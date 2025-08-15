Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 16. August 2025

Namenstag

Altfrid, Beatrix, Rochus, Theodor, Stephan

Historische Daten

2005 - Der Schweizer Gründer und Prior der ökumenischen Gemeinschaft von Taizé, Frère Roger (90), wird während eines Gottesdienstes in Taizé (Frankreich) von einer vermutlich psychisch kranken Frau erstochen.

1995 - Mit der Landung in New York gelingt einer Concorde der Air France die Umrundung der Erde in der neuen Weltrekordzeit von 31 Stunden, 27 Minuten und 49 Sekunden.

1990 - Der 1974 aus der Sowjetunion ausgebürgerte russische Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Alexander Solschenizyn wird von Staatspräsident Michail Gorbatschow rehabilitiert.

1945 - Auf Initiative des Schriftstellers und späteren DDR-Kulturministers Johannes R. Becher wird in Berlin der Aufbau-Verlag gegründet.

1875 - Kaiser Wilhelm I. weiht das Hermannsdenkmal ein. Das rund 53 Meter hohe Monument im Teutoburger Wald erinnert an die erfolgreiche Schlacht des Cheruskerfürsten Arminius gegen die Römer im Jahr 9 nach Christus.

Geburtstage

2001 - Jannik Sinner (24), italienischer Tennisspieler, Wimbledon-Sieger 2025

1960 - Timothy Hutton (65), amerikanischer Schauspieler ("Eine ganz normale Familie")

1958 - Madonna (67), amerikanische Popsängerin ("Like a Virgin", "Frozen") und Schauspielerin ("Dick Tracy", "Evita")

1940 - Bruce Beresford (85), australischer Regisseur ("Miss Daisy und ihr Chauffeur")

Todestage

2005 - Eva Renzi, deutsche Schauspielerin ("Das Waldhaus", "Peter Strohm", "Das Erbe der Guldenburgs"), geb. 1944