Von Klaus Welzel

Heidelberg. In der 97. Folge des RNZ-Corona-Podcasts klärt Uni-Chefvirologe Hans-Georg Kräusslich über die Folgen der aktuell hohen Infektionszahlen auf.

Professor Kräusslich, ab Dienstag gilt die Impfpflicht für medizinische Einrichtungen. Inwiefern hat das Auswirkungen auf den Betrieb im Uniklinikum?

Unmittelbar hat es keine Auswirkungen. Wir melden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben ungeimpfte Mitarbeitende dem zuständigen Gesundheitsamt. Alles Weitere liegt dann beim Gesundheitsamt. Es gibt ja kein Arbeitsverbot für nicht geimpfte Personen, sondern das Gesundheitsamt entscheidet nach entsprechender Prüfung.

Wird eigentlich kontrolliert, ob Mitarbeiter geimpft sind?

Das schreibt das Gesetz vor. Wir müssen erfassen, wer nicht geimpft ist. Viele wurden beim Betriebsarzt geimpft, dann ist es dort direkt erfasst.

Währenddessen bereitet der Bundestag die Debatte über die allgemeine Impfpflicht vor. Und Österreich wiederum setzt seine Impfpflicht bereits nach einem Monat wieder aus. Wäre das auch hierzulande sinnvoll?

In Österreich wurde die Impfpflicht in der Deltawelle auf den Weg gebracht; einer Variante, die viele schwere Erkrankungen verursachte und wo die Ansteckung durch Impfung recht gut verhindert wurde. Jetzt haben wir aber Omikron, wo sich oft auch Geboosterte infizieren und andere anstecken können; gleichzeitig ist die Erkrankung viel milder. Die Diskussion Ende 2021 ging also von ganz anderen Voraussetzungen aus, als wir sie jetzt haben. Österreich hat darauf reagiert und die Impfpflicht ausgesetzt. In Deutschland wird klar gesagt, dass es bei der Impfpflicht nicht um die aktuelle Omikron-Welle geht, sondern um das, was im Herbst auf uns zukommen könnte. Es ist die Frage, ob man dafür jetzt ein rechtssicheres Gesetz schaffen kann, das ist aber nicht meine Expertise. Persönlich würde ich die Erfordernis für ein Impfregister stärker betonen. Österreich und Dänemark haben ein Impfregister, das offensichtlich mit dem Datenschutz konform ist. Ein Impfregister braucht es nicht nur, wenn eine Impfpflicht kommt, sondern vor allem, um endlich ein klares Bild zu bekommen. Insofern scheint mir das aktuell dringlicher und ich würde die Impfpflicht erst dann diskutieren, wenn klar ist, dass eine entsprechende Bedrohung auf uns zukommt.

Die Tage konnte man lesen, dass Geboosterte, die sich jetzt infizieren, sehr wahrscheinlich im Herbst vor der nächsten Welle besonders gut geschützt seien. Sehen Sie das ähnlich?

Ja, die Wahrscheinlichkeit ist zumindest sehr hoch, dass diese Gruppe anschließend über eine gute Immunantwort verfügt. Ich würde aber trotzdem niemandem raten, sich bewusst einer Infektion auszusetzen. Es kann einen trotz Impfung heftig erwischen. Ich kenne Geboosterte, die mit Fieber und heftigem Husten eine Woche zu Hause im Bett lagen. Und trotz Impfung kommt es in Einzelfällen zu wirklich schweren Verläufen. Um es ganz persönlich zu sagen: Ich bin dreifach geimpft und schütze mich mit der FFP-2-Maske – Corona muss ich nicht haben!

Unter den Neuinfizierten führen Kinder unter 14 Jahren die Spitzenposition. Worauf führen Sie das zurück?

Im Wesentlichen auf die offenen Schulen. Hinzu kommt, dass die Fünf- bis Zwölfjährigen sich erst seit kurzer Zeit impfen lassen können, deswegen ist die Impfrate natürlich niedriger. Aber das ist kein Grund, die Schulen zu schließen.

Muss man sich als junger Mensch überhaupt Sorgen machen für den Fall einer Infektion mit Omikron?

Die allermeisten Verläufe bei Jugendlichen und Kindern sind mild. Aber es gibt auch schwere Verläufe: Insgesamt mussten in Deutschland gut 4000 Kinder und Jugendliche im Verlauf der Pandemie stationär behandelt werden, davon 160 auf Intensivstationen. Hinzu kommt eine seltene, aber schwere Entzündung des ganzen Körpers nach Coronaerkrankung – Pims abgekürzt – mit hohem Fieber, Gelenkschwellungen, Herz-Kreislaufsymptomen. Davon gab es bisher 750 Fälle in Deutschland. Das ist nicht häufig, aber für die Betroffenen und ihre Familien sehr relevant.

Sie rechnen ja damit, dass die Coronazahlen nach Ostern wieder deutlich runtergehen. Heißt das auch, dass Sie keine sechste Welle sehen?

Ich glaube, wir sind immer noch in der aktuellen Welle – egal, die wievielte das jetzt ist. Viele – ich auch - hatten einen schnelleren Rückgang erwartet. Aber es ist immer noch Omikron, wobei die BA.2-Variante zunimmt, aktuell macht sie 30-40 Prozent der Infektionen aus, vor zwei Wochen waren es 15 Prozent. Aber es geht ja nicht nur um die Inzidenz, sondern vor allem um die Belastung der Intensivstationen. Und die ist deutlich geringer als in der Deltawelle zuvor.

In Pflegeheimen setzten viele Leitungen immer noch auf eine Isolation – auch der gesundeten Bewohner. Ist das aus virologischer Sicht die richtige Vorgehensweise?

Es ist für die Pflegeheime nicht einfach. Aktuell müssen geboosterte Personen nach Kontakt mit Infizierten nicht in Quarantäne gehen. Aber trotz umfassender Boosterung haben sich in manchen Pflegeheimen zahlreiche Bewohner und Personal mit Omikron infiziert – es gab dann auch Todesfälle. Deswegen wird in manchen Heimen mit den Bewohnern eine freiwillige Quarantäne nach entsprechendem Kontakt vereinbart, um einen Ausbruch schnell unter Kontrolle zu bekommen. Aber das darf man nicht verordnen.

Ein Blick ins Ausland: Wie sieht es in Hongkong jetzt aus?

Die Zahlen sind weiter exorbitant hoch und es gibt dort mehr Tote als in den gesamten zwei Jahren zuvor – trotz milderem Omikron. Hongkong hat eine geringe Impfquote und der dortige Impfstoff ist weniger effektiv. Hongkong isoliert aber extrem rigide, wie wir es hier nicht tolerieren würden.

Wenn, wie Sie das letzte Mal sagten, Hamster die Quelle dieser Ausbrüche sind: Bedeutet das, dass auch andere Haustiere Corona übertragen?

Mittlerweile wissen wir, dass die Deltawelle, die im Januar durch Hongkong ging, wohl durch infizierte Hamster aus Zoohandlungen ausgelöst wurde; die aktuelle Omikron-Welle nicht. Es ist also möglich, dass Tiere das Virus übertragen, sie haben sich aber in aller Regel bei Menschen angesteckt – nicht umgekehrt. Insgesamt ist die Infektion von Mensch zu Mensch viel häufiger. In Hongkong hat sich das Virus wohl bei Hamstern in der Zoohandlung ausgebreitet und die gingen dann als Haustiere in viele Haushalte. Auch Katzen können gelegentlich von Menschen infiziert werden, sind aber kaum gefährdet. Ausbreitung über Tiere gibt es also, aber sie ist nicht wesentlich für die Pandemie, nur die ursprüngliche Übertragung eines Virus der Fledermaus ganz am Anfang.

Professor Kräusslich, mit dieser guten Nachricht für alle Katzen beenden wir den Podcast.

(lacht)

Eins doch noch: Gibt es eine Vermutung, wo die Hamster in Hongkong sich angesteckt haben?

Mit hoher Wahrscheinlichkeit bei infizierten Menschen; wann und wo – das wissen wir aber nicht.