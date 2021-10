Von Klaus Welzel

Heidelberg. Seit eineinhalb Jahren steht Hans-Georg Kräusslich Rede und Ant- wort im RNZ-Corona-Podcast. In Folge 65 plädiert er unter anderem dafür, unter allen Umständen auch nicht-Geimpfte in Kliniken zu behandeln.

Professor Kräusslich, stellt es für Sie eine Enttäuschung dar, dass die schnelle Entwicklung eines Corona-Impfstoffes bei der Nobelpreisvergabe leer ausging?

Nein. Ehrlich gesagt hatte ich nicht damit gerechnet, dass es schon in diesem Jahr dazu kommen wird. Mittelfristig rechne ich schon damit, dass für mRNA-basierte Impfung und Therapie ein Nobelpreis vergeben wird, das kann aber noch ein paar Jahre dauern.

Wem gebühren eigentlich die größeren Verdienste: der Ungarin Katalin Karikó, die die Grundlagen für den mRNA-Impfstoff erforschte oder den Mainzern von Biontech, die daraus einen Impfstoff machten?

Es braucht vieles, bis aus einer Entdeckung ein Impfstoff werden kann. Frau Karikó hat zusammen mit dem amerikanischen Immunologen Drew Weissman gezeigt, dass modifizierte RNA nicht so leicht durch das Immunsystem erkannt und zerstört werden kann. Das ist wichtig, weil so im Körper ausreichend Protein hergestellt werden kann. Aber das ist noch kein Produkt. Man muss die richtige Sequenz finden und die RNA verpacken, in kleinen Fettkügelchen, sogenannten Lipid-Nanopartikeln; da steckt viel Entwicklungsarbeit drin. Und es gibt noch mehr Personen, die beigetragen haben: Ingmar Hörr, der Gründer von Curevac, hat gezeigt, dass mRNA-Impfung funktionieren kann, andere vor ihm, dass in den Muskel gespritzte verpackte mRNA zur Herstellung von Proteinen im Körper führt. Pionierarbeiten, die den Weg zeigten. Bei den Nobelpreisen geht es in der Regel um die grundlegenden Entdeckungen, aber auch daran sind meist mehrere Forscher beteiligt, wobei der Preis nur an bis zu drei Personen gleichzeitig verliehen wird.

Wie tauschen sich Virologen eigentlich untereinander über ihre Erkenntnisse zu Corona aus – gerade in den letzten eineinhalb Jahren?

Natürlich über persönliche Kontakte und über derzeit vor allem virtuelle Konfe- renzen. Viel Information bekommen wir über noch nicht begutachtete Studien, die auf sogenannte Pre-Print-Server hochgeladen werden – darüