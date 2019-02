Heilbronn. (rnz) Bei einer Auseinandersetzung in einem Wohnheim in Heilbronn-Böckingen wurde ein 31-Jähriger verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Verletzte gab an, dass er von mehreren Männern angegriffen wurde. Einer davon verletzte ihn mit einer Rasierklinge am Kopf. Ein Security-Mitarbeiter, der schlichten wollte, wurde an der Brust verletzt.

Die alarmierte Polizei konnte zunächst nicht ermitteln, wer die Angreifer waren, fand dann aber hinter dem Bett eines 20-Jährigen ein blutverschmiertes Hemd. Der deshalb tatverdächtige Somalier stand unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Wert von 1,8 Promille.

Außerdem gab es Anzeichen, dass er Rauschgift konsumiert hatte. Aufgrund seines Zustandes wurde er in einer Zelle des Polizeireviers untergebracht. Dort rannte er mit dem Kopf gegen die Wand. Bevor es zu schwerwiegenden Verletzungen kommen konnte, wurde er in eine psychiatrische Klinik verlegt.