Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Der neue Finanzminister Christian Lindner (FDP) spricht von einem "Signal unserer Handlungsfähigkeit" und einem "Ausdruck von Gestaltungswillen." Kritiker dagegen halten sein Vorgehen für juristisch fragwürdig. Es geht um den zweiten Nachtragshaushalt des Bundes, den das Kabinett gestern auf Vorschlag von Lindner beschloss. Darin ist vorgesehen, dass der Bund zur Pandemiebekämpfung beantragte, dann aber nicht benötigte Kreditmöglichkeiten in Höhe 60 Milliarden Euro nicht dazu nutzt, weniger neue Schulden aufzunehmen, sondern sie dem Energie- und Klimafonds (EKF) für Zukunftsinvestitionen zuschlagen will. Noch vor einem Jahre hatte Lindners Partei eine solche Operation als verfassungsrechtlich bedenklich bemängelt. Inzwischen hält der neue oberste Kassenwart des Landes das für unbedenklich und spricht gar von einem "Ausdruck soliden Wirtschaftens". Zudem nimmt er für sich in Anspruch, mit diesem Vorgang ganz auf der Linie des Verfassungsgerichtsurteils mit dessen Vorgabe zu liegen, die Klimakrise mit konkreten substanziellen Maßnahmen zu bekämpfen und so die Interessen der jungen Generation stärker einzubeziehen.

Scharfes Geschütz fährt der haushalts- und finanzpolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe, Sebastian Brehm, auf. "Statt die Verschuldung für die Bewältigung der Corona-Krise auf das notwendige Mindestmaß zu beschränken, versucht Lindner, Geld für künftige Ausgaben der Ampelkoalition unter Umgehung der Schuldenbremse zu bunkern", sagte er unserem Berliner Büro. "Es soll mit eindeutig verfassungswidrigen Tricks verschleiert werden, dass die rot-grün-gelben Projekte ohne jede seriöse Finanzierungsgrundlage sind", so Brehm. "Hier wird Zukunft schon heute verfrühstückt, zum Nachteil der nächsten Generation".

Auch von den Linken kam massive Kritik. Gesine Lötzsch, ihre Vize-Fraktionschefin und Haushaltspolitikerin, warf Lindner vor, "in die Trickkiste" zu greifen. Mit der Verwendung der zur Pandemiebekämpfung gedachten Kreditermächtigungen für andere Zwecke versuche Lindner den Bundestag zu hintergehen. "Das ist kein seriöser Start für einen Bundesfinanzminister", so Lötzsch.

Dem Finanzminister war dagegen wichtig, mehrfach zu unterstreichen, dass sich die geplante Neuverschuldung des Bundes von rund 240 Milliarden Euro in diesem Jahr mit dem Nachtragshaushalt nicht erhöhen wird. Womöglich werde die tatsächliche Kreditaufnahme am Ende sogar etwas niedriger liegen. Und auch im nächsten Jahr plant Lindner keine zusätzliche Schuldenaufnahme. Aus jetziger Sicht geht er davon aus, dass die von seinem Vorgänger, dem heutigen Kanzler Olaf Scholz (SPD), eingeplante Summe an neuen Krediten von rund 100 Milliarden Euro "auskömmlich" sei – obwohl als Folge der andauernden Corona-Pandemie weitere Wirtschaftshilfen nötig werden könnten.

Die Verschiebung der ursprünglich mit der Corona-Bekämpfung begründeten übermäßigen Kreditaufnahme auf das EKF-Sondervermögen begründete der Minister auf zweierlei Weise. Zum einen reagiere man damit auf die durch die Pandemie bedingte Sondersituation. Es würden Investitionen nachgeholt, auch für den Klimaschutz, die deswegen in den Jahren 2020 und 2021 unterblieben seien. Das Geld werde somit also nicht für Umverteilung oder konsumptive Zwecke verwendet. Zum Zweiten werde damit der Weg des Landes in eine klimaneutrale Zukunft geebnet.

Wofür die frisch geschaffenen finanziellen Spielräume konkret eingesetzt werden sollen, dazu blieb Lindner vage. Der EKF mit seinem Volumen von bald 76,2 Milliarden Euro soll zu einem Klima- und Transformationsfonds weiterentwickelt werden. Daraus könnten dann, so führte Lindner an, etwa der Weg in die Wasserstoffwirtschaft geebnet und die Stromkosten wettbewerbsfähig gehalten werden. Hinzu kämen die zuletzt auf Rekordniveau gestiegenen allgemeinen Investitionen des Bundes, die Linder weiter auf dem Niveau von jährlich 50 Milliarden Euro halten will, wie es in der Finanzplanung von Scholz vorgesehen ist.