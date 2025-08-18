Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. August 2025

Namenstag

Bertulf, Johannes, Sebald, Sigbert

Historische Daten

2024 - Ilkay Gündogan beendet seine Karriere in der Fußball-Nationalmannschaft. Der Team-Kapitän tritt nach 82 Länderspielen nicht mehr im DFB-Trikot an. Wegen zahlreicher Verletzungen hatte er den WM-Triumph 2014 in Brasilien verpasst.

2020 - Der Börsenwert des iPhone-Herstellers Apple steigt zum ersten Mal über die Schwelle von zwei Billionen US-Dollar. So hoch wurde noch nie ein US-Unternehmen gehandelt.

1985 - Der bundesdeutsche Verfassungsschützer Hansjoachim Tiedge läuft in die DDR über. Dies ist die bis dahin schwerste Panne in der Geschichte des Verfassungsschutzes.

1980 - Nach Ausbruch eines Feuers an Bord muss eine TriStar L 1011 der Saudi Arabian Airways in Riad notlanden. Da es nicht gelingt, die Türen zu öffnen, verbrennen alle 301 Insassen.

1965 - Im Frankfurter "Auschwitz-Prozess" werden die Urteile verkündet. Sechs Angeklagte erhalten eine lebenslange Haftstrafe, elf werden zu Haftstrafen zwischen drei und 14 Jahren verurteilt, drei werden freigesprochen.

Geburtstage

1985 - Oliver Mintzlaff (40), deutscher Sportmanager, Geschäftsführer von Red Bull seit 2022, Geschäftsführer RB Leipzig 2016-2022

1965 - Hans-Christian Schmid (60), deutscher Filmregisseur ("Requiem", "Crazy")

1945 - Ian Gillan (80), britischer Rocksänger, Mitglied der Rockband Deep Purple ("Smoke On The Water")

1930 - Frank McCourt, amerikanisch-irischer Schriftsteller, Pulitzer-Preis für "Die Asche meiner Mutter" 1997, gest. 2009

Todestage

2015 - Egon Bahr, deutscher Politiker und Diplomat, seine Formel "Wandel durch Annäherung" (1963) wird zur Grundlage der Neuorientierung der Bonner Ostpolitik, geb. 1922