Von Armin Guzy

Heilbronn. Knapp 20 Meter über dem sumpfigen Neckartal wurde am Dienstag Hochzeit gefeiert. Und doch wird es eine platonische Liebe bleiben: Näher als 65 Zentimeter werden sich Braut und Bräutigam niemals kommen. Sie bleiben auf ewig getrennt - durch eine Dehnungsfuge.

Dabei sind sowohl Braut als auch Bräutigam echte Kolosse. Was sind 65 Zentimeter für eine Braut aus Beton, die 822 Meter lang ist und 1800 Tonnen wiegt? Oder für den stählernen Bräutigam, mit 510 Meter Länge und 6000 Tonnen Gewicht?

So groß und schwer sind die beiden Teile der Autobahnbrücke, die am Dienstag in ihre vorläufige Endposition gebracht wurden und über die ab April 2019 der gesamte Verkehr der A6 rollen soll - pünktlich zur Eröffnung der Bundesgartenschau in Heilbronn und auf je drei Fahrspuren Richtung Mannheim und Nürnberg.

Dann geht es der bisherigen Brücke über das Neckartal - mit 1,3 Kilometer Spannweite die längste in Baden Württemberg - ans Beton-Stahl-Skelett: Während die Käthchenstadt erblüht, beginnt auf der drei Kilometer entfernten Brückenbaustelle ein brachiales Vernichtungswerk: "Sprengen, knabbern, sägen", fasst Michael Endres, Pressesprecher des Baukonsortiums ViA6West GmbH & Co. KG die dann fälligen Arbeiten zusammen, die bereits im November 2019 abgeschlossen sein sollen. Danach wird an derselben Stelle eine neue Brücke gebaut - in der gleichen Art und mit dem gleichen Aufwand wie bei den beiden Brückenteilen, die jetzt "Hochzeit" feierten: Von der Westseite des Neckartals wird eine Betonbrücke vorangetrieben, von Osten eine Stahlkonstruktion.

Einziger, aber wesentlicher Unterschied: Diese zweite Brückenkonstruktion bleibt an Ort und Stelle, während die jetzt Vermählten noch eine Hochzeitsreise antreten werden - beide Brückenteile, die gestern auf Armlänge einander nahegebracht wurden, müssen noch 18 Meter nach Süden verschoben werden, um dann endgültig neben der Schwesterbrückenkonstruktion zur Ruhe zu kommen. "So etwas ist europaweit oder sogar weltweit noch nie gemacht worden", sagt Endres, erklärt, man liege im Zeitplan und beantwortet auch gleich die Frage nach dem Warum, die an dieser Stelle höchst zuverlässig kommt: Warum wird die Brücke erst gebaut und dann verschoben? ViA6West sei vertraglich verpflichtet, sagt Endres, die neue Brücke exakt auf der Trasse der alten zu bauen. Daher sei die jetzt fertiggestellte letztlich nur ein höchst aufwendiges Provisorium, das erst noch in seine endgültige Position gebracht werden muss.

Unumwunden räumt der Pressesprecher ein, dass der Zeitplan "sportlich" sei und man bisher auch viel Glück mit dem Wetter gehabt habe. Ein frostiger oder auch sehr nasser Winter wäre vor allem für die Betonarbeiten eine Herausforderung, für die man allerdings auch schon andere Optionen in der Hinterhand habe. Bevor das Bauwerk abgedichtet werden kann, muss nun zunächst der gestern gegossene letzte Betonabschnitt etwa einen Monat aushärten.

Für Francisco Camoes, Bauleiter der portugiesischen Firma "ConstruGomes", endet mit den letzten 500 Kubikmetern Beton sein Aufenthalt in Heilbronn. Ein Jahr lang war er hier, hat den Aufbau und den Vorschub der patentierten mobilen Spezialschalung seiner Firma gemanagt. Und jetzt? Endlich Urlaub? "Ja. Auf einer anderen Baustelle", sagt Camoes in perfektem Deutsch, schmunzelt und freut sich. Trotz der Herausforderungen und des engen Zeitrahmens: "Alles hat geklappt."

Auf der stählernen Seite haben unterdessen bereits die Arbeiten für den Unterbau der späteren Fahrbahn begonnen: Ein Trupp ausgebildeter Höhenretter (!) setzt dort seit Montag Betonfertigteile ein. Wohin man auf dieser Baustelle auch schaut: Der Aufwand ist überall immens.

Bis April hat die alte Brücke nun noch eine Gnadenfrist, muss bis dahin allerdings auch noch täglich bis zu 115.000 Fahrzeuge tragen. Und während oben der Verkehr rollt (oder oft auch steht), werden darunter schon erste Vorkehrungen für den Abriss getroffen: Damit sich keine geschützten Tierarten einnisten können, wurden alle Zwischenräume mit Bauschaum versiegelt oder mit Holzlatten gesperrt.

Die vorhandenen Fledermäuse können dank spezieller Konstruktion ihre Quartiere zwar verlassen, aber nicht mehr zurückkehren. "Wir haben 30 Kästen aufgehängt", sagt Endres, "als neue Appartements". Und darin werden sich die neuen Bewohner wohl schon während ihrer Winterruhe deutlich näher kommen, als es das Hochzeitspaar von gestern je tun wird.