Bruchsal-Stutensee. (pol/mün) Gleich zwei nicht erlaubte Treffen beendete die Polizei im Landkreis Karlsruhe.

> In Bruchsal trafen sich am Samstagabend etwa 20 Menschen zu einer Party auf einem Schulhof. Sie hatten sich über Soziale Medien verabredet und reichlich Wodka mit Säften mitgebracht. Die Polizei machte der Feier ein Ende. Die meisten Besucher konnten flüchten, einige wurden von der Polizei erwischt und mit Platzverweisen belegt. Gegen sie wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung eingeleitet.

> In Blankenloch bei Stutensee bekam die Polizei über anonyme Hinweise Wind von einer Geburtstagsparty. Insgesamt trafen die Polizisten am Freitagabend 49 Personen an, die aus verschiedenen Haushalten, zum Teil auch überregional kamen. Bei der Überprüfung des Anwesens hielten sich Menschen dicht gedrängt in einer Gartenlaube und in verschiedenen Zimmern auf, teilweise wurde gemeinsam getanzt. Mindestabstände wurden dabei nicht eingehalten, auch wurden keine Mund-Nasen-Bedeckungen getragen, heißt es im Polizeibericht.

Die Räumlichkeiten waren mit Geburtstagsutensilien geschmückt. Mehrere Anwesende waren stark alkoholisiert. In Gesprächen mit den Polizeikräften wurde unter anderem die aktuelle Infektionslage geleugnet oder die Feier zur Informationsveranstaltung zum Schutz vor Betrugsdelikten erklärt. Ein Gast wurde aufgrund eines bestehenden Haftbefehls festgenommen. Unter den Feiernden befanden sich zehn Kinder im Alter von unter 14 Jahren.

Die Polizei beendete schließlich die Party und erteilte Platzverweise. Insgesamt wurden 41 Verstöße gegen die Corona-Verordnung angezeigt.