Heidelberg. Lars Castellucci (47) ist SPD-Abgeordneter des Wahlkreises Rhein-Neckar und hatte sich Anfang Juli auf den Kanaren über die Situation der Flüchtlinge dort informiert. Gerald Knaus (51; Fotos: zg) ist Migrationsforscher und gilt als Architekt des EU-Türkei-Deals. Die RNZ traf beide anlässlich der Lobbacher Gespräche zum virtuellen Doppelinterview.

Herr Castellucci, Sie waren vor Kurzem auf den Kanaren, um sich über die Situation der Flüchtlinge dort zu informieren. Wie ist die Lage vor Ort?

Castellucci: Auf der sogenannten Westroute sind im letzten Jahr mehr Menschen gekommen als auf der zentralen Mittelmeerroute und über die Ägäis, nämlich 44.000. Davon haben 23.000 auf einer sehr tödlichen Route die Kanarischen Inseln erreicht. Die ersten Schwierigkeiten – dass sie auf der Kaimauer schlafen mussten, dass es keine sanitären Einrichtungen gibt – die sind inzwischen behoben. Insofern habe ich da keine humanitäre Katastrophe gesehen. Aber natürlich drängt sich auch dort die Frage auf: Kann man nicht zu besseren Lösungen kommen, als die Menschen über das tödliche Meer zu zwingen?

Wie könnte denn eine geordnete und humane Flüchtlingspolitik aussehen?

Castellucci: Ich will mal ein Beispiel aus Spanien bringen. Von denen, die da kommen, stammt etwa die Hälfte aus dem Maghreb. Die meisten davon sind Menschen, die ein besseres Leben suchen, aber nicht politisch verfolgt sind. Sie sind auf dem Weg zu Verwandten oder Bekannten in Spanien, tauchen da oft unter und werden nach drei Jahren legalisiert. Das würde ich gerne umkehren und sagen: Wir stellen ein Programm auf und nehmen 3000 bis 4000 Menschen im Jahr auf, und jeder kann sich mit einem guten Zeugnis und vielleicht einer Bürgschaft bewerben.

Knaus: Ein Ziel europäischer Politik muss sein, zu verhindern, dass Menschen in Boote steigen, um das Mittelmeer zu überqueren. Die Frage ist: Wie schaffen wir das, ohne mit libyschen Folterern zusammenzuarbeiten, ohne Menschen ertrinken zu lassen und ohne das Asylrecht aufzugeben? Die absoluten Zahlen sind ja niedrig: In der ersten Jahreshälfte sind 34.000 Menschen über das Mittelmeer gekommen. Angesichts dieser Zahlen muss das Ziel sein, Menschen zu retten, schnell zu entscheiden, wer einen Schutz braucht, und diejenigen, die keinen Schutzanspruch haben, schnell zurückzuschicken.

Wie könnte das funktionieren? Braucht es Ankunftszentren vor Ort?

Knaus: Nehmen wir einmal ein Pilotprojekt aus Malta. Auf Malta kommen im Jahr rund 3000 Menschen an. Das ist für Malta eine enorm hohe Zahl, für Europa aber eine sehr geringe. Wenn wir jetzt ein Angebot von Tunesien hätten, ab einem Stichtag Menschen zurückzunehmen, die dort sicher sind, dann könnten wir mit der italienischen Regierung darüber sprechen, einen Teil der übrigen Menschen aufzunehmen. Wir wären nicht mehr von Libyen abhängig. Wir könnten sicherstellen, dass es auf Malta eine Prüfung für die Menschen gibt, die wir retten und dort hin bringen, und würden der maltesischen Regierung garantieren, dass niemand länger als acht Wochen dort bleibt.

Das wäre ein ähnliches Konzept wie beim EU-Türkei-Abkommen, das Sie entwickelt haben...

Knaus: Das wäre genau das gleiche Prinzip. Es ist die humanere Alternative zu den beiden schlechteren Möglichkeiten, nämlich lebensgefährlicher irregulärer Migration mit vielen Toten und dem Zurückstoßen. Nehmen wir zum Beispiel Australien: Dort wollte 2011 die Arbeiterpartei eine Alternative zu brutaler Abschreckung finden, indem man mit Malaysia ein ähnliches Abkommen schließen wollte. Das ist damals im Parlament gescheitert, weil die australischen Grünen gegen Rückführungen waren und die australischen Rechten keine Flüchtlinge aufnehmen wollten. Am Ende ist Australien zu seiner brutalen Politik zurückgekehrt, jedes Boot zurückzustoßen und eine bestimmte Zahl an Menschen auf Inseln zu "parken", wo sie jahrelang festgehalten werden. Das kam zustande, weil man sich nicht auf den humanen, dritten Weg einigen konnte.

Nun hat die Europäische Union 27 Staaten mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen. Glauben Sie, dass die sich einigen können?

Knaus: Nein, aber das brauchen wir auch nicht. Wir haben Länder, in die Menschen einwandern wollen und die sich auch moralisch verpflichtet fühlen, etwas zu tun, wie etwa Deutschland, Frankreich oder Italien, auch Spanien. Wenn diese Staaten sich einigen, würde das ausreichen.

Tut Deutschland da zu wenig?

Knaus: Deutschland hat zu sehr auf Brüssel gesetzt. Man hofft aus verständlichen Gründen, die ich aber inzwischen für unrealistisch halte, immer noch auf eine europäische Lösung. Man hat es auch nicht geschafft, mit den allerwichtigsten Ländern bei diesem Thema Verträge abzuschließen. Mein Vorschlag beruht auf Partnern innerhalb und außerhalb der EU. So wie man sich 2015/16 mit der Türkei geeinigt hat, brauchen wir jetzt Gespräche mit Marokko oder Tunesien.

Manche befürchten, dass dann Millionen von Menschen kommen. Ist das realistisch?

Knaus: Diese Angst vor Millionen Menschen ist ein totales Fehlurteil, das auch auf einer misslungenen Kommunikation mancher internationaler Organisationen beruht. Der jüngste UNHCR-Bericht spricht von 82 Millionen Menschen, die weltweit unterwegs sind. Tatsächlich ist die Zahl von Flüchtlingen weltweit in den letzten vier Jahren von 20 Millionen auf 20,7 Millionen angewachsen, also nur um 700.000. Die Zahl der Kinder, die jährlich in Flüchtlingslagern geboren werden, ist höher als die der neuen Flüchtlinge. Die Wahrheit ist: Weltweit kommen kaum noch Menschen irregulär über Grenzen. Über das Mittelmeer kamen, wie gesagt, in diesem Jahr nur 34.000 – aus ganz Afrika und dem Nahen Osten, und das in sechs Monaten! Das ist eine ziemlich niedrige Zahl, und sie wäre noch niedriger, wenn wir eine vernünftige Flüchtlingspolitik machen würden.