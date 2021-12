Von Michael Abschlag

Heidelberg. Lars Castellucci ist SPD-Politiker und sitzt für den Wahlkreis Rhein-Neckar im Bundestag. Er ist Mitglied im Bundestags-Innenausschuss und Sprecher für Migration und Integration seiner Partei. Vergangene Woche besuchte er die polnische Grenze zu Belarus, um sich über die Situation der Flüchtlinge zu informieren.

Herr Castellucci, Sie haben das polnisch-belarussische Grenzgebiet bereist. Wie ist die Lage dort?

Wir sind von Warschau aus ins Grenzgebiet gefahren, haben aber, wie alle anderen, keinen Zutritt zur "roten Zone" erhalten. Das Gebiet ist abgesperrt, da haben nach wie vor Hilfsorganisationen, das UN-Flüchtlingshilfswerk und auch Medienvertreter keinen Zutritt. Aus rechtsstaatlicher Sicht ist das unmöglich. Wo, bitte, haben wir in Europa sonst so etwas? Im Grenzgebiet haben wir mit Bürgermeistern und zivilgesellschaftlichen Organisationen gesprochen. Teilweise haben Ärzte und medizinisches Personal alles stehen und liegen lassen, sind von Menschen aufgenommen worden, und organisieren jetzt die medizinische Erstversorgung von Menschen, die durch die Absperrung durchkommen.

Das gelingt aber nicht vielen...

Inzwischen sind im Grenzgebiet nach offiziell bestätigten Zahlen 17 Menschen gestorben, an den Folgen von Misshandlungen, Kälte oder fehlender medizinischer Versorgung. Unter den Menschen, die sich dort aufhalten, sind auch Familien, Frauen und Kinder. Die Zahl der Menschen, die sich im Grenzgebiet in den Wäldern befinden, lässt sich nicht beziffern, weil eben der Zugang versperrt ist. Ihnen ist je nach Lust und Laune Alexander Lukaschenkos der Rücktritt versperrt, und wegen der illegalen Pushbacks können sie auch nicht nach Polen. Leute, die durchgekommen sind, haben teilweise von bis zu sieben Versuchen berichtet. Das ist nicht mit EU-Recht oder der Genfer Flüchtlingskonvention vereinbar. Auch die NGOs bekommen inzwischen weniger Hilfsgesuche aus den Wäldern, weil die Menschen Angst haben, dass sie so entdeckt werden. Da droht Menschen der Tod an den europäischen Außengrenzen.

Wie sind denn die Flüchtlinge untergebracht?

Wie die Situation in der roten Zone ist, wissen wir nicht. Der UNHCR ist einmal in das Gebiet auf polnischer Seite und einmal auf belarussischer Seite hineingelassen worden, jeweils in Begleitung der Grenzpolizei. Wenn jemand auf polnischer Seite durchkommt, dann landen die Menschen in Haftanstalten. Auf belarussischer Seite gab es Nachrichten, dass mehrere Tausend Menschen in ein Logistikzentrum gebracht wurden. Es hat auch schon mehrere Rückflüge gegeben. Aber die Zahl der Menschen, die sich außerhalb dieses Logistikzentrums auf sich alleine gestellt im Wald befinden, die ist unklar. Menschenrechtsorganisationen gehen aber davon aus, dass sich immer noch viele Menschen in den Wäldern befinden und keine Versorgung haben.

Inzwischen haben wir Winter. Wie sind die Temperaturen dort?

Als wir dort waren, waren die Temperaturen ähnlich wie bei uns, das ist ja kalt genug. Ich bin jetzt durch Berlin gelaufen und habe auch gefroren. Und es wird tendenziell schlechter. "Ärzte ohne Grenzen" haben uns gesagt, bei den Temperaturen besteht die Gefahr, dass jeden Tag Menschen sterben. Und die Lage ist dramatisch. In einer Stadt erzählte uns der Bürgermeister, dass am Vortag 50 Menschen angekommen sind, durchnässt und durchfroren. Das zeigt, dass immer noch Menschen im Grenzgebiet sind und durchzukommen versuchen.

Sie haben die Pushbacks angesprochen. Wie ist denn das Verhalten der Grenzpolizisten?

Die Menschenrechtskonvention und die Genfer Flüchtlingskonvention legen eindeutig fest, dass jeder Mensch das Recht hat, sein Land zu verlassen. Eine wesentliche Säule des Flüchtlingsschutzes ist es, dass man an einer Grenze nicht einfach abgewiesen werden darf, wenn einem auf der anderen Seite menschenunwürdige Zustände oder gar der Tod drohen. Diese Pushbacks sind also ungesetzlich, übrigens auch nach europäischem Recht. Polen hat sie jetzt legalisiert und dokumentiert sie sogar. Das ist ein Affront, der nicht geduldet werden darf. Da würde ich mir deutliche Hinweise der EU und auch Sanktionen wünschen. Tatsächlich sind viele Grenzübertritte dokumentiert, von denen aber zahlreiche deshalb zustande kommen, weil Menschen mehrfach versuchen, die Grenze zu überqueren. So kommt man zu den Zahlen. Auf der belarussischen Seite gibt es Menschen, die nach Minsk zurückkehren und in ihre Heimat zurückgeflogen werden, aber auch Menschen, die immer wieder in Richtung Grenze geprügelt werden.

Was müsste denn die Politik tun?

Als Erstes muss man sich klarmachen, dass wir es nicht mit einer neuen Migrationskrise wie 2015 zu tun haben. Staatliche belarussische Organisationen, die als Reisebüro getarnt sind, laden Menschen ein, fliegen sie nach Minsk, wobei sie viel Geld von ihnen verlangen, und transportieren sie dann zur Grenze. Wir haben es hier also nicht mit Migration zu tun, sondern mit einem Verbrechen. Wir brauchen deshalb Informationskampagnen in den Ländern, aus denen die Flüchtlinge und Migranten einreisen, Druck auf die Fluglinien – das passiert ja zum Teil schon – und härtere Sanktionen, auch Wirtschaftssanktionen. Sonst macht dieses Vorgehen, das wir ja auch schon in der Türkei erlebt haben, noch Schule. Und zum anderen muss man dem Unrecht mit der Stärke des Rechts begegnen. Das bedeutet: Recht und Ordnung an den Grenzen wiederherstellen, die Flüchtlinge durchlassen, versorgen und registrieren, Sicherheitsüberprüfungen durchführen und in rechtsstaatlichen Verfahren entscheiden, ob sie bleiben können oder nicht. Europa hat die Möglichkeiten und Kapazitäten, um mit diesen paar Hundert Menschen zurechtzukommen. Das ist keine Bedrohung, sondern das sind Menschen, mit denen man anständig umgehen muss, damit an den EU-Außengrenzen niemand zu Tode kommt.