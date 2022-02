Von Klaus Welzel

Heidelberg. Lockern ja, aber weiterhin impfen. Hans-Georg Kräusslich, Chefvirologe am Universitätsklinikum, plädiert dafür, die Coronaschutzmaßnahmen nach und nach abzubauen. Ganz überwunden ist die Krise jedoch nicht.

Prof. Kräusslich, wir sprachen vor einer Woche über das Ende der Pandemie – und dass wir uns darauf auch gedanklich einlassen müssen. Welche Reaktionen haben Sie erfahren seither?

Interessant ist, dass sich die meisten Reaktionen nur auf die Überschrift bezogen "Heidelberger Virologe sieht das Ende der Pandemie noch in weiter Ferne", obwohl wir im Gespräch eine völlig andere Diskussion geführt hatten. Es kamen einige recht aggressive Reaktionen, wieso ich ...

... da muss ich kurz einhaken: Die Nachrichtenagentur dpa verbreitete das Interview mit dieser Überschrift - und viele Zeitungen übernahmen das auf ihren Internetseiten.

Ja, die Mails kamen aus ganz Deutschland. Es hat mich ernüchtert, dass Menschen schreiben, die offensichtlich den Inhalt, der ja in der dpa-Meldung enthalten war, nicht gelesen haben, sondern nur die Überschrift. Aber sicher haben auch viele den Inhalt gelesen; die haben mir nur nicht geschrieben.

Um noch einmal auf das Gespräch von vor einer Woche zurückzukommen: Ist es Ihrer Ansicht nach an der Zeit – nächste Woche tagt ja wieder der Bund-Länder-Gipfel –, alle Regeln für Geimpfte, Genesene und Getestete zu streichen und stattdessen nur noch auf Masken zu setzen?

Ich glaube, man sollte nicht alles gleichzeitig aufheben, sondern gestuft. Im Freien kann man die Einschränkungen eigentlich aufgeben. Und wie bereits besprochen, sollte das Tragen von Masken im Einzelhandel ausreichen. Die Sperrstunde in der Gastronomie, die es in einigen Bundesländern gibt, ist nicht mehr sinnvoll. In der Folge kann man die Regeln für Gaststätten erleichtern und dann in einem weiteren Schritt für größere Veranstaltungen in geschlossenen Räumen. Aber eben nicht alles auf einmal, sondern über einige Wochen. Wenn sich das Infektionsgeschehen stark verändert, muss man eben wieder anpassen, aber aktuell scheint mir ein klarer Stufenplan sehr wünschenswert.

Omikron scheint den Höhepunkt zu erreichen. Wie wahrscheinlich ist es, dass Delta zurückkommt oder eine andere Variante die durch Omikron gelungene Durchsuchung wieder kaputt macht?

Im Süden erreichen wir den Gipfel etwas später. Bundesweit sollte der Höhepunkt in den nächsten ein bis zwei Wochen überschritten sein. Wie wahrscheinlich ist es, dass Delta zurückkommt? Das kann niemand sicher sagen, es bleibt bei Vermutungen. Klar ist, dass es immer noch Infektionen mit Delta gibt, das Virus ist nicht vollständig verschwunden. Wir wissen derzeit nicht genau, wie gut Personen nach einer Infektion mit Omikron gegen Delta geschützt sind. Dazu gibt es widersprüchliche Ergebnisse, eventuell ist der Schutz eingeschränkt. Aber dazu braucht es mehr Daten und Zeit. Sollte eine andere neue Variante auftauchen, werden wir damit umgehen müssen. Aber vorhersagen kann man es nicht und man sollte auch nicht ständig davor warnen.

Das Szenario von der Rückkehr von Delta wird auch als Argument für eine Impfpflicht angeführt. Sehen Sie das auch so?

Das Hauptproblem ist die relativ hohe Zahl von Ungeimpften über 60 Jahre in Deutschland. Wir haben die zweitälteste Bevölkerung in Europa. Alleine in Baden-Württemberg sind das über 350.000 ungeimpfte Menschen über 60 Jahre. Diese Altersgruppe hat das größte Risiko schwerer Erkrankung und sie zu schützen ist auch wegen der Belastung des Gesundheitswesens besonders wichtig. Und dafür braucht es die Impfung.

Ihr Berliner Kollege Christian Drosten wurde vor kurzem angegangen, er verheimliche die ganze Zeit, dass das Coronavirus einem Labor in Wuhan entsprungen sei. Welche neuen Hinweise gibt es denn auf die Labortheorie?

Es gibt keine neuen Erkenntnisse. Diskussionen gibt es seit Beginn der Pandemie. Zur Erinnerung: Die nächsten bekannten Verwandten dieses Coronavirus sind Fledermaus-Viren in China und Laos. Niemand bestreitet ernsthaft, dass Sars-CoV-2 von Viren der Fledermaus abstammt, und nicht im Labor entwickelt wurde. Es gibt zwei Theorien, wie es auf den Menschen überging: Es könnte sich über Infektion anderer Tierarten verändert und angepasst haben; dann ist eine besonders angepasste Variante auf den Menschen übergesprungen. Die andere Theorie besagt, dass Viren der Fledermaus im Labor in Zellkultur vermehrt und experimentell bearbeitet wurden, dann könnten sie durch einen Laborunfall freigesetzt worden sein. Das Problem der ersten Theorie ist, dass bisher keine Zwischenwirte gefunden wurden. Das Problem der zweiten Hypothese ist, dass es weder Beweise für Experimente an nahe verwandten Viren noch für einen Laborunfall gibt.

Das Institut für Virologie in Wuhan liegt aber nur ein paar Kilometer entfernt vom dortigen Markt. Und dort wurde ja an Coronaviren geforscht.

Ja, aber nach vorliegenden Informationen nicht an nahe verwandten Viren. Trotzdem darf man dies nicht ausschließen. Insofern kann man eben nicht gesichert behaupten, das eine Szenario sei unzweifelhaft richtig und das andere falsch. Aber aus meiner Sicht gibt es kaum Zweifel, dass das Virus auf natürlichem Weg von der Fledermaus zum Menschen gelangt sein kann, man braucht zur Erklärung keinen Laborunfall. Neu ist, dass jetzt E-Mails aus dem Februar 2020 angeführt werden, in denen Experten die beiden Möglichkeiten diskutiert haben. Nach zwei Jahren Pandemie und deutlich mehr Wissen, halte ich aber wenig davon, aus diesen alten Diskussionen Schlüsse zu ziehen, da dort auch keine anderen Informationen vorlagen. Ein kürzlich in Laos gefundenes Virus der Fledermaus ist noch etwas besser an menschliche Zellen angepasst als die vorher bekannten. Ich persönlich halte es aktuell für deutlich wahrscheinlicher, dass das Virus auf natürlichem Weg übergesprungen ist, aber ich kann die andere Hypothese nicht ausschließen.

