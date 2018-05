Ellwangen. (dpa) Nach der gescheiterten Abschiebung eines Asylbewerbers aus dem westafrikanischen Togo hat die Polizei am Donnerstag mit einem Großeinsatz in einer Flüchtlingsunterkunft im baden-württembergischen Ellwangen Stärke demonstriert. Der Rechtsstaat werde Recht und Gesetz durchsetzen, dies gelte auch für Menschen, die hier in Deutschland Schutz suchten, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU). "In Baden-Württemberg wird es keine rechtsfreien Räume geben." In Ellwangen waren Hunderte Beamte vor Ort. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Bei der Großrazzia machte die Polizei auch den gesuchten 23 Jahre alten Asylsuchenden aus dem Togo ausfindig. Er und andere 17 Bewohner, die in Vergangenheit wiederholt als Unruhestifter aufgefallen seien, sollen in andere Landeserstaufnahmeeinrichtungen verlegt werden. "Solche Maßnahmen zur Trennung von Unruhestiftern haben bereits in der Vergangenheit zum Erfolg der Befriedung in der Landeserstaufnahmeeinrichtung geführt", teilte die zuständige Polizei mit. Der 23-Jährige soll nach dem Dublin-Abkommen nach Italien zurückgeführt werden.

Fragen und Antworten zum Ellwanger Fall: Kommen Solidarisierungen wie in Ellwangen häufiger vor? In dieser Größenordnung - bis zu 200 mutmaßliche Flüchtlinge gegen die Polizei - handelt es sich um einen noch nie da gewesenen Einzelfall. Zwar war hätten sich einzelne Personen in der Vergangenheit gegen ihre Abschiebung gewehrt, erläutert ein Sprecher des Innenministeriums. «In dieser Form war es der erste Vorfall, bei dem sich so viele Personen zusammentun, um Widerstand zu leisten.» Gab es bislang etwas Ähnliches? Ja, aber in kleinerem Umfang. 2015 hatten mehr als 50 Menschen in Fellbach bei Stuttgart eine Abschiebung verhindert. Auch hier brachen die Beamten wegen der Gegenwehr die Aktion ab. Welche Konsequenzen wünscht sich die Polizei? Für die Deutsche Polizeigewerkschaft ist schon klar, dass sich etwas ändern muss. "Ellwangen leitet eine neue Ära ein", sagt Landeschef Ralf Kusterer. Die Sicherheitsstrategie für Abschiebungen müsse überarbeitet und jeweils mehr Kräfte eingesetzt werden. Wie schwierig das sei, zeige allerdings der Rückzug seiner Kollegen infolge des Widerstands in Ellwangen in der Nacht zu Montag. Im gesamten Südwesten habe es nicht genug Personal gegeben, um die Kräfte in der schwäbischen Stadt zu unterstützen. Überdies sei an bauliche Erleichterungen für Abschiebungen wie Schleusen zu denken. Wie reagiert das Innenministerium? Anders als die Gewerkschaft will sich das Ministerium noch nicht vollends festlegen. Das Polizeipräsidium Aalen müsse künftig bei Abschiebungen aus der Landeserstaufnahmestelle sehr genau den Kräfteeinsatz prüfen. Die Eskalation sei auch auf die größere Widerstandsbereitschaft gegen die Polizei der dort untergebrachten Afrikaner zurückzuführen. Die Vorgänge müssten analysiert und möglicherweise die Polizeitaktik insgesamt angepasst werden. Woran scheitern Abschiebungen? Der häufigste Fall sind fehlende Ausweispapiere und die Weigerung der Flüchtlinge, an der Klärung ihrer Identität mitzuwirken. Nach weiteren Angaben des Ministeriums gibt es auch am Abschiebetag Gründe für ein Scheitern: fehlende Reisedokumente, gesundheitliche Probleme der Betroffenen - oder die Beamten finden niemanden vor. Generell seien Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber aus Erstaufnahmeeinrichtungen aber leichter als die von Menschen mit eigener Wohnung, die sich dem Zugriff leichter entziehen könnten. Wie viele Menschen werden zwangsweise rückgeführt? 2017 waren in Baden-Württemberg 7600 Rückführungen vorgesehen und 3450 realisiert; in diesem Jahr waren es 1115 von bisher 3000 geplanten Abschiebungen. Wie viele Geduldete gibt es im Südwesten? Ende Februar war bei 20 200 Ausländern die Abschiebung ausgesetzt. Zum Vergleich: 2013 waren es rund 10 800. Wie viele Erstaufnahmestellen gibt es im Land? In zwölf Erstaufnahme-Einrichtungen leben mehr als 4500 Schutzsuchende. Am größten ist das Ankunftszentrum Heidelberg mit mehr als 1000 Bewohnern. Ellwangen liegt mit fast 500 Flüchtlingen auf Platz drei. Welche Kontrollen gibt es in den Erstaufnahme-Einrichtungen? Grundlage des Miteinanders ist die Hausordnung, die Waffen eindeutig verbietet. Hinzu kommen nach Angaben des Regierungspräsidiums Stuttgart bei jedem Einlass Zugangskontrollen und Durchsuchungen von Taschen, aber keine Leibesvisitationen. Gewerkschafter Kusterer fordert mehr Sicherheitspersonal, um die Regeln durchzusetzen.



Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sprangen Flüchtlinge aus den Fenstern der Flüchtlingsunterkunft. Dabei hätten einige von ihnen Blessuren erlitten. Auch drei Polizisten seien leicht verletzt worden, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Angehörige des Rettungsdienstes "hatten zu tun", sagte ein Polizeisprecher auf Fragen von Reportern vor Ort.

Die Polizei hatte am frühen Morgen ein Großaufgebot rund um das frühere Bundeswehrgelände zusammengezogen. Die Beamten rückten mit mehreren Dutzend Mannschaftsbussen an. Die Straßen waren weiträumig abgesperrt. Außerdem hielt sich die Polizei mit weiteren Kräften in Bereitschaft. Zu sehen waren Beamte in Schutzkleidung. Sanitäter und Notärzte waren ebenfalls vor Ort.

Afrikanische Asylbewerber hatten wenige Tage zuvor die Abschiebung des Mannes aus dem westafrikanischen Kleinstaat Togo mit Gewalt verhindert. Die Polizei musste ihre Aktion in der Nacht zum Montag abbrechen, weil nach ihrer Schilderung die Situation für die Streifenwagenbesatzungen zu gefährlich wurde. Etwa 150 mutmaßliche Flüchtlinge sollen die Streifenwagen umringt und die Polizisten bedrängt haben. Später sollen sie mit einem Angriff auf die Polizisten gedroht und so erreicht haben, dass die Schlüssel zu den Handschellen des 23-Jährigen überreicht wurden.

Als Reaktion auf den Vorfall forderte der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster ein härteres Durchgreifen der Sicherheitsbehörden. "In unserem Rechtsstaat gibt es eindeutige rote Linien, die mittlerweile beinahe täglich von Asylbewerbern vorsätzlich überschritten werden", sagte Schuster. Er erwarte nun "politische Rückendeckung auf allen Ebenen für mehr spürbare Härte im Vorgehen unserer Exekutivbehörden".

Die AfD-Fraktionschefin im Bundestag, Alice Weidel, schrieb auf Twitter: "Der Rechtsstaat wird von seinen "Gästen" mit Füssen getreten." Sie forderte: "Asylbewerber, die Abschiebungen zu verhindern versuchen, haben ebenfalls ausgewiesen zu werden!"

In der "Bild"-Zeitung (Donnerstag) äußerte sich ein Mann, der sich als der 23-jährige Mann aus Togo ausgab. "Die Polizei hat schon im Februar versucht, mich abzuschieben. Deutschland sagt doch "Welcome" zu uns Flüchtlingen. Die geben jeder Person eine Duldung", sagte er. Seine "Brüder" seien ihm nun "zur Hilfe gekommen", sagte er mit Blick auf den gescheiterten Polizeieinsatz. Nach eigener Darstellung sollte er nach Italien abgeschoben werden, wo er zuerst in der EU angekommen war.

