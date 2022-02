Von Benjamin Auber

Heidelberg. Dr. Anna-Elisa Schulze-Schleithoff ist Oberärztin in der Klinik für Gastroenterologie, Infektionen und Vergiftungen. Außerdem im Gespräch: Dr. Michael Preusch. Er ist Facharzt für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Kardiologie und Intensiv- und Notfallmedizin am Universitätsklinikum Heidelberg und leitet dort die Sektion Internistische Intensivmedizin. Außerdem ist er CDU-Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Eppingen und gesundheitspolitischer Sprecher seiner Fraktion.

Frau Schulze-Schleithoff, die hohen Neuinfektionen kommen nicht bei den Intensivstationen an. Wie ist denn die Lage in Heidelberg?

Schulze-Schleithoff: Die Neuaufnahmen von Corona-Fällen gehen stetig zurück, und wir können wieder größtenteils auf Normalbetrieb umstellen. Dennoch bleibt Corona in Bezug auf die beatmeten Patienten das Hauptthema, auf das wir sehr genau achten.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 93: Corona wird immer öfter eine Nebendiagnose Interview: Benjamin Auber / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

Behandeln Sie nur noch Omikron-Fälle auf der Intensivstation? Wie drückt sich in diesem Zusammenhang ein milderer Verlauf aus?

Schulze-Schleithoff: Größtenteils haben wir mit Omikron zu tun, das vor allem Vorerkrankte trifft. Im Gegensatz zu anderen Varianten haben mit schweren Lungenentzündungen nicht mehr ganz so große Probleme. Es ist zwar nur ein Gefühl, aber nach meiner Einschätzung nimmt die invasive Beatmung einen besseren und nicht ganz so langen Verlauf. Allerdings ist Omikron auf der Intensivstation immer noch lebensbedrohlich.

Herr Preusch, wie sieht die Altersstruktur mit der Omikron-Variante aus?

Preusch: Den Anstieg in der Gruppe der Patienten über 60 Jahre merken wir in den letzten Wochen schon. Derzeit steigt der Druck auf die Normalstationen. Im Rhein-Neckar-Kreis befinden sich aktuell 122 Covid-positive Patientinnen und Patienten in stationärer Behandlung. Wichtig für die Interpretation dieser Zahlen ist, dass mittlerweile über 70 Prozent nicht wegen, sondern mit Corona als Nebendiagnose eingeliefert werden. Die Patientinnen und Patienten kommen aufgrund ihrer Grunderkrankung und nicht wegen eines schweren Corona-Verlaufs in die Klinik. Ein guter Beleg, dass die Impfung sehr gut wirkt und sich die Situation komplett verändert.

Sind Sie weitergekommen, wie Corona-Patienten behandelt werden, damit die Sterblichkeit sinkt?

Schulze-Schleithoff: Natürlich haben wir weiterentwickelt, wie Corona-Patienten bestmöglich beatmet werden. Eine große Hilfe ist die Impfung, aber auch antivirale Medikamente, mit der wir in der Frühphase der Erkrankung einen schweren Verlauf verhindern können.

Sehen Sie im Medikament Paxlovid auch so eine große Hoffnung wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach?

Schulze-Schleithoff: Wir haben keine andere Wahl, als zu hoffen, dass Medikamente die schwere Krankheitslast verringern. Für Schwerkranke haben wir noch keine geeigneten Präparate, auch Paxlovid spricht die Frühphase an, was natürlich neben den Impfungen ein Baustein sein kann.

Ist die Hospitalisierungsrate eine geeignete Größe, um die Lage zu beurteilen?

Preusch: Wir haben in Baden-Württemberg unsere Parameter und die daraus resultierenden Maßnahmen immer wieder an das dynamische System der Pandemie angepasst. Mit der gutartigeren Omikron-Variante müssen wir nun aber die Schwellenwerte anpassen, die Grundlage von Lockerungen der Maßnahmen sind.

Neuinfektionen und Inzidenzen sollten wir dann nicht mehr beachten?

Preusch: Das sind gute Parameter, um früh zu erkennen, was auf das Gesundheitssystem zukommen kann. Hohe Inzidenzen werden sich irgendwann immer auf die Belegungen in den Krankenhäusern niederschlagen. Das ist auch eine Logistikfrage, denn Corona-Patienten, auch wenn sie nicht mehr schwer erkranken, müssen wir isoliert unterbringen. Hospitalisierungsrate und Intensivquote werden wir weiter genau im Blick behalten müssen.

Was bedeutet Omikron für den Ausfall von Klinikärzten und Pflegekräften?

Preusch: Klar wird das System belastet, wenn wir unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viele positive Fälle pro Tag haben. Von über 40 sind es mittlerweile 20 Fälle, denen wir unter anderem mit einer Umschichtung von Personal begegnen müssen. Die Verkürzung der Quarantäne hilft, die Situation stabil zu halten. Wir werden im Rhein-Neckar-Kreis keine infektiösen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Patienten arbeiten lassen.

Auf dem RNZ-Forum im November haben Sie sich für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Bleibt es dabei?

Preusch: Hätten wir die allgemeine Impfpflicht schon Mitte letzten Jahres gehabt, hätten wir mehr Menschen retten können. Wir brauchen sie Stand heute nicht unter Omikron, sie gehört aber unbedingt in den Instrumenten-Koffer einer Pandemiebekämpfung.

Haben Sie Bauchschmerzen, wenn Sie – auch in Bezug auf ihr Haus – an die einrichtungsbezogene Impfpflicht denken?

Preusch: Davon halte ich nichts. Ich glaube auch nicht, dass unsere Gesundheitsämter dafür gut vorbereitet sind. Unsere Mitarbeiter auf Intensiv- und Normalstation sind überwiegend geimpft. Es wird eher zu Schwierigkeiten in den Pflegeheimen führen, die dann zu einem Versorgungsproblem werden können.

Aus Sicht des CDU-Landtagsabgeordneten. Ist ihr innerer Konflikt zwischen Mediziner einerseits und Politiker anderseits überhaupt auflösbar?

Preusch: Ich finde es ganz wichtig, mit einem beruflichen Hintergrund politisch aktiv zu werden – und das muss kein Konflikt sein. Es ist eher spannend, in dieser Legislaturperiode der einzige Mediziner im Landesparlament zu sein, um komplexe medizinische Inhalte in gute politische Entscheidungen umzusetzen.

Sind Sie zuversichtlich, dass die Intensivmedizin dauerhaft entlastet wird?

Schulze-Schleithoff: Mit der Zulassung weiterer Impfstoffe hoffe ich, dass sich noch mehr Menschen für die Impfung entscheiden. Darin liegt aus meiner Sicht der Schlüssel für eine effektive Bekämpfung der Pandemie jetzt und in der Zukunft.