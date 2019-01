Untergruppenbach-Untereinheit. (pol/rl) Gleich zwei Unfälle ereigneten sich am Mittwochmittag, gegen 12.30 Uhr, in Unterheinriet. Zunächst war die Fahrerin eines Autos von Abstatt her kommend im Bereich der Einmündung zur Abstatter Straße (Landesstraße L1111) über die Fahrbahn gerutscht und gegen eine gegenüberliegende Laterne geprallt. Ihr Fahrzeug wurde zurück auf die Straße abgewiesen.

Nahezu gleichzeitig kam ein Lastwagen aus Richtung Untergruppenbach angefahren, aus Richtung Unterheinriet kam ein Linienbus. Die Fahrerin des Linienbusses wollte das Hindernis umfahren. Ein Auto hatte bereits auf der Gegenfahrbahn angehalten, um der Busfahrerin dies zu ermöglichen. Der Lastwagen-Fahrer kam auf der abschüssigen Strecke mit seinem Scania ins Rutschen. Offenbar konnte der Fahrer ein Auffahren, auf den vor ihm haltenden Wagen nicht mehr verhindern, weshalb er nach links auswich und dort mit dem Bus kollidierte.

Dessen Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt und musste vorsorglich in einer Klinik behandelt werden. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf circa 50.000 Euro geschätzt wird. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme fast zwei Stunden blockiert. Zum Unfallzeitpunkt war Schneematsch auf der Fahrbahn.