In den Schutzräumen sind noch die Waschbecken zu sehen - und die Haken, in die Pritschenbetten eingehängt werden konnten.

Ein Blick in das unzerstörte Innere des Hochbunkers lässt die Enge erahnen, in der sich hier am 4. Dezember 1944 gut tausend Menschen auf der Flucht vor den Bomben drängten.

Von Brigitte Fritz-Kador

Massiv, wuchtig, unnahbar und unheimlich schön - also schön und unheimlich - der Theresienturm auf der Heilbronner Theresienwiese übt eine eigenartige Faszination aus. Obwohl "erst" 76 Jahre alt, steht er doch für ein Stück Heilbronner Geschichte - und eines der seltensten Bauwerke aus der Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Er wurde 1940 vom "Luftgaukommando VII" in München im Auftrag des Reichsluftfahrtministeriums als Hochbunker gebaut und von diesem nach einem Nazi "General-Wever-Turm" benannt. Zunächst nur für militärische Zwecke bestimmt, wurde er Schutz und Überlebensgarant für an die Tausend Menschen, die hier den zerstörerischen Angriff auf die Stadt am 4. Dezember 1944 überstanden - und dann noch "Hintergrundmotiv" für einen der schrecklichen Morde des NSU - dem an der Polizistin Michele Kiesewetter im April 2007.

Allein die Erzählungen derer, die in diesem Turm die Luftangriffe überlebten, würden Bände füllen. Als er letztmalig im Jahr 2000 geöffnet wurde, war der Ansturm riesig, unter den 1700 Besuchern waren noch viele Überlebende und Zeitzeugen. Sie, sofern sie noch am Leben sind, werden am 2. und 3. April kaum mehr in der Lage sein, das sechs Meter hohe Treppengerüst zu erklimmen, um die bis auf weiteres einzige Möglichkeit zu nutzen, den Turm nochmals betreten zu können. Der Hochbunker ragt 28 Meter in den Himmel, über mehreren Ebenen für Waffendepots und Lagern befindet sich im Innern eine Art zweiter Turm, in dem auf sechs Geschossen die Schutzräume untergebracht sind, erreichbar über eine umlaufende Spindel.

Es riecht nicht muffig hier, es ist nur kalt, ein bisschen staubig, die einzigen Lebewesen außer Prof. Christhard Schrenk und Peter Wanner vom Stadtarchiv Heilbronn und Johannes Straub vom zuständigen Hochbauamt der Stadt sind an dem sonnig-kalten Märzmorgen nur die Teilnehmer des Presserundgangs, dazu ein paar Spinnen, auch ein Marienkäfer.

Die mit Stahltüren zu schließenden Schutzräume sehen alle gleich aus: eine Reihe Waschbecken, an Wänden und Decke Haken zum Aufhängen von 27 Pritschenbetten, der rostige, aber noch funktionierende Lüftungsauslass, auch elektrische Leitungen, Schalter und Werkstattlampen sind noch "original", neu ist nur die Beleuchtung. Installiert im Umgang sind die Toiletten, als "Abort" gekennzeichnet, die Holzbrille teils noch erhalten - sie sind so schmal, dass der Bauherr, "Reichsmarschall" Göring, sie mit seiner Körperfülle kaum hätte benutzen können. Es ist ein Niemandsland, in dem Zeit, Raum und Orientierung verloren gehen, nur die Etagennummerierung der Türen zeigt, wo man sich befindet. Peter Wanner sagt, hier verdichte sich Geschichte. Es ist kaum möglich, sich dieser Atmosphäre zu entziehen, auch nicht, wenn man über eiserne Leitern nach oben gelangt, von der Plattform der abgeflachten Turmspitze einen einmaligen Rundblick über Heilbronn bekommt.

Hat hier oben noch Flak gestanden, haben hier noch 15- und 16-Jährige im "Endkampf" für den "Endsieg" gestanden? Christhard Schrenk sagt, die Quellenlage sei widersprüchlich. Die Erinnerung der Zeitzeugen hat sicher auch manche Fakten verklärt. Brutale Realität aber sind die Erzählungen darüber, wie am 4. Dezember noch viele Verzweifelte versuchten, über die Rampe in den Turm zu gelangen, ihnen aber von den Insassen nicht geöffnet wurde und sie dann Opfer des Angriffs wurden.

Der für maximal 300 Menschen ausgelegte Turm war mit vermutlich über tausend Menschen restlos überfüllt. Vom Inferno draußen bekamen sie die ganze Nacht über kaum etwas mit, nur einmal gab es eine Erschütterung, als eine Bombe das Dach streifte. Ein Zeitzeuge berichtet: "Es war eine unheimliche Stille, keiner sprach, keiner betete." Die 1,40 Meter dicken Betonwände hielten stand.

Diese Abschottung von der Außenwelt lässt bis heute keinen Lichtstrahl und keinen Ton eindringen. Der Turm in der so genannten "Bauweise Dietel" ist eine architektonische Besonderheit, es gibt nur noch einen zweiten in Darmstadt.

Die Verkleidung des Theresienturms mit Sandstein und die vor zwei Jahren notwendigen Renovierungsarbeiten für 100 000 Euro haben ihn wieder ansehnlich gemacht. Die Kosten dafür trug die Stadt, sie ist, was nicht von Anfang an klar war, die Eigentümerin, hatte sogar versucht, den Turm zu verkaufen. Das geht jetzt nicht mehr, er steht unter Denkmalschutz.

Bis lange noch nach dem Krieg gab es auch kein Bewusstsein für die Herkunft des Namens "General-Wever-Turm". Schrenk erzählt, auch er habe zunächst die Heilbronner "Sprachregelung" übernommen, nach der "General Wever irgendein Ami-General" gewesen sein sollte. Er war es nicht, Walther Wever war ein hochrangiger Weltkriegsoffizier, der für Göring die Reichsluftwaffe wieder aufbaute und 1936 bei einem Flugzeugabsturz starb. Schrenk war der erste, der in den 90er Jahren begann, die braune Vergangenheit Heilbronns wissenschaftlich zu dokumentieren. Mit dem Ergebnis: Sie war tiefbraun. Heute kann man den unzerstörten Turm auch dafür "lesen", wie unzerstörbar sich auch das Gedankengut aus dieser Zeit erhält.

Wiederholte RNZ-Nachfragen über sechs Jahre hinweg, wann der Nazi-Name getilgt werde, wurden immer wieder zögerlich beantwortet, erst im August 2014 gab es eine konkrete Antwort von OB Harry Mergel: "Wir sind uns der Namensproblematik durchaus bewusst. Bis zu einer neuen Namensfindung benutzen wir ab sofort nicht mehr den bisherigen Namen, sondern die Bezeichnung Turm an der Theresienwiese." Damals wollte man neben einem neuen Namen auch eine angemessene Nutzung finden, im Rahmen der angrenzenden Bundesgartenschau.

Davon ist man inzwischen wieder abgekommen, hat dann aber doch im Februar wenigsten die "Namensproblematik" abgehakt. Auch Schrenk hält das für richtig, weniger glücklich ist man im Stadtarchiv über den Namen "Theresienturm". Man war dem Vorschlag des Archivs "Bunkerturm Theresienwiese" nicht gefolgt.

Nun hat dieser einen Namen, der nur noch "nett" klingt. Nach einer teils peinlichen Diskussion war die Mehrheit des Gemeinderates dem Hang zum Harmlosen gefolgt, ungeachtet dessen, dass damit auch ein falscher historischer Bezug hergestellt wird: Der Name Theresienwiese erinnert an einen Festakt von 1815, als hier vor der mit rund 8000 Soldaten aufmarschierten österreichischen Armee in Anwesenheit von 136 Fürsten der Maria-Theresia-Orden verliehen wurde.

Für die insgesamt 18 Führungen am ersten Aprilwochenende rechnet das Archiv wieder mit einem großen Ansturm, kann allerdings nur Gruppen mit maximal 15 Personen führen. Wer hier ins unzerstörte Innere eines Kapitels des Zweiten Weltkrieg eintauchen möchte, muss sich über das Stadtarchiv anmelden, die Teilnehmer werden ausgelost. Es ist dann fast so, wie am 4. Dezember 1944: Wer damals in den Turm durfte, hatte auch "das große Los" gezogen.

Info und Anmeldung: Stadtarchiv Heilbronn, Eichgasse 1, 74072 Heilbronn, Telefon 07131/562290, www.stadtarchiv.heilbronn.de.