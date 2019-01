Von Brigitte Fritz-Kador

Im vergangenen Jahr kamen im Durchschnitt täglich 463 Besucher in die experimenta I in Heilbronn - insgesamt 167.550.- und im vergangenen Jahr wurde auch die Millionenmarke geknackt. So beeindruckend diese Zahlen sind, es kann nicht dabei bleiben, der Kreis der Besucher soll künftig mit der experimenta II nach dem Motto aller von der Dieter-Schwarz.Stiftung betriebenen Einrichtungen "Lebenslanges Lernen" vom Kindergartenalter bis in hohe Alter reichen.

Die bis zu zwölf Metern tiefe Baugrube für die experimenta II, direkt neben der experimenta I, ist schon lange ausgehoben, sie war aber zunächst Fundgrube für die Archäologen des Landesdenkmalamtes, die hier, am Standort eines alten Mühlenviertels, auf Interessantes stießen. wurden. Noch im März werden sie nun ihre Schaufeln einpacken, dann geht es mit dem Bau los - und das ist höchste Zeit: Der Experimenta-Standort direkt am künftigen Haupteingang zur Buga verlangt, dass sie bis April 2019 nicht nur fertig, sondern auch "spielbereit" ist. Der ursprüngliche Zeitplan hat sich wegen der Ausgrabungen und die zahlreichen Baumaßnahmen in der Umgebung sehr verengt.

Dr. Wolfgang Hansch, Geschäftsführer der experimenta gGmbH, vertraut darauf, dass man in allen Baubereichen mit bewährten und hochkompetenten nationalen Partnern zusammenarbeiten wird. Im ehrgeizigen Zeitrahmen steht die teilweise Vollendung der Rohbauarbeiten bis Ende des Jahres, für 2017 dann die vollständige, danach beginnt der komplexe Innenausbau.

Dass der ursprüngliche Entwurf der Architekten Sauerbruch&Hutton, Berlin, schon äußerst spektakulär, modifiziert werden wird, war von Anfang an klar. Jetzt liegt der endgültige vor, ein Bauwerk, das allein schon dadurch besticht, dass hier Funktion und Form eine Einheit in ästhetischer Vollendung bilden und wie in einer dritten Dimension auch die Inhalte dessen aufnehmen, was auf vier Ebenen einmal stattfinden wird.

Auf der Dachterrasse bezieht die Robert-Mayer-Sternwarte ihr neues Domizil - neben einer Theaterbühne. Die Gestaltung der Glasfassade nimmt die Themenwelten (Stichwort: Raum-Zeit-Spirale) dahinter auf, wechselt zwischen opaken und transparenten Feldern - je nach Rasterdruck, wird sie nach Tages- oder Jahreszeit oder Sonneneinstrahlung unterschiedlich leuchten.

Genaue Vorstellungen zu den neuen, erweiterten Inhalten, die von international tätigen Büros für Museumsgestaltung umgesetzt werden, gibt es bereits. Die Forschungslabore werden künftig auch Erwachsenen zur Verfügung stehen, auf sie setzt man besonders bei der angestrebten Erweiterung der Besucherschichten. Was sich hier aber auch manifestieren soll, ist die Erkenntnis, dass Forschung und Wissen auch einen Überbau brauchen. Hansch sagt, auch in der neuen Experimenta werde der Schwerpunkt auf Naturwissenschaft und Technik liegen, man werde sich diesen Themen aber auch anders nähern: "Es geht dabei auch nicht nur um naturwissenschaftliche Phänomene an sich, sondern darum, eine Diskussion anzuregen: ’Was kann Wissenschaft leisten, wo hat sie ihre moralischen Grenzen!’" Man werde sich mit dem Klimawandel beschäftigen und auch mit den negativen Seiten der Digitalisierung und den Blick auf die Komplexität der Welt lenken. Dies aber immer aufklärend und in Interaktion, aber nicht belehrend.

Wer sich von dem Komplex und der Architektur der experimenta II jetzt schon ein Bild machen will, kann dies an einem frei zugänglichen Computerterminal im Eingangsbereich der Experimenta I jetzt schon tun. Ganz nebenbei: Auch das Bestandsgebäude wird umgebaut, die Experimenta I ist dann in der zweiten Jahreshälfte 2017 geschlossen.