Von Alexander R. Wenisch

Heidelberg. Hermann Genz (59) ist von Kanzlerin Angela Merkel als Experte für ihren Zukunftsdialog Deutschland berufen worden. Er arbeitet mit beim Thema "Integration bildungs- und arbeitsmarktferner Jugendlicher in Ausbildung und Beschäftigung". Qualifiziert hat er sich dafür mit seiner Arbeit in Mannheim. Genz ist Vorsitzender der Trägerversammlung des Job Centers der Stadt, das als "Best Practice-Modell" bei der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit diskutiert wird.

Herr Genz, was macht Sie zum Vorbild?

Wir haben eine Jugendarbeitslosenquote von unter einem Prozent - und das seit nun fünf Jahren. Damit haben wir die Rote Laterne in Baden-Württemberg abgegeben. Bevor wir mit unserer Aktion begonnen hatten, lag die Arbeitslosigkeit bei jungen Leuten in Mannheim teils bei 14 Prozent.

Was machen Sie besser als andere?

Wir machen den Jugendlichen unmittelbar ein Angebot im ersten Arbeitsmarkt. Wir haben ein professionelles Fallmanagement etabliert: ein Jugendlicher, ein Ansprechpartner. Der vermittelt zunächst Praktika, in denen sich der junge Mensch beweisen kann. Er kann in der Praxis zeigen, was er kann - und meist mündet das dann auch in einen Ausbildungs- oder Arbeitsvertrag.

Ihre Forderungen für die Zukunft?

Weg von diesen virtuellen Maßnahmen in der Arbeitsmarktpolitik und rein mit den Jugendlichen in die Betriebe. Denn Viele, die in schulischem Lernen nicht mehr mitkommen, kann man ja nicht in neue Lernmaßnahmen setzen, die dann auch wieder so künstlich organisiert sind. Was solche Jugendliche brauchen, ist die Wirklichkeit der Arbeitswelt.

Klingt einfach.

Ist es auch - vielleicht ist das das Geheimnis. Ich beobachte seit Jahrzehnten, welche Modelle in Europa - in Dänemark, Schweden, Großbritannien, in Holland - Erfolg haben. Davon hab ich mir die besten Ideen rausgepickt. Und die Praxis gibt uns nun Recht.

Wie viele Betroffene haben Sie in den fünf Jahren vermittelt?

Wir konnten 5300 junge Menschen integrieren. Etwa die Hälfte in Ausbildungsverträge - obwohl ihre schulischen Leistungen nicht ausreichend waren. Und wir haben eine Nachhaltigkeit bei den Azubis von 80 Prozent. Von der Struktur unserer Klienten: Etwa die Hälfte hat einen Migrationshintergrund, mehr als die Hälfte hat keinen abgeschlossenen Hauptschulabschluss. Es gibt aber auch den Abiturienten aus verwöhntem Elternhaus, der es nie gewohnt war, gefordert zu werden. Und ein großer Teil der jungen Erwachsenen ist alleinerziehend: Nach der Lehre für ein Kind pausiert - um dann feststellen zu müssen, dass man auf dem Markt keine Chance mehr hat.

Das funktioniert nur, wenn Betriebe mitmachen.

Ja. Wir haben mittlerweile ein Netzwerk von rund 80 Unternehmen, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Da ist natürlich viel Überzeugungsarbeit nötig gewesen. Aber die Bereitschaft der Betriebe nimmt zu - erstens mitzumachen, und zweitens während der Lehre mehr in die Grundbildung der Jugendlichen zu investieren. Was auch daran liegt, dass in einigen Branchen - in der Altenhilfe oder bei Erzieherinnen - enormer Mangel herrscht. Wir können es uns in Zukunft nicht leisten, junge Leute in sinnlosen schulischen Maßnahmen zu "parken" - und gleichzeitig in Betrieben den Mangel an Azubis beklagen.