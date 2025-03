EILMELDUNG 00:40 Uhr

Zwei unbeteiligte Frauen sterben bei mutmaßlichem Autorennen

Bei einem mutmaßlichen Autorennen sind in Ludwigsburg zwei unbeteiligte Frauen ums Leben gekommen. Einer der beiden am Unfall beteiligten Fahrer wurde festgenommen, wie die Polizei in der Nacht mitteilte.