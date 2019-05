Heilbronn. (pol/van) Nach einer Messerstecherei am Dienstag sucht die Polizei derzeit nach dem Täter - und nach dem Opfer. Wie die Beamten berichten, soll ein Passant den Vorfall in der Gabelsberger Straße, Ecke Stuttgarter Straße, gegen 18.30 Uhr gemeldet haben.

Direkt vor dem Eingang eines Lebensmitteldiscounters soll ein Mann einen anderen zusammengeschlagen und diesen mit einem Messer bedroht haben. Das Opfer hatte sich offenbar kurz darauf selbst bei der Polizei gemeldet und angegeben haben, er sei mit einem Messer verletzt worden. Als die Polizei am Tatort eintraf, war allerdings keiner der Beteiligten anzutreffen.

Zeugen meldeten kurze Zeit später einen blutenden Mann in der Straße Im Stahlbühl. Der Unbekannte blutete am Rücken und fragte nach Taschentüchern. Dabei bat er seine Helfer, nicht die Polizei zu rufen und flüchtete in eine unbekannte Richtung.

Der Täter wird beschrieben als etwa 30 Jahre alter Mann mit dunkler Hautfarbe. Er hat dunkle Haare mit einem lichten Haarkranz und einen schwarzen Vollbart. Bei der Tat trug er eine rötliche Kapuzenjacke, eine dunkle Jogginghose und dunkle Sneakers mit weißen Applikationen. Das Opfer soll etwa 25 Jahre alt sein. Er war dunkel bekleidet, trug eine Wollmütze und einen beige-braunen Rucksack.

Nach Angaben der Beamten gibt es inzwischen zwei Verdächtige. Dennoch sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise geben können. Diese gehen an das Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131/104-2500.