Stuttgart/Heidelberg. (sös) Ist das eine Kapitulation vor Hass und Hetze im Internet? Michael Blume, der Antisemitismus-Beauftragte der Landesregierung, will künftig nicht mehr in den sozialen Netzwerken Facebook, Twitter und Instagram aktiv sein. Das verkündete der 43-Jährige am Dienstagmorgen in einem "Abschiedspost" auf seiner Facebook-Seite.

"Schon seit Jahren warne ich ja vor den Gefahren der digitalen Verrohung und Radikalisierung und habe sie auch mit Beschimpfungen, Drohungen etc. immer wieder am eigenen Leib erfahren", schreibt Blume. Dennoch habe er sich "immer eingeredet, ich müsste dabei bleiben, den Extremen nicht das Feld überlassen". Auf Twitter beschrieb er selbst erst zehn Tage zuvor die Motivation für sein digitales Engagement mit dem Satz "Man kann das Internet nicht dem Hass überlassen."

Jetzt, auch angestoßen durch die Landtagswahl in Thüringen und das Wahlverhalten der jüngeren Generationen, ändert Blume seine Meinung. Er wolle künftig nicht mehr "in Geschäftsmodellen mitwirken, die ich doch mit wachsender Sorge analysiere", schreibt er. Seine eigenen Beiträge dienten den Unternehmen lediglich dazu, Aufmerksamkeit zu gewinnen, damit Werbeanzeigen eingespielt werden könnten - "und währenddessen gehen unsere regionalen Zeitungen kaputt, verschwindet das Leben vor Ort". Auch, das beispielsweise Facebook die rechtspopulistische Plattform "Breitbart" an Werbeeinnahmen beteiligen wolle, könne er nicht mittragen, schreibt er.

Präsent sein will Blume künftig im Netz noch in seinem Blog. Ansonsten aber in seinen Büchern und vor allem bei Begegnungen "im echten Leben".