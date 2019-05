Heilbronn. (rnz) In Heilbronn gedreht und in Heilbronn der Öffentlichkeit vorgestellt: Der ARD-Film "Wer aufgibt ist tot" von Regisseur Stephan Wagner wird am 27. Juli als Vorpremiere beim Heilbronner Kino unter freiem Himmel gezeigt. Die Hauptdarsteller Bjarne Mädel und Friederike Kempter sowie der mehrfacher Grimme-Preisträger Stephan Wagner kommen hierzu nach Heilbronn. Geplant ist unter anderem ein Eintrag ins Gästebuch der Stadt.

"Ich freue mich darauf, Friederike Kempter wiederzusehen und den Film mit ihr und den Heilbronnern zusammen auf großer Leinwand zu gucken", sagt Bjarne Mädel. Für seinen mehrtägigen Aufenthalt in Heilbronn hofft der Schauspieler auf gutes Wetter. "Und sollte es regnen, könnten wir ja auch Zeit in einem Tunnel verbringen... ich kenne da ja jetzt einen", sagt er und grinst verschmitzt.

Im Rahmen der Filmvorführung am Abend gibt es zwei moderierte Gesprächsrunden mit den Schauspielern und Regisseur Stephan Wagner auf der Bühne des Open-Air-Kinos.

Das Bühnenprogramm mit der ersten Moderation zum Film beginnt um 20.30 Uhr. Eine zweite Gesprächsrunde findet um 21 Uhr statt. Direkt im Anschluss, gegen 21.15 Uhr, beginnt die Filmvorführung.

Die Heilbronn Marketing GmbH (HMG) hat sich dafür eingesetzt, dass der Film in Heilbronn gedreht wurde und hat den gesamten Dreh des Films begleitet. "Der Aufwand hat sich gelohnt, wenn man bedenkt, dass der Film - voraussichtlich im Herbst 2016 - einem Millionenpublikum Heilbronn und seine Umgebung präsentiert", sagt HMG-Geschäftsführer Steffen Schoch.

Unter der Regie von Stephan Wagner produzierte die Firma carte blanche Film im Auftrag der ARD Degeto und des SWR. Das Drehbuch von "Wer aufgibt ist tot" stammt von Christian Jeltsch. Die Hauptrollen spielen Bjarne Mädel, Katharina Marie Schubert und Friederike Kempter. In weiteren Rollen sind Amber Bongard, David C. Brunners, Charlotte Böhning, Viola Pobitschka, Oliver Bröcker und Fritz Roth zu sehen. Karten sind an den Verkaufsstellen des Open-Air-Kino Heilbronn für den Sonderpreis von fünf Euro zuzüglich Gebühren erhältlich.

Weitere Informationen unter: www.open-air-kino-heilbronn.de und www.heilbronn-marketing.de.