuthen nicht erschienen war. Die Ankündigung seines Auftritts war schon am Freitag von der Homepage verschwunden, dennoch wurde sie mit einer "kurzfristigen" Verhinderung erklärt.

Man wolle Vorurteile abbauen und Politik für junge Menschen, egal welcher Parteienzugehörigkeit, wieder interessant machen, sagte der AfD-Redner, um dann heftige Vorwürfe gegen Lehrer zu erheben ("antidemokratischer Widerstand") und mit einer Klage wegen "Dienstvergehens" gegen sie zu drohen.

Obwohl nicht vorgesehen, ergriff am Ende der Kundgebung der SPD-Landtagsabgeordnete und Stadtrat Rainer Hinderer das Wort, plädierte für die Meinungsfreiheit, die auch für die AfD gelte - und zitierte aus den letzten drei Sitzungen des Landtages und den Auftritten der AfD-Abgeordneten frauenfeindliche, rassistische und menschenverachtende Redebeiträge.

Auch der CDU-Kreisverband Heilbronn zeigt sich gestern in einer Presseerklärung "befremdet ob der neuen Dimensionen, die die zunehmende Radikalisierung der AfD" in den letzten Tagen und Wochen annehme. Mit dem Beschluss des Parteikonvents der AfD, dass es Parteimitgliedern künftig möglich sein wird, bei Veranstaltungen von Pegida öffentlich aufzutreten, bewegt sich die AfD endgültig außerhalb jeglichen demokratischen Spektrums", teilte der Heilbronner Bundestagsabgeordnete und CDU-Kreisvorsitzende Alexander Throm mit. Er warf der AfD eine antidemokratische Haltung vor und verurteilte Pegida als rassistische und rechtspopulistische Organisation.

Für die AfD hat die Kundgebung möglicherweise ein juristisches Nachspiel. Einige aus der Gruppe waren unter anderem ins Robert-Mayer-Gymnasium eingedrungen und hatten dort Namenslisten und Pläne im Zusammenhang mit der Reaktion der Schulen auf die Kundgebung fotografiert.