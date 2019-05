Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Lars Klingbeil ist SPD-Generalsekretär.

Union und SPD streiten um die Finanzierung der Grundrente. Wäre ein Griff in die Rentenkasse nicht der falsche Weg?

Lassen Sie uns nicht wild spekulieren, sondern den Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil und seinen Finanzierungsvorschlag abwarten. Für uns ist wichtig, dass die Grundrente kommt. Da ist die SPD sehr entschieden. Lebensleistung muss anerkannt und respektiert werden. Das ist ein Beitrag für den sozialen Frieden in unserem Land. Die Union will dagegen Geschenke an Millionäre verteilen und nutzt jetzt die Steuerschätzung, um den Sozialabbau voranzutreiben. Das ist mit uns nicht zu machen. Wenn CDU und CSU statt ein paar Euro mehr für Rentnerinnen und Rentner lieber Spitzenverdiener entlasten wollen, zeigt das die soziale Kälte der Union.

Was spricht gegen eine Bedürfnisprüfung bei der Grundrente?

Ich treffe viele Menschen, die von einer Grundrente profitieren würden, die sich aber schämen zum Staat zu rennen und zu betteln für ein paar mehr Euro. Für mich gilt: Wer 35 Jahre lang hart gearbeitet hat, der sollte nicht zum Bittsteller werden müssen, für den muss der Staat selbstverständlich da sein. Lebensleistung kennt keine Bedürftigkeitsprüfung. Die SPD will den sozialen Zusammenhalt in unserem Land weiter stärken. Dazu gehört die Einführung der Grundrente. Und wenn wir Menschen, die wenig haben, mehr geben, kurbelt das im Übrigen auch die Konjunktur an. Das gilt auch für die Mindestausbildungsvergütung. Sie ist ein großer Erfolg und ein richtiger Schritt. Da haben wir Bildungsministerin Anja Karliczek zum Jagen tragen müssen.

Eine vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags, wie die Union fordert, wird es mit der SPD nicht geben?

Wir haben einen Koalitionsvertrag, und der gilt. Deshalb wundere ich mich doch sehr über die aktuelle Diskussion. In den Koalitionsverhandlungen hat die Union überhaupt nicht für die komplette Soli-Abschaffung gekämpft. Was wir vereinbart haben ist, dass der Soli für 90 Prozent der Steuerzahler abgeschafft wird. Damit stärken wir die Mitte der Gesellschaft, das ist gut und dabei bleibt es. Über eine vollständige Abschaffung ist mit der SPD in dieser Regierung nicht zu reden.

Das gilt auch für Steuersenkungen und höhere Investitionen?

Da werden doch die Unterschiede in der Prioritätensetzung jetzt sehr deutlich: Die SPD will weiter den sozialen Zusammenhalt stärken. Investitionen in Bildung, Familien und die digitale Infrastruktur konnten wir bereits erfolgreich durchsetzen. Steuersenkungen für die Superreichen sind mit uns nicht zu machen.

Wäre ein Rückzug von Angela Merkel das Ende der Großen Koalition?

Frau Merkel hat klargestellt, dass sie bis zum Ende der Legislaturperiode 2021 Bundeskanzlerin bleiben will. Das ist auch Grundlage der Koalition. Ich erkenne nicht, dass die Kanzlerin von ihrem Kurs abrückt. Was ich allerdings wahrnehme ist, dass die Union gerade überaus nervös wirkt. Der Höhenflug von Frau Kramp-Karrenbauer war ja schnell beendet. Da gibt es offenbar ganz viel Diskussionsbedarf in den eigenen Reihen. Aber das ist nicht das Problem der SPD.

Ist das Ende der Großen Koalition angesichts der schwachen Umfragewerte nur noch eine Frage der Zeit?

Wir haben es uns als SPD ja bekanntlich nicht leichtgemacht, in diese Regierung zu gehen. Aber die SPD will das Land gestalten und etwas für die Menschen hier tun. Und deshalb setze ich mich dafür ein, dass diese Regierung bis 2021 hält. Die SPD hat noch viel vor. Als eine der wichtigsten Maßnahmen wollen wir dieses Jahr das Klimaschutzgesetz durchsetzen, die Grundrente einführen und wichtige Zukunftsinvestitionen auf den Weg bringen. Das kann man nur in der Regierung und nicht in der Opposition tun. Es gibt von unserer Seite keinen Grund für Diskussionen über ein vorzeitiges Ende der Großen Koalition.

Wo bleibt die europäische Digitalsteuer für globale Internetkonzerne?

Es stimmt, wir brauchen mehr Steuergerechtigkeit in Deutschland und Europa. Es muss Schluss damit sein, dass globale Konzerne wie Google, Apple und Amazon so gut wie keine Steuern zahlen, der Buchhändler und der Gemüsehändler an der Ecke aber sehr wohl. Wir brauchen endlich eine Konzernsteuer in der EU. Wer in Europa Geld verdient, der soll auch hier seine Steuern bezahlen. Dafür brauchen wir in Europa eine progressive Mehrheit. CDU und CSU ducken sich bei dem Thema ja bislang weg.

Der Konflikt um das Atomabkommen mit dem Iran hat sich zugespitzt. Wie lässt sich eine Eskalation verhindern?

Alle Seiten müssen aufeinander zugehen. Es gilt eine weitere Eskalation dringend zu stoppen. Die Situation ist gefährlich. Europa muss jetzt zeigen, dass es zu einer neuen Stärke in der Außen- und Sicherheitspolitik findet. Wir müssen die USA und den Iran dazu bringen, an einen Tisch zu kommen und vernünftig miteinander zu reden. Jetzt sehen wir, was für ein großer Fehler die Aufkündigung des Atomabkommens seitens der USA war.