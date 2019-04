Heilbronn. (pol/van) Kurz nachdem in der Nacht zum Mittwoch eine Frau begrapscht wurde, konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen.

Wie die Beamten mitteilen, war die 18-Jährige kurz vor Mitternacht zu Fuß in der Fleiner Straße unterwegs gewesen. An der Kreuzung Rollwagstraße/Am Wollhaus überquerte sie dann an einer Fußgängerampel die Straße. Kurz darauf kam plötzlich ein Unbekannter von hinten heran und fasste ihr an das Hinterteil. Die Frau schrie den Grapscher an und ging von ihm weg.

Als er ihr folgte, kam zufällig ein Streifenwagen der Polizei angefahren. Diese nahm den 18-Jährigen fest. Gegen ihn wird nun wegen sexueller Belästigung ermittelt.