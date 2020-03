Heilbronn. (pol/car) Die Enkeltrickanrufe, mit denen derzeit Betrüger im Unterland Seniorinnen und Senioren über's Ohr hauen wollen, dauern an. Am Mittwoch hatten die Unbekannten in Heilbronn wieder einmal Erfolg, teilt die Polizei mit.

Eine 84-Jährige erhielt einen Anruf von einer Frau, die sich als Freundin ihrer Enkelin ausgab. Sie brauche dringend Geld, weil sie sich in einer persönlichen Notlage befinde. Die Anruferin konnte die Seniorin dazu überreden, ihr zu helfen. Die 84-Jährige übergab einem Abholer 20.000 Euro in bar.

Die Anruferin sprach Hochdeutsch. Der Mann, der das Geld abholte, ist etwa 50 Jahre alt und rund 1,75 Meter groß. Er hat dunkle, lockige Haare und einen dunklen Teint. Bei der Geldübergabe trug er einen längeren, khakifarbenen Mantel.