Togo wird von Deutschland nicht als sicherer Herkunftsstaat eingestuft. Dennoch hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) 2017 mehr als 90 Prozent der Asylanträge von Menschen aus der früheren deutschen Kolonie am Golf von Guinea abgelehnt oder als erledigt gekennzeichnet. Nur wenige Flüchtlinge aus dem westafrikanischen Land beantragen Asyl - vergangenes Jahr waren es 370. Ende 2017 lebten laut Ausländerstatistik 10 615 Togoer in Deutschland - nicht alle als Flüchtlinge. Das Land mit rund 7,7 Millionen Einwohnern gehört zu den ärmsten Staaten der Welt. 2015 lebte nach Angaben des Internationalen Währungsfonds die Hälfte der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. Das Nationaleinkommen beträgt 4,4 Milliarden Euro (2016) - in Deutschland ist das in etwa das Budget eines Landkreises. Deutschland fördert die freiwillige Rückkehr nach Togo laut Bamf mit einer Starthilfe von 300 Euro und - je nach Stand des Asylverfahrens - mit bis zu weiteren 1200 Euro. Seit mehr als 50 Jahren herrscht die Familie Gnassingbé in dem Land: nach einem Militärputsch 1967 für 38 Jahre Eyadéma Gnassingbé, seit dessen Tod sein Sohn Faure. Zuletzt kam es zu Massenprotesten gegen die Staatsspitze. Das Auswärtige Amt erkennt eine vorsichtige demokratische Öffnung, sieht aber weiterhin erhebliche Defizite bei Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit. Amnesty International beklagt willkürliche Festnahmen und Folter. dpa



Nach der Gewalt gegen Polizisten bei der Aktion vor ein paar Tagen verlangt die Deutsche Polizeigewerkschaft die Abschiebung der Angreifer. "Die Flüchtlinge, die in Ellwangen Polizisten angegriffen haben, müssen unverzüglich abgeschoben werden", sagte der Bundesvorsitzende Rainer Wendt.

Bundesinnenminister Horst Seehofer bezeichnete den Widerstand von Asylbewerbern gegen die Abschiebung des Togoers als "Schlag ins Gesicht der rechtstreuen Bevölkerung". Der CSU-Politiker sagte am Donnerstag in Berlin, für ihn sei klar, "dass das Gastrecht nicht mit Füßen getreten werden darf". Er betonte, "dass ich politisch voll hinter den Maßnahmen der baden-württembergischen Sicherheitsbehörden und der Polizei stehe". Die empörenden Widerstandshandlungen müssten "mit aller Härte und Konsequenz verfolgt werden".

Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen verurteilte die Gewalt gegen Polizisten ebenfalls. "Menschen, die nach langem Warten kurz vor einer Abschiebung stehen, sind in einer Ausnahmesituation. Das rechtfertigt jedoch keinen aggressiven Widerstand gegen eine rechtsstaatlich getroffene Entscheidung und erst recht keine Gewalt", teilte die UN-Einrichtung am Donnerstag mit. Solche Vorfälle würden anderen Menschen schaden, die in Deutschland auf Schutz angewiesen seien.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt fordert ein härteres Vorgehen. "Wir brauchen ab sofort maximale Härte im Umgang mit Abschiebeverweigerern", sagte Dobrindt am Donnerstag. "Wer seine Abschiebung verhindert, gehört in Abschiebehaft. Wer Abschiebungen anderer behindert, muss hart bestraft und beschleunigt ausgewiesen werden." Der Staat dürfe sein Gewaltmonopol nicht von aggressiven Asylbewerbern infrage stellen lassen.

Der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Das war eine Machtprobe gegen den deutschen Rechtsstaat und die haben wir zu gewinnen." Dass die Polizei nicht schon beim ersten Abschiebeversuch mit einer Hundertschaft angerückt sei, habe niemand zu kritisieren. Wenn es zuvor keine Hinweise auf Widerstandshandlungen gebe, sei dies nicht angemessen.

Am Donnerstagmorgen führte die Polizei einen Großeinsatz in der Unterkunft im baden-württembergischen Ellwangen durch und nahm den gesuchten Mann aus dem westafrikanischen Togo fest. Er soll gemäß des sogenannten Dublin-Abkommens nach Italien abgeschoben werden, wo er zuerst registriert wurde. Rund 150 Flüchtlinge hatten die Abschiebung am Montag verhindert, daraufhin rückte die Polizei drei Tage später nochmals mit Verstärkung an.

