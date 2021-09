CDU-Landeschef Thomas Strobl (r.) sprach sich für Armin Laschet (l.) als Kanzlerkandidat aus und gehört damit einer Minderheit in der Südwest-CDU an. Foto: dpa

Von Henning Otte und Klaus Welzel

Stuttgart/Heidelberg. Es ist ein echter Exodus bei der Südwest-CDU. Mehr als ein Dutzend altgediente Abgeordnete, die vor vier Jahren per Direktmandat in den Bundestag eingezogen sind, hören auf. Es sind große Namen dabei. Volker Kauder (72) macht nach 31 Jahren Schluss, nachdem er schon vor drei Jahren den Fraktionsvorsitz abgeben musste. Eberhard Gienger (70), der frühere Kunstturn-Weltmeister, beendet nach knapp 20 Jahren auch seine politische Karriere. Stephan Harbarth ist schon Mitte 2020 Präsident des Bundesverfassungsgerichts geworden. Karl A. Lamers aus Heidelberg beendet seine Bundestagskarriere nach 27 Jahren. Und der Lörracher Abgeordnete Armin Schuster wechselte im November auf den Posten des obersten Katastrophenschützers in Deutschland. Wenn so viele erfahrene Parlamentarier ihren Abschied nehmen, wird es schwierig für die Nachfolger, sich zu behaupten, sich überhaupt erst einmal einen Namen zu machen.

Direktmandate in Gefahr

Schutz vor einer drohenden Wahlkatastrophe könnte die CDU gerade gut gebrauchen. Denn die Lage drei Wochen vor der Bundestagswahl ist so schlecht, wie sie sich wohl kein Parteistratege vorher ausgemalt hat. Die Union ist unter der Führung von Kanzlerkandidat Armin Laschet im vergangenen Monat in Umfragen auf bis zu 20 Prozent abgeschmiert und von der zuvor längst abgeschriebenen SPD überholt worden. Auch in der baden-württembergischen CDU sind nicht wenige im Panikmodus, wird hinter vorgehaltener Hand erzählt. Denn: Von den 38 Direktmandaten, welche die CDU bei den letzten beiden Wahlen erringen konnte, ist eine ganze Reihe in Gefahr.

Riskanter Generationswechsel

Das Ende der Ära von Bundeskanzlerin Angela Merkel läutet auch einen Generationswechsel in der CDU Baden-Württemberg ein. Doch ob die neuen Gesichter bei diesem Bundestrend Erfolg haben, muss sich noch zeigen. In der Unistadt Freiburg sind die Grünen traditionell stark. Auch in Heidelberg könnte es eng werden – doch dazu später mehr.

Richtig sichtbar wird das drohende Debakel in einem Vergleich: Bei der Wahl 2017 hatte die Südwest-CDU 34,4 Prozent der Zweitstimmen und damit das Ergebnis der Bundes-CDU um 1,5 Punkte übertroffen. Die Landes-SPD rutschte 2017 um mehr als 10 Punkte nach unten und erreichte nur noch 19,3 Prozent – das war noch schwächer als die mageren 20,5 Prozent der Bundes-SPD. Die Südwest-Grünen kamen 2017 auf 13,5 Prozent und waren damit um 4,6 Punkte stärker als die Bundespartei. Hier könnte es – auch nach der erfolgreichen Landtagswahl im Frühjahr – ein deutliches Plus geben. Auch wenn Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock laut Umfragen nicht wirklich ein Zugpferd ist.

Die Südwest-CDU kann von Glück reden, dass – anders als vor der Landtagswahl – von der Masken-Affäre und der "Aserbaidschan-Connection" der Landes-CDU kaum mehr die Rede ist. Der Mannheimer Nikolas Löbel, der eine sechsstellige Provision durch ein Maskengeschäft erhalten haben soll, trat aus der CDU aus und gab sein Bundestagsmandat zurück. Der Karlsruher Abgeordnete Axel Fischer soll Geld aus Aserbaidschan angenommen haben, gegen ihn wird ermittelt. Auch Fischer tritt nicht mehr an. Und der Waiblinger Energieexperte Joachim Pfeiffer nimmt seinen Hut, weil er nach eigenen Worten mit dem verschärften Verhaltenskodex nach der Maskenaffäre nicht einverstanden ist.

Keine Begeisterung für Laschet

"Es wird ein extrem knappes Rennen", meint CDU-Fraktionschef Manuel Hagel. Er hält daran fest, dass die CDU alle 38 Wahlkreise holen kann. Dafür muss die Union aber noch ein paar Schippen drauflegen. Selbst Kauder sagt, er merke auch in seinem Wahlkreis schon, "dass der Kampf noch etwas intensiver werden muss". Nun kommt Laschet auch nach Baden-Württemberg. Allerdings hielt sich die Begeisterung über den Aachener schon vor seiner Kür zum CDU-Chef und Kanzlerkandidaten im Südwesten in engen Grenzen.

Denn die Landespartei ist schon lange ein Friedrich-Merz-Fanclub. Als der Sauerländer beim Rennen um den Bundesvorsitz nicht zum Zug kam, schwenkte die große Mehrheit der Funktionäre in der Kanzlerfrage rüber zu CSU-Chef Markus Söder. Aber Landesparteichef und Bundesvize Thomas Strobl sowie der Altvordere Wolfgang Schäuble sprachen sich klar für Laschet aus. Irgendwie arrangierte sich die Landespartei dann mit dem NRW-Ministerpräsidenten, der ja auch Merz einbinden will. Doch das Umfragetief wird ihm angelastet, auch wenn vielen bewusst war, dass den Menschen irgendwann klar würde, dass Merkel demnächst nun endgültig weg ist.

Verkorkster Wahlkampfstart

Überrascht hatte Anfang August auch Laschets plötzliche Absage von Wahlkampfauftritten im Südwesten. Am 5. August wollte er in Frankfurt den allerersten Wahlkampftermin wahrnehmen, am selben Tage sollten Stationen in Heidelberg und weiteren baden-württembergischen Städten folgen. Laschet ließ diese Tour jedoch einen Tag zuvor platzen, weil er sich als Krisenmanager in Sachen Hochwasserschäden bewähren wollte – drei Wochen nach dem Ereignis. Nicht wenige im Südwesten schüttelten damals den Kopf. Den Heidelberg-Termin holt der CDU-Chef nun an diesem Montag nach. Doch statt einer Wahlkampfrede gibt es ein kurzes Presse-Statement nach der Vorstandssitzung der Ländle-CDU. Zum Vergleich: Die Grünen schickten die Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck in die Stadt am Neckar, wo CDU-Kreischef Alexander Föhr hart um die Nachfolge von Karl A. Lamers kämpft.

Panne mit Plakaten

So mancher wundert sich denn auch, dass in Baden-Württemberg kaum Großplakate mit Laschet hängen. Das liegt aber vor allem daran, dass in der Landesgeschäftsstelle eine Mail aus dem Konrad-Adenauer-Haus in Berlin zunächst unbeachtet blieb, wie es in Parteikreisen hieß. Darin bot der Bundesverband frühzeitig an, Großplakate zu liefern. Erst mit einer Verzögerung fiel das im August auf, als die Umfragewerte der CDU nach Laschets Fauxpas bei einer Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Flutgebiet schon im Sinkflug waren. Zwar konnte man noch nachbestellen, aber es wurden kaum Plakate mit dem Konterfei Laschets geordert.

Kann Strobl sich wieder retten?

Für Parteichef Strobl ist das ein nachrangiger Fehler. Aber ihm dürfte – im Fall einer krassen Wahlniederlage – angekreidet werden, dass er klar für Laschet war. Am 13. November steht der Landesparteitag mit Vorstandswahlen an. Zwar wird Strobl zugutegehalten, die CDU in die Koalition mit den Grünen im Südwesten geführt zu haben. Doch nicht wenige in der Partei haben noch eine Rechnung mit dem 61-jährigen Heilbronner offen – nur müsste sich dann auch jemand aus der Deckung wagen. Immer wieder ist es Strobl gelungen, nach Wahlpleiten und parteiinternen Niederlagen an der Spitze zu bleiben. Klar ist: Er wird wieder Nervenstärke brauchen.