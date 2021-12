Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Der Verfassungsrechtler Hanno Kube ist Professor an der Universität Heidelberg.

Herr Prof. Kube, die Klagen gegen die Bundesnotbremse sind abgewiesen worden. Hat der Bund mit dieser Regelung rechtlich alles richtig gemacht?

Das Bundesverfassungsgericht hat klargestellt, dass der Bund mit seinen Maßnahmen nicht gegen die Grundrechte verstoßen hat. Welches Vorgehen in diesem Rahmen das richtige oder das beste ist, ist damit natürlich noch nicht beantwortet. Die Politik muss ihren Beurteilungsspielraum verantwortungsvoll nutzen. Sie muss vorausschauend handeln und sich konsequent auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse stützen.

Und das geschieht?

Der Gesetzgeber und die Verwaltung sind aufgefordert, sehr sorgfältig, situationsabhängig und auch immer wieder neu zu prüfen, welche Freiheitsbeschränkungen geeignet, erforderlich und angemessen sind, um die Corona-Pandemie zu bekämpfen. Das setzt oftmals Differenzierungen voraus. Ob die sehr strikte und weitgehende Ausgangssperre tatsächlich in vollem Umfang verhältnismäßig war, ist vielfach bezweifelt worden – aus meiner Sicht nicht ganz zu Unrecht.

Karlsruhe hat sie dennoch gebilligt. Was bedeutet das Urteil für den weiteren Kurs in der Corona-Politik?

Das Urteil stärkt der Politik den Rücken. Es darf aber nicht dazu verleiten, sich darauf auszuruhen. Die verfassungsrechtlichen Maßstäbe müssen im Bewusstsein bleiben, sowohl die Freiheitsgrundrechte als auch die Schutzpflichten. Das gilt nicht zuletzt deshalb, weil das Bundesverfassungsgericht die tatsächliche Lage vor einem Jahr zu würdigen hatte. Inzwischen hat sich die Situation weiterentwickelt. Ein Großteil der Bevölkerung ist mittlerweile geimpft. Gleichzeitig haben wir es mit einer ganz neuen Variante des Virus zu tun.

Ein zentrales Argument der FDP lautete, dass Einschränkungen für Geimpfte unverhältnismäßig seien. Inzwischen ist klar, dass diese doch wieder andere anstecken können. Heißt das: Auch künftig kann es etwa eine Ausgangssperre für alle geben?

Die Frage bestätigt, was ich gerade schon angedeutet habe: Politik und Verwaltung sind in der Pflicht, neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu nutzen und sich an eine veränderte Sachlage anzupassen. Das Bundesverfassungsgericht hat gerade diese Verantwortung zu Recht hervorgehoben. Natürlich müssen die staatlichen Maßnahmen immer verhältnismäßig sein. Wenn sich aber neue Erkenntnisse über die Ansteckungsgefahr ergeben und die Gefahr für Leib und Leben wieder zunimmt, dann rechtfertigt dies Maßnahmen, die darauf reagieren – in großer Not auch Ausgangssperren.

Halten Sie Schulschließungen künftig wieder für möglich?

Derzeit sind Schulschließungen durch die Länder bundesgesetzlich untersagt. Der Bund wollte damit ein Zeichen setzen. In der Sache sind gerade Schulschließungen besonders einschneidende Maßnahmen, sowohl für die Kinder wie auch für die Eltern. Sie müssen deshalb sehr genau erwogen werden. Wohl nicht von ungefähr hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss – erstmals – ein Recht auf schulische Bildung entwickelt und damit seinerseits ein Zeichen gesetzt. Letztlich gilt aber auch hier: Die Rechtmäßigkeit der Maßnahme hängt von der Größe der Gefahr ab. Es bleibt sehr zu hoffen, dass die Schulen offen bleiben können.

Das Gericht äußert sich nicht inhaltlich zu Geschäftsschließungen. Was lässt sich daraus ableiten?

Nicht allzu viel. Geschäftsschließungen sind ein eigenes Thema. Hier geht es vor allem um die Berufsfreiheit und das Wirtschaftsleben. Auch an dieser Stelle ist abzuwägen. Die sehr klaren Beschlüsse vom heutigen Tag deuten für mich allerdings darauf hin, dass das Bundesverfassungsgericht zu den Geschäftsschließungen, jedenfalls für die Vergangenheit, wahrscheinlich nicht wesentlich anders urteilen würde, als es heute entschieden hat.