Von Michael Endres

Auf dem Neckar gibt es ab sofort eine "gute" Fee. Nicht als Fabelwesen, sondern als massives Wasserfahrzeug: Am Freitag hat die Personenschifffahrt Stumpf ein neues altes Fahrgastschiff in Betrieb genommen und feierlich auf den Namen "Fee" getauft.

Der jüngste Zuwachs in der Flotte der bekannten Neckarflotte der Familie Stumpf hat aber schon einiger Jahre auf dem Buckel. Es ist das ehemalige Fahrgastschiff "Georg Fischer", das Touristen in Heidelberg und Umgebung die Reize des romantischen Neckartals vom Neckar aus gezeigt hat.

Das Schiff wurde 1957 auf der Schiffswerft Schmidt in Oberkassel gebaut. Anfangs noch für 300 und später für 250 Personen zugelassen, darf es mittlerweile noch 200 Passagiere befördern. Das Schiff wurde von der Rhein-Neckar-Fahrgastschiffahrt GmbH (RNF) in Heidelberg und zuvor von der Heidelberger Personenschifffahrt Fischer betrieben. Das Schiff ging 2014 in den Besitz der Personenschifffahrt Stumpf in Heilbronn über. Es wurde auf der Schiffswerft in Neckarsteinach umgebaut und erhielt gestern den neuen Namen "Fee". "Wir hatten schon lange nach einer Ergänzung unserer Flotte gesucht", sagt Rüdiger Stumpf. Da fiel ihm die ausgemusterte "Georg Fischer" ins Auge, "ich war sofort von der Technik und meine Frau von der Form begeistert", schmunzelt er. Die "Fee" wurde nach Vorgaben des Unternehmers umgebaut und angepasst, jetzt bietet das Fahrgastschiff Platz für 200 Personen, "ideal für größere Ausflugsgruppen oder Hochzeiten", sagt Rüdiger Stumpf. Das Schiff ist 29 Meter lang, fünf Meter breit und hat einen Tiefgang von 1,20 Meter. Angetrieben wird es von einem Sechszylinder MAN Schiffsdiesel mit 220 PS. Der bringt das Wasserfahrzeug auf eine maximale Geschwindigkeit von 20 km/h.

Aus Tradition durfte die Tochter des Eigners, die 24-jährige Julia Stumpf, das Schiff taufen. Die Flasche Sekt zerschellte am Bug der "Fee" auf Anhieb - ein gutes Omen für den künftigen Fahrbetrieb. Wimpfens Bürgermeister Claus Brechter würdigte zuvor die touristische Bedeutung der Neckarschiffahrt für die Stauferstadt, "beides ist untrennbar verbunden und für unsere Besucher von besonderem Interesse", sagte er. Dem neuen Fahrgastschiff wünschte er allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Nach Auskunft von Rüdiger Stumpf soll die Fee künftig zwischen Hessigheim und Neckarzimmern eingesetzt werden - die beliebte Vierburgentour.

Viel Zeit zum Feiern blieb am Freitag nach der Taufe allerdings nicht: Eine größere Touristengruppe hatte den Ausflugsdampfer am Nachmittag gechartert.