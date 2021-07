Ein Verkehrsschild mit Tempo 100 ist an einer Autobahn in Meppel über einem Schild mit dem Tempolimit 120 angebracht, aber noch überklebt. Foto: "wilbert Bijzitter"/ANP/dpa

Von Alexander Rechner

Berlin.Der Mobilitätsforscher Andreas Knie (60; Foto: zg) leitet am Wissenschaftszentrum Berlin die Forschungsgruppe Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung.

Herr Knie, kann man durch ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf deutschen Autobahnen einen signifikanten Sicherheitsgewinn erzielen?

Diese Frage kann ich eindeutig mit Ja beantworten. Ein generelles Tempolimit führt zu einem Sicherheitsgewinn. Dies zeigen auch die vielen Ergebnisse aus dem Ausland. Denn in unseren Nachbarländern gibt es schon länger Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen.

Was bringt eine Geschwindigkeitsbegrenzung für den Verkehrsfluss?

Mit einem Tempolimit kommen wir schneller voran. Wenn wir kontinuierlich auf den Straßen unterwegs sind, nehmen auch die Staus ab. Rund die Hälfte der Staus würde erst gar nicht entstehen.

Kann die Energiewende gelingen, ohne den Verkehr einzudämmen?

Die Energiewende wird scheitern, wenn sich nichts ändert. Und zwar an der Masse der Autos auf unseren Straßen. Der Straßenverkehr gehört zu den Topsektoren mit dem meisten CO2-Ausstoß. Zudem geht eine Menge Energie, meist Öl, drauf. Das schadet dem Klima enorm. Wir müssen deshalb weg vom Öl-Verbrauch.

Sie sprachen es an: Was bringt ein Tempolimit für den Klimaschutz?

Mit einer generellen Geschwindigkeitsbegrenzung können wir einiges an Treibhausgasen einsparen. Bei einem Tempolimit von 130 Stundenkilometern können wir den CO2-Ausstoß zwischen drei bis fünf Prozent reduzieren. Würden wir auf den deutschen Autobahnen ein Tempolimit von 110 km/h einführen, ist es bereits eine Einsparung zwischen zehn und 15 Prozent. Das ist zwar immer noch kein Quantensprung. Aber: Im Moment sparen wir null Prozent ein.

Wissenschaftler Thorben Amann meinte jüngst, dass etwas weniger Autofahren mit E-Mobilität nicht ausreichen werde, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Was sehen Sie das?

Dem stimme ich voll und ganz zu. Ein bisschen weniger Autofahren wird uns nicht voranbringen. Nach dem vor Kurzem erst beschlossenen neuen Klimaschutzgesetz müssen wir in Deutschland 40 Prozent im Straßenverkehr einsparen. Daher muss es scharfe und deutliche Einschnitte geben. Wir müssen die Elektromobilität viel stärker ausbauen. Der Flugverkehr, der zwar lediglich für rund fünf Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich ist, muss auch klimaneutral werden. Wir brauchen umfassende Maßnahmen.

Welche benötigen wir am schnellsten?

Wir müssen deutlich runter mit der Geschwindigkeit. Auf Erschließungsstraßen in Städten und Gemeinden sollte man künftig nicht schneller als 30 Stundenkilometer fahren dürfen. Und auf Landstraßen sollte ein Tempolimit von 80 km/h gelten. Überdies müssen wir deutlich die individuellen Verkehrskilometer reduzieren. Mit anderen Worten: Jeder muss weniger Autofahren. Um das zu erreichen, brauchen wir auch Homeoffice.

Inwiefern?

In der Pandemie haben 30 Prozent der Beschäftigen von zu Hause aus gearbeitet. Künftig sollten es rund 20 Prozent aller Beschäftigten sein, die an mindestens drei Tagen in der Woche sehr ortsnah arbeiten. Das hilft dem Klima sehr. Zumal der Umstieg auf Busse und Bahn nicht mal im Ansatz eine Alternative ist. Denn es gibt beim ÖPNV keine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Statt aufs Auto müssen wir mehr auf das Rad setzen, wo es möglich ist.