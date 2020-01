Heilbronn/Weinsberg. (pol/van/rl) Mehrere winkende Hände in einem Auflieger eines Sattelzuges auf der A6 wurden der Polizei am Donnerstagnachmittag gemeldet. Das Fahrzeug war in der Nähe von Weinsberg in Richtung Nürnberg unterwegs gewesen, als die Polizei es stoppte.

Die Beamten fanden auf dem Auflieger zwischen der eigentlichen Ladung, die aus Reifen bestand, acht Iraner. Es stellte sich heraus, dass die Männer bereits im französischen Dole registriert wurden und anschließend illegal nach Großbritannien weiter wollten.

In der Nähe von Paris versteckten sie sich auf der Ladefläche des polnischen Sattelzugs, um sich in diesem auf die Insel einschmuggeln zu lassen. Der Fahrer soll nach Angaben der Beamten zu diesem Zeitpunkt geschlafen und davon nichts mitbekommen haben.

Die Ladung war jedoch entgegen der Hoffnung der illegal Eingereisten nicht für die Einfuhr nach Großbritannien vorgesehen. Der Trucker fuhr in Richtung Süddeutschland. Kurz vor dem Weinsberger Kreuz merkten die "Fahrgäste" wohl, dass die Richtung nicht stimmte und machten durch ihr Winken auf sich aufmerksam.

Die Gruppe übernachtete in einer Unterkunft in Heilbronn. Unklar ist, wo die Iraner nun sind. Wie die Heilbronner Stimme meldet, wurden die Personen nicht weiter festgehalten, sodass der derzeitige Aufenthaltsort unbekannt sei. Das Landratsamt begründete dieses Vorgehen mit einem Mangel an Abschiebehaftplätzen, weshalb die Behörde den Iranern lediglich Anlaufbescheinigungen für die Ausländerbehörde ausgestellt habe, berichtete die Heilbronner Stimme.