Von Roland Muschel

Stuttgart. Das zufällige Zusammentreffen der Ereignisse spricht Bände: Drei Jahre nach Selbstenttarnung und Showdown der Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) will nun endlich auch der Landtag von Baden-Württemberg einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Die Stuttgarter Politiker haben mit einer plan- und zahnlosen Enquete-Kommission wertvolle Zeit vergeudet. Der späte Entschluss für einen mit gerichtsähnlichen Befugnissen ausgestatteten Ausschuss ist nun die letzte Chance, zu zeigen, dass sich das Parlament selbst um Transparenz und Aufklärung bemüht.

Bislang hat der Landtag die Aufarbeitung ausgerechnet den Sicherheitsbehörden überlassen, die bei der Aufdeckung der rechtsextremistischen Gruppe kläglich versagt haben. Ansonsten hat man in Stuttgart auf den Gerichtsprozess gegen Beate Zschäpe in München und den NSU-Ausschuss im Bundestag verwiesen. Aber in beiden Fällen spiel(t)en die Fragen, die Baden-Württemberg betreffen, eine unbefriedigende Rolle.

Das Bundestagsgremium hat beachtliche Arbeit geleistet. Angesichts von zehn Mordfällen in sieben Bundesländern, die dem NSU zugeschrieben werden, kamen die Bezüge in den Südwesten schon zeitbedingt viel zu kurz. Der Generalbundesanwalt wiederum hat offenbar kein Interesse, den Fall Kiesewetter zu hinterfragen. Viel spricht dafür, dass sich sonst seine These, die ermordete Polizistin sei ein "Zufallsopfer", nicht halten ließe.

Angesichts der näher rückenden Landtagswahl wird dem Ausschuss in Stuttgart wenig Zeit bleiben. Gelingen kann das Unterfangen dennoch - unter drei Bedingungen: Erstens müssen die Fraktionen das Gremium gemeinsam beschließen und so ihren Willen zur Sacharbeit dokumentieren. Zweitens sollte das in Teilen unterbeschäftigte Vollzeitparlament eine höhere Taktzahl als in anderen Ausschüssen an den Tag legen. Drittens muss der Landtag auf seine Informationsrechte pochen, speziell gegenüber dem Landesamt für Verfassungsschutz.

Der Qualität der Arbeit der Schlapphüte sollte sich der Ausschuss genauso widmen wie der Kooperation der Sicherheitsbehörden nach dem Bekanntwerden der NSU-Terrorzelle 2011. Die Abgeordneten müssen auch den Komplex Ku-Klux-Klan prüfen: Welche Rolle spielten V-Leute beim Schwäbisch Haller KKK-Ableger? Warum organisierten sich dort Kollegen von Kiesewetter - und wie viele? Schließlich: Warum suchten sich die NSU-Mörder unter zigtausend Polizisten eine Beamtin als Opfer aus, die indirekt Kontakte zu Thüringer Rechtsextremisten hatte? Warum benutzten die Täter in diesem Fall eine andere Waffe als bei ihren Morden an türkisch- und griechischstämmigen Kleinhändlern?

Die Abgeordneten sind nicht die besseren Ermittler. Ihre Aufgabe ist es, mögliche Versäumnisse der Behörden aufzudecken. Das ist die Politik schon den Opfern und deren Angehörigen schuldig. Spätestens am Ende wird der Landtag aus den Ausschusserkenntnissen Lehren für die Zukunft zu ziehen haben. Warten muss er damit aber nicht. Eine bessere Kontrolle des Verfassungsschutzes etwa steht in Stuttgart schon viel zu lange auf der unerledigten Agenda des Parlaments. Bundesweit fehlt es nach wie vor an einer Reform des V-Leute-Wesens. Vierzehn Jahr nach dem Beginn der NSU-Mordserie und drei Jahre nach dem Aufdecken der Terrorzelle ist das eine ziemlich dürftige Bilanz.