Ein Passantin läuft durch die fast leere Innenstadt an einem Geschäft vorbei, an dem das ein Schild mit der Aufschrift "Wir schliessen diese Filiale! - Räumungsverkauf" im Schaufenster an die Fensterscheibe geklebt wurde. Foto: dpa​

Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Gerd Landsberg ist Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB).

Wo drückt die Städte- und Gemeinden der Schuh derzeit am meisten?

Wir stehen vor einer drohenden kommunalen Haushaltskrise. 2020 gab es zwar den Rettungsschirm von Bund und Ländern für die Gewerbesteuer, die wegen Corona massiv eingebrochen war. Doch für 2021 hat man sich auf Ähnliches leider nicht verständigen können. Das hat die Folge, dass wir dieses Jahr ein Defizit von mindestens sieben Milliarden Euro haben werden und im nächsten Jahr in ähnlicher Höhe. Das hat Folgen für unsere Investitionen. Wir werden teilweise Investitionen zurückstellen müssen, auch, weil gleichzeitig die Sozialausgaben absehbar weiter steigen werden. Zwar ist die Arbeitslosigkeit gesunken, aber immer noch höher als vor der Corona-Krise. Das wird eine zentrale Herausforderung, wenn die Kommunen im November ihre Haushalte aufstellen müssen. Es sieht nicht so gut aus.

Was müsste eine neue Bundesregierung sofort tun?

Sie müsste die Finanzkraft der Kommunen nachhaltig stärken. Das heißt, nicht mit einmaligen Zahlungen, sondern mit einem System, dass diese mehrheitlich in die Lage versetzt, ihre Ausgaben mit den Einnahmen zu decken. Das ist die Voraussetzung dafür, dass vor Ort das Leben besser wird. Ob eine Regierung erfolgreich ist, entscheidet sich nicht so sehr in den großen Städten, den Metropolen, sondern es entscheidet sich überall im ganzen Lande, und zwar vor Ort.

Fürchten Sie, dass die Kommunen bei einer etwaigen Ampel-Koalition nicht genug Aufmerksamkeit erhalten?

Da muss man erst einmal die Koalitionsverhandlungen abwarten. Ich kann eine neue Regierung aber nur davor warnen. Wer glaubt, eine erfolgreiche Politik mit den Kommunen am Katzentisch machen zu können, der wird scheitern. Das gilt deshalb, weil unser Land eben noch in etlichen Teilen gespalten ist. Ich hoffe nicht, dass wir mit einer neuen Regierung eine zu starke Fokussierung auf die Metropolen bekommen, etwa die Verkehrswende in den großen Städten.

Ist momentan noch Raum, um bestehende Corona-Auflagen zu lockern?

Ich mahne zur Vorsicht. Der Herbst fängt gerade erst an. Es gibt noch große Bevölkerungsgruppen, die nicht geimpft sind oder, wie Kinder, nicht geimpft werden können. Das bleibt ein Risiko. Zudem glaube ich, die Maskenpflicht ist keine so gravierende Last, dass man sagen müsste, die Menschen leiden darunter. Ich glaube, was Abstand und Maske angeht, sollten wir noch etwas durchhalten.

Was bedeuten die hohen Gas- und Spritpreise für die Kommunen?

Das trifft uns richtig hart. Wir sind der größte Immobilienbesitzer mit Tausenden von Verwaltungsgebäude und Schulen. Die Ausgaben der Kommunen für Energien jeglicher Art liegen bei rund vier Milliarden Euro im Jahr. Das zeigt, was die riesigen Preisanstiege für unsere Haushalte bedeuten. Was die Menschen angeht, so sollte die Politik im niedrigen Einkommensbereich eine Entlastung bieten, etwa durch einen befristeten Wohngeld-Zuschlag. Abseits dessen sollte an eine zeitweise niedrigere Mehrwertsteuer auf Energien gedacht werden. Davon hätten auch die Unternehmen etwas.