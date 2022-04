Von Jens Schmitz

Baden-Württemberg. Sie kommt aus Baden, er aus Württemberg, aber spielt das noch eine Rolle? Zum Landesjubiläum haben sich die Deutsche Weinkönigin Sina Erdrich und Late-Night-Star Harald Schmidt mit unserer Redaktion über ihr Stammland unterhalten. Aus Zeitgründen wurde es ein Bildschirm-Gespräch – über Heimat, Rivalität und Humor, über die Kraft des Dialekts und nicht ganz ernst gemeinte künftige Erweiterungsoptionen.

Frau Erdrich, Herr Schmidt, mit 70 feiert Baden-Württemberg inzwischen einen recht stattlichen Jahrestag. Was verbinden Sie mit dem Jubilar?

Erdrich: Für mich fühlt es sich immer so an, als wären die Badener und Württemberger ein bisschen wie Geschwister. Es ist immer ein bisschen so ein Sticheln, aber man mag sich trotzdem. So ist das bei uns zu Hause auch. Wir zanken uns den ganzen Tag und necken uns und ziehen uns auf, aber wir haben uns ja trotzdem lieb. Und wenn es drauf ankommt, die wichtigen Entscheidungen, die trifft man dann schon gemeinsam. Ich habe noch nie erlebt, dass man das ernsthaft böse gemeint hat. Es ist immer so neckisch.

Herr Schmidt, haben Sie ernsthafte Bösartigkeiten erlebt?

Schmidt: Nein, gar nicht. Baden-Württemberg ist natürlich meine Heimat. Ich verbinde damit in erster Linie traumhaft schöne Landschaften und eine Weltklasse-Industrie, vor allem die sogenannten Hidden Champions, also diese mittelgroßen Betriebe, die ja das eigentliche Rückgrat sind. Top Firmen, hervorragende Universitäten und ein Land, das meine komplette Ausbildung bezahlt hat an der Schauspielschule in Stuttgart. Eine tolle Kulturlandschaft. Fußballclubs, die es nie wirklich packen, von Freiburg mal abgesehen. Diese Rivalitäten zwischen Badenern und Württembergern habe ich nie mitgekriegt; ich wohne ja auch schon 40 Jahre in Nordrhein-Westfalen und bin eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt, den Leuten klarzumachen, dass nicht alles, was südlich von Frankfurt ist, Schwaben sind. Aber das ist natürlich auch ein Minderwertigkeitskomplex dieser Bundesländer, die wir als Baden-Württemberger ja am Laufen halten. Die hängen ja finanziell bei uns am Tropf, das muss man ja klar so sehen.

Woran liegt es, dass es gerade in Baden-Württemberg so gut funktioniert mit der Wirtschaft? Rohstoffreich ist das Land ja nicht.

Schmidt: Superintelligente Bevölkerung!

Die hat sich hier einfach zusammengefunden?

Schmidt: Da können Sie schon in die Geschichte gucken. Das fängt ja schon an bei Schiller, bei Hegel, und das sind nur die zwei, die mir jetzt als erste einfallen. Dann geht es weiter mit Daimler, mit Benz, mit Robert Bosch und und und. Das hat vielleicht auch was mit dem Pietismus zu tun, dass man halt ein hohes Arbeitsethos hatte. Und da man keinen Zugang zum Meer hatte, musste man eben das Auto erfinden. So erkläre ich mir das.

Hintergrund Sina Erdrich Sie hat die Traubenkrone nach Baden-Württemberg geholt: Die 24-jährige Winzertochter aus dem badischen Durbach ist 2021 zur 73. Deutschen Weinkönigin gewählt worden. Zuvor hatte sie ein Jahr als Badische Weinhoheit amtiert. Parallel engagiert sie sich im demokratischen Gemeinwesen: Erdrich sitzt seit 2019 als Parteilose im Durbacher Gemeinderat, sie ist dort das jüngste Ratsmitglied. 1997 in Gengenbach geboren, studiert Erdrich in Freiburg Bildungswissenschaft und hilft in einer Kita aus; im Herbst will sie den Master abschließen. Wie sie ihre Interessen Bildung, Politik und Wein künftig beruflich gewichtet, ist noch offen.

Frau Erdrich, Sie leben in einer Wohngemeinschaft in Freiburg. Woher sind denn die Mitbewohner? Mussten Sie hiesige Besonderheiten erklären?

Erdrich: Einer kommt aus Berlin, einer kommt aus Bayern, eine kam aus der Pfalz und eine kam auch aus Baden. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir hier eine ziemlich schöne Gemeinschaft haben, dass alle sehr herzlich und gastfreundlich sind und ich immer wieder erlebe, dass gerade der Mitbewohner aus Berlin das nicht unbedingt kennt, wie es bei uns so gelebt wird (Schmidt lacht). Ich bin in den vergangenen zwei Jahren vor allem in Baden herumgekommen. Diese sehr verbreitete Weinkultur in Baden-Württemberg – das muss ich natürlich jetzt sagen, aber ich glaube, es ist auch so –, die Weinkultur mit ihren Weinfesten und anderen Zusammenkünften, wo man Geselligkeit spürt, man stößt an, schaut sich in die Augen, das ist irgendwie so ein Gemeinschaftsding. Und natürlich ist die Landschaft wunderschön. Eigentlich fühlen sich alle sehr wohl, die von außerhalb gekommen sind.

Schmidt: Als ich aufgewachsen bin, hatte der Württemberger Wein ja nicht so ein tolles Image. Es war so diese "Opa-erzählt-vom-Krieg"-Generation, die gern mal noch ein Viertele geschlotzt hat. Und man hatte das zusammengefasst in dem Spruch "Württemberger Weine sind Vier-Mann-Weine": Einer trinkt, zwei halten fest und der Vierte zieht’s Hemd wieder aus’m Arsch, was den Säuregrad der Trauben anging (lacht). Ich glaube aber, dass sich das mittlerweile sehr geändert hat.

Was zeichnet den Humor der Baden-Württemberger aus?

Schmidt: Man muss halt wissen, das ist hart, aber herzlich. Ich glaube, dass es in Baden schon nochmal weicher ist. Das hat mit Sicherheit mit dem Wein und mit der Sonne und so zu tun. Aber wenn Sie als Außenstehender nach Stuttgart kommen oder auf die Schwäbische Alb: Dass der Satz "Halt dei Gosch" liebevoll gemeint ist, das ist natürlich für jemanden, der von außerhalb kommt, schwer zu vermitteln. Oder dass ein Halbdaggl was Schlimmeres ist als ein Grasdaggl. Ich bin aufgewachsen mit so Formulierungen wie "Ha, der isch doch z’ bled zom grad scheißa". Das ist aber nicht despektierlich gemeint, sondern das ist eben diese etwas rauere Art zu formulieren.

Warum sollte man Baden-Württemberg mal verlassen haben?

Erdrich: Ich glaube, es macht schon Sinn, mal wegzugehen. Wahrscheinlich schätzt man seine Heimat dann auch noch mal mehr wert. Aber Heimat hat für mich ganz viel mit Wohlfühlen zu tun, mit Angenommensein, Dasein, Dazugehören. Bei uns im Dorf besteht ein enormer Zusammenhalt, mit viel Engagement und Ehrenamt. Dass sich die Leute so verbunden fühlen, ist etwas ganz Wichtiges, das macht das Leben ziemlich wertvoll. Wenn man’s nicht kennt, kennt man’s nicht. Aber ich finde, das ist ein ziemlich großer Part im Leben.

Schmidt: Ich hätte in Stuttgart, in Nürtingen zunächst mal keine Chance gehabt mit meinem Job. In einem gewissen Alter muss man raus. Aber ich stelle fest, man verlässt die Wurzeln nicht. In meinem Fall: Man bleibt immer in Nürtingen. Dort habe ich das alles beobachtet, dort habe ich den Sound mitgekriegt. Und wenn’s hart auf hart geht, dann weiß man schon den Wert von einer klaren Heimat und von einer klaren Zuordnung zu schätzen.

Hintergrund Harald Schmidt Der Grandseigneur des Late-Night-Formats im deutschen Fernsehen wurde 1957 in Neu-Ulm geboren und ist im württembergischen Nürtingen aufgewachsen. Nach der Schauspielschule Stuttgart trat er an den Städtischen Bühnen Augsburg und im Düsseldorfer Kom(m)ödchen auf. Bundesweit bekannt wurde er durch den Import der Late-Night-Show nach US-Vorbild ins deutsche TV. Nach "Schmidteinander" mit Herbert Feuerstein ab dem Jahr 1990 machte von 1995 bis 2014 "Die Harald Schmidt Show" mit wechselnden Titelvarianten aus dem Talkmaster eine Legende der Abendunterhaltung. Schauspieler ist der 64-Jährige weiterhin: am Stuttgarter Staatstheater, am Burgtheater Wien, aber auch als fester Teil der "Traumschiff"-Crew. Schmidt wohnt in Köln.

Sehen die Nürtinger das auch so, dass Sie da noch dazugehören?

Schmidt: Ich sieze die Leute noch heute, die ich aus der Kindheit kenne, und die duzen mich. Und das ist völlig okay. Harald, bisch au wieder do? Mach’sch nix mehr im Fernsäh? Hasch du die Schäfchen im Trockenen? Immer mehr Plus als Minus auf dem Konto zu haben ist ja in Schwaben eine ganz wichtige und auszeichnungsfähige Eigenschaft. Wenn ich nach Nürtingen komme, falle ich auch sofort wieder in diesen Beamten-Schwäbisch-Dialekt. Ich habe ja nie das breite Schwäbisch gesprochen, aber ich sehe sehr gerne von Köln aus die Landesschau Baden-Württemberg und stelle fest, dass 95 Prozent der Sprecher damit beschäftigt sind, sich auf das stimmhafte S zu konzentrieren. Die Kraft der Sprache und des Dialekts war für mich schon immer etwas, was sehr wertvoll ist.

Haben Sie Lieblingswörter?

Erdrich: Mir gefällt ein Wort gut, was am Kaiserstuhl verwendet wird, bei uns in Durbach gar nicht: Sunnewirbele, das sagt man zum Feldsalat. "Dät’sch mer mol" gefällt mir auch gut. Und bruddlig. Das klingt, wenn man’s ins Hochdeutsche übersetzt, irgendwie negativ, ist aber gar nicht negativ gemeint. Der hat halt grad seine zehn Minute, der isch halt bissle bruddlig. Vielleicht akzeptiert man in dieser Sprache, dass man halt mal bruddlig ist. Das sollte man ja auch sein dürfen.

Schmidt: Mein Lieblingswort ist lommelich. Die Blom isch lommelich. Ich wüsste nicht, wie man das im Hochdeutschen umschreiben soll. Das ist was anderes als schlaff und welk, sondern lommelich. Und was mir auch sehr gut gefällt: Ha, des isch e Bähmull. Das wurde auf Frauen angewendet, also permanent unzufrieden, weinerlich. Ich bin immer interessiert, herauszuhören, woher jemand kommt. Ich finde das toll, weil das auch sehr viel mit Musik zu tun hat. Schwäbisch ist sehr, sehr hart abzutrainieren. Man hört es an den Au’s und an den Ei’s. Aber ich freue mich immer. Am perfektesten hat das Ministerpräsident Winfried Kretschmann raus, der das ja direkt kultiviert. Wer sowas auch gut drauf hat, ist SC-Freiburg-Trainer Christian Streich.

Wenn Sie Kretschmann anführen, mit der einzigen grün geführten Regierung der Republik, einer Koalition mit der CDU: Sind die Menschen hier besonders öko oder besonders pragmatisch?

Erdrich: Ich bin jetzt seit fünf Jahren in Freiburg und vielleicht ein bisschen verblendet, weil es da halt schon so ist, dass Fahrräder Vorrang vor Autos haben und ganz viel Richtung Nachhaltigkeit passiert. Aber ich glaube durchaus, dass die Menschen insgesamt ein grüneres Denken und viel Interesse an solchen Themen haben. Wir haben viel landwirtschaftliche Fläche. Wobei ich gerade im Dorf feststelle, dass die Leute zwar sehr nachhaltig denken, aber bloß nicht grün sein wollen. Beim Herrn Kretschmann erlebe ich das jetzt anders. Meine Oma hat grün gewählt bei der letzten Wahl. Und das Argument war: Der Kretschmann ist einfach ein sympathischer Mann.

Schmidt: Das ist eine klare Sache seiner Persönlichkeit. Für mich ist Winfried Kretschmann eigentlich der ideale Baden-Württemberger. Auch bruddlig. Auch mit Sätzen wie: "Jede Kuh hat Geburtstag", als er gefragt wurde, wie er feiert. Das ist überparteilich, wie er von den Leuten wahrgenommen wird. Und wenn man sieht, dass die teuersten Wohnviertel in Stuttgart, wenn ich jetzt mal den Killesberg außen vorlasse, zu 40 Prozent grün wählen, dann weiß ich ja, wer auch höhere Energiepreise gut verkraften würde. Man will halt da auch schon wieder der Beste sein. Wir sind halt schon wieder die saubersten und die ökologischsten und die nachhaltigsten. Ich glaube, dass das schon so eine baden württembergische Mentalität ist: Man will eine Nummer eins sein. Es muss alles Porsche- und Daimler-Level haben.

Dann ist da aber auch Bayern, das oft noch einen Tick besser wahrgenommen wird.

Schmidt: Es gibt ja die These, wenn sich Vorarlberg, Baden-Württemberg, Bayern und die Nord-Kantone der Schweiz zusammenschließen würden, dann wären wir wirtschaftlich vor Kalifornien. Ich fände, das wäre mal überlegenswert. So ein moderner Südstaat, was da auch an Architektur aus Vorarlberg kommt, das könnte ich mir extremst gut vorstellen. Ich weiß nicht, wie die Schweizer und die Vorarlberger das sehen. Aber man muss immer offen bleiben für neue Gestaltungsmöglichkeiten. Auf streng demokratischer Basis, selbstverständlich.

Es gibt eine neue baden-württembergische Öffentlichkeits-Kampagne "The Länd". Ist die schon bis Köln gedrungen?

Schmidt: Ja, sofort! Ich fand die toll. Das hat Witz, ist einprägsam und hat eines geschafft: sofortige Aufregung. Ich glaube, dass viele Baden-Württemberger Abiturienten mittlerweile "The Länd" so schreiben, weil der Bildungsstand auch im Ländle ein bisschen abgesunken ist. Bei unseren Freunden in Indien und China oder bei unserem neuen Energie-Partner Katar ist "The Länd" sicher ein Begriff. The Länd hat ja auch eine eigene Abteilung, die Patienten anwirbt aus den arabischen Staaten für unsere Top-Kliniken, wo man jetzt mit dem gemeinen Kassenpatienten gar nichts mehr zu tun hat. Also ich finde den Slogan sehr gut.

Erdrich: Ich habe davon gehört. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, ich habe mich noch nicht allzu intensiv damit befasst, weil wir in Baden auch gerade so eine Umstrukturierung hatten. Wir sind weg von "Badischer Wein, von der Sonne verwöhnt" hin zu "Baden, Wein aus dem Garten Deutschlands" mit Vorbild Südtirol, damit man später auch mal Obst aus dem Garten Deutschlands, Wellness im Garten Deutschlands et cetera machen kann. Ob so was einschlägt, zeigt sich erst nach drei bis fünf Jahren.

Schmidt: Das Vorbild Südtirol gefällt mir gut. Ich bin ein großer Südtirol-Fan!

Noch ein paar Bekenntnis-Fragen: Maultaschen oder Schneckensuppe?

Erdrich: Maultaschen!

Schmidt: Ich auch.

Träubleskuchen oder Schwarzwälder Kirsch?

Erdrich: Schwarzwälder.

Schmidt: Beide, mit Sahne noch extra.

Rhein oder Donau?

Schmidt: Schwierig. Die Donau ist natürlich ein fantastischer Fluss, aber so vom Gotthard bis nach Rotterdam, dann doch der Rhein.

Erdrich: Ja, bei mir auch. Ich bin die Donau auch schon mal abgefahren mit dem Fahrrad. Ist wirklich toll. Aber der Rhein ist halt für den Wein bei uns natürlich auch maßgeblich wichtig.

Schwarzwald oder Schwäbische Alb?

Schmidt: Ganz klar Schwäbische Alb. Für mich war der Schwarzwald schön, aber er kann noch im Image aufholen. Er ist, glaube ich, noch sehr mit alten Wandertypen verbunden. Ich habe auch gelesen, dass die Schwarzwald Tourismus GmbH sagt, wir müssen jetzt was tun, damit wir die jungen Leute nicht verlieren.

Erdrich: Für mich natürlich der Schwarzwald, klar. Witzigerweise hat der Geschäftsführer der Schwarzwald Tourismus, der Hansjörg Mair, die große Dachmarke in Südtirol mit aufgebaut und ist vor ein paar Jahren zur Schwarzwald Tourismus gewechselt. Die machen jetzt einen richtig guten Job. Der Schwarzwald ist einfach eine Marke. Das fällt uns in Deutschland oftmals gar nicht so auf. Aber in China kennt fast jeder "Black Forest". Es ist sehr bekannt, ohne dass man überhaupt erst mal was dafür tun muss. Und wenn man es gut nutzt, kann man da echt viel draus machen.

Schmidt: Das ist natürlich ein gutes Argument und da sieht man auch, dass Sie viel mehr im Thema drin sind. Aber für mich ist es die Schwäbische Alb. Da bin ich halt aufgewachsen, da kenne ich zwei Parkplätze, wo es nicht allzu weit ist bis in die Wirtschaft (lacht).

Hölderlin oder Hebel?

Schmidt: Also nein! Hölderlin natürlich. Ohne dass ich mich als Hebel-Kenner bezeichnen würde. Aber Hölderlin ist wirklich ein eigener Planet!

Erdrich: Ich glaube, ich habe von beiden zu wenig Ahnung.

Xavier Naidoo oder Pur?

(Beide lachen)

Erdrich: Hören tu ich weder noch, aber nach dem, was man über Xavier Naidoo hört, würde ich, glaube ich, Pur nehmen.

Schmidt: Hören tu ich weder noch – das gefällt mir (lacht). Das ist bei mir auch so. Aber das muss ja auch nicht sein.

VfB Stuttgart oder SC Freiburg?

Erdrich: Das ist einfach für mich als Wahl-Freiburgerin, natürlich muss ich da für Freiburg sein. Ich kenne mich wenig mit Fußball aus. Aber ich wohne direkt neben dem neuen Stadion, also ich krieg das jetzt alles hautnah mit (lacht).

Schmidt: Ich bin ja Mitglied beim VfB Stuttgart, weil ich Hansi Müller mal nicht schnell genug entkommen bin in der Tiefgarage. Ich verstehe nicht, dass der VfB das nicht gebacken kriegt mit dem Hinterland, mit den finanziellen Möglichkeiten. Und man muss Fan sein von Freiburg, allein schon wegen Christian Streich. Wie es Freiburg schafft, dieses "Wir-sind-so-ein-ganz-studentischer-Club"-Image aufrechtzuerhalten – wir wissen gar nicht, dass es in der Bundesliga um Geld geht, sondern wir kommen alle mit dem Fahrrad zum Training, und wenn wir im Supermarkt einem sagen können, wo der Senf steht, dann sind wir viel glücklicher, als wenn wir gewinnen! Und dabei aber so einen tollen Fußball spielen.

Das ist ja ein Geburtstags-Gespräch hier, da hat man meistens noch gute Wünsche oder wertvolle Ratschläge. Was geben Sie Baden-Württemberg mit auf den Weg?

Erdrich: Eigentlich würde man Geschwistern intuitiv eher wünschen, sich zu vertragen und friedlich miteinander zu sein. Aber jeder, der Geschwister hat, weiß, was man aus so einer Geschwister-Beziehung im Laufe des Lebens lernt und dass es wichtig ist, dass man sich die Köpfe einschlägt, Dinge sagt, die ungemütlich sind. Weil man da weiterkommt. Konflikte sind wertvoll, wenn man sie gut austrägt und sich die respektvolle Basis bewahrt. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass es so bleibt, wie ich es jetzt kenne, weil es sicherlich auch dazu beiträgt, dass Baden-Württemberg ein erfolgreiches Bundesland ist. Wettbewerb führt dazu, dass alle sich anstrengen. Und manchmal sehen die Menschen hier das vielleicht auch ein bisschen wie einen Wettbewerb, aber nach außen hin, das hat Herr Schmidt ja auch angesprochen, geht’s dann doch darum, dass wir geschlossen halt einfach gut sind.

Schmidt: Dem würde ich mich vollumfänglich anschließen und noch sagen: Weiter so! Nicht vergessen: Der ganze Wohlstand kommt von genialen Tüftlern, einer weltweit anerkannten Autoindustrie und ihren Zulieferern. Aktuellstes Beispiel für einen genialen Tüftler: Der zweite Oscar für Gerd Nefzer, der die Special Effects für den Film "Dune" gemacht hat. Er kommt, wie wäre es anders, aus Schwäbisch Hall und ist eigentlich von Beruf Landwirt. Besser kann man, glaube ich, so eine baden-württembergische Berufs-Biografie gar nicht beschreiben.