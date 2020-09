Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin.Karl Lauterbach ist Gesundheitsexperte der SPD und Epidemiologe.

Herr Lauterbach, die Infektionszahlen steigen wieder. Droht eine neue Welle?

Wir müssen mit einer zweiten Welle im Winter rechnen. Die Gefahr einer Ansteckung ist in geschlossenen Räumen zwanzig Mal so hoch wie draußen unter freiem Himmel. Draußen infiziert man sich am ehesten, wenn man auf engem Raum laut miteinander redet, etwa auf öffentlichen Plätzen. Deutlich über 90 Prozent der Superspreader-Ereignisse gab es in Innenräumen. Das spricht dafür, dass auch in Deutschland die Fallzahlen steigen werden, wenn es kälter wird. Das erleben wir gerade weltweit in 73 Ländern.

Sollte es auch eine Maskenpflicht im Freien auf öffentlichen Plätzen geben?

Es wäre dringend notwendig, auf öffentlichen Plätzen die Maskenpflicht einzuführen, wo Menschen Sicherheitsabstände nicht einhalten können. Dort, wo Menschen in der Öffentlichkeit zusammenstehen, wird laut gesprochen. Das erhöht das Infektionsrisiko auch draußen. Die Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen sollte kommen, nicht nur in München.

Inzwischen sind vor allem auch junge Menschen von Infektionen betroffen.

In allen europäischen Ländern, in denen die zweite Welle angerollt ist, waren auch vor allem die 20- bis 30-Jährigen betroffen. Sie haben aber in der Regel einen leichten Verlauf. Bei den 30- bis 50-Jährigen sieht das bereits anders aus. In Frankreich, Spanien, Österreich und Großbritannien sieht man, dass auch die Zahl der Intensiv-Patienten zugenommen hat, die im Krankenhaus beatmet werden müssen. In einigen Wochen werden wir dort auch steigende Sterbezahlen sehen. Das werden wir auch in sechs bis acht Wochen in Deutschland erleben.

Muss es dann nicht auch einen zweiten Lockdown geben?

Wir brauchen keinen zweiten Lockdown. Je früher wir gezielt sinnvolle Maßnahmen ergreifen, desto besser. Die Zahl der Gäste auf privaten Feiern sollte auf 25 begrenzt werden. Die Quarantäne könnte verkürzt werden. Die Arbeit der Gesundheitsämter sollte sich vor allem auf Super-Spreader konzentrieren. Jetzt gilt es, überzeugende Schulkonzepte vorzulegen, sonst werden die Schulen zu Corona-Brennpunkten. Die Ergebnisse des Schulgipfels mit der Kanzlerin sind zu allgemein und ohne große Wirkung. Das war eine Enttäuschung und blieb weit hinter den Erwartungen zurück. Die Schulen brauchen mobile Luftfilteranlagen. Das kostet pro Schüler 80 bis 100 Euro und muss es uns wert sein. Die Sorgen der Eltern sind berechtigt. Der Schulbetrieb ist ein großes Experiment. Das erinnert an "Jugend forscht". Es geht hier um die Gesundheit der Kinder, der Eltern und der Lehrer.

Der Ethikrat hat sich gegen einen Corona-Immunitätsausweises ausgesprochen. Was spricht dagegen?

Die Entscheidung ist richtig. Für die Ausstellung eines Immunitätsausweises muss sichergestellt sein, dass es auch zur Immunität kommt. Das ist aber nicht gewährleistet. Ein solcher Ausweis wäre ein erhebliches Risiko und eine schlechte Idee.