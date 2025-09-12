Samstag, 13. September 2025

zurück
Kalenderblatt

Was geschah am 13. September?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

12.09.2025 UPDATE: 12.09.2025 23:59 Uhr 39 Sekunden
Kalenderblatt
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. September 2025

Namenstag

Amatus, Johannes, Notburg, Tobias

Historische Daten

2015 - Deutschland setzt das Schengen-Abkommen aus und führt vorübergehend wieder Kontrollen an der Grenze zu Österreich ein. Allein München zählt an diesem Wochenende mehr als 16.000 Flüchtlinge.

1985 - Nintendo bringt in Japan das Computerspiel "Super Mario Bros." auf den Markt.

1970 - 126 Läufer starten zum ersten New York City Marathon. Es werden fünf Runden im Central Park gelaufen.

1955 - Beim Staatsbesuch von Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) in Moskau wird die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der UdSSR vereinbart.

1950 - In der Bundesrepublik findet zum ersten Mal eine Volkszählung statt.

Geburtstage

1989 - Thomas Müller (36), deutscher Fußballer (Vancouver Whitecaps), 13 deutsche Meisterschaften mit dem FC Bayern München, Weltmeister 2014

1965 - Tom Bartels (60), deutscher Sportreporter (ARD)

1940 - Oscar Arias (85), costa-ricanischer Politiker, Staatspräsident 2006-2010 und 1986-1990, Friedensnobelpreis 1987

1930 - Robert Stromberger, deutscher Drehbuchautor ("Diese Drombuschs", "Tod eines Schülers", "Die Unverbesserlichen"), gest. 2009

Todestage

2000 - Rolf Kauka, deutscher Comiczeichner, Schöpfer der Comic-Figuren "Fix und Foxi", geb. 1917

© dpa-infocom, dpa:250912-930-32093/1

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.