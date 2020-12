Von Klaus Welzel

Heidelberg. Seite Ende März erläutert Hans-Georg Kräusslich die Corona-Pandemie im RNZ-Podcast. In der neuen Folge geht es auch um zu laxe Handhabungen in Alten- und Pflegeheimen.

Prof. Kräusslich, bei unserem letzten RNZ-Forum ging es auch um die Frage, was Asiaten im Umgang mit Corona besser machen. Was können wir denn da noch lernen?

Man sollte Asien differenziert betrachten. Es gibt dort autoritär regierte Staaten wie China und demokratische Länder wie zum Beispiel Japan oder Taiwan, da gibt es erhebliche Unterschiede in den Maßnahmen. Generell ist das Tragen von Masken im Winter in asiatischen Ländern ganz alltäglich, deshalb tragen auch jetzt sehr viele Menschen dort Masken zum Schutz. Zudem ist die Bereitschaft hoch, zuhause zu bleiben und Kontakte zu reduzieren; und zwar schon, bevor der Staat dies verordnet. Südkorea hat außerdem frühzeitig mit einer sehr intensiven Teststrategie reagiert, so dass die Ausbreitung früh eingedämmt werden konnte. Und in vielen Ländern werden sehr umfangreich digitale Techniken eingesetzt, die bei uns aus datenschutzrechtlichen Gründen schwer einzuführen wären.

Die am Freitag beschlossene Hotspot-Strategie wirkt wieder einmal so halbherzig. Wie lautet denn Ihr virologischer Rat: Härtere Maßnahmen?

Lassen Sie es mich so sagen: Im Moment spricht nicht viel dafür, dass wir die Situation zeitnah in den Griff bekommen.

Das Robert Koch-Institut drängt auf ein Senken der Fallzahlen – wie kann man das erreichen?

So lange es Impfstoffe nicht in ausreichender Menge gibt, kann man das nur durch Reduktion der Kontakte erreichen. Gemeint sind hier ungeschützte Kontakte, es gilt also weiterhin: Abstand halten, Maske, Hygiene, Kontakte reduzieren. Dadurch sind wir bereits aus dem exponentiellen Wachstum herausgekommen, aber es reicht eben noch nicht. Wenn jetzt über Weihnachten die Kontakte wieder zunehmen, kann auch die Infektionsrate wieder ansteigen.

Auch die Ausbrüche in den Heimen sind besorgniserregend. Liegt das am Pflegepersonal oder an den Besuchern?

Wie das Virus in einzelne Heime kommt, kann man im Einzelfall oft nicht sagen. Das Problem ist aber, dass es sich in den Heimen, wie zuletzt in Eschelbronn, Neckargemünd und Sinsheim, schon ausgebreitet hatte, bevor man es überhaupt bemerkte. Das spricht dafür, dass in manchen Alten- und Pflegeheimen – sicher nicht in allen – die Schutzmaßnahmen und Testmöglichkeiten noch nicht ausreichend umgesetzt werden konnten. Damit soll niemand an den Pranger gestellt werden, aber viele Beispiele zeigen uns, dass größere Ausbrüche verhindert werden können, wenn Schutzmaßnahmen und Testungen in vollem Umfang und flächendeckend zum Einsatz kommen.

Gefühlt stehen wir ja vor dem Ende der Pandemie, weil Impfstoffe in Sicht sind. Wo sehen Sie uns denn aus Ihrer wissenschaftlichen Perspektive?

Wir stehen mit Sicherheit noch nicht vor dem Ende der Pandemie. Ich gehe davon aus, dass wir viele der aktuellen Maßnahmen mindestens bis zum Frühjahr brauchen werden. Über den Sommer können wir dann hoffentlich möglichst viele Menschen impfen. Ich hoffe sehr, dass wir dann bis zum Herbst so gut gerüstet sind, dass in der kalten Jahreszeit kein erneuter Anstieg mehr auftritt. Wissenschaftlich betrachtet ist aber noch sehr vieles ungeklärt. Wie lange hält die Immunität? Was sind die Langzeitfolgen der Erkrankung? Das muss noch erforscht werden – wir werden sehr viel lernen und vieles besser verstehen.

Großbritannien will schon in den nächsten Tagen impfen, nachdem es den Zulassungsweg gegenüber der EU etwas abgekürzt hat. Sehen Sie da ein besonderes Risiko?

Ich kenne das britische Zulassungsverfahren nicht gut genug, um das genau beurteilen zu können. Aber ich gehe fest davon aus, dass in Großbritannien genauso zuverlässig geprüft wird, wie anderswo. Ich finde die Diskussion über frühere oder spätere behördliche Zulassungen sehr unglücklich. Ich habe heute ein Interview mit dem Präsidenten der Bundesärztekammer gehört, der sagte, dass die europäische Zulassungsagentur offensichtlich zu langsam arbeite, andere sagen, dass die Briten ungenau, weil zu schnell gearbeitet hätten. Ich glaube nicht, dass solche Schuldzuweisungen weiterführen. Ich finde es vielmehr beruhigend, wenn unterschiedliche Zulassungsbehörden in verschiedenen Ländern die Unterlagen prüfen. Und wenn diese Behörden übereinstimmend zu dem Ergebnis kommen, der Impfstoff sei zuverlässig und sicher, dann sollte uns das doch eigentlich beruhigen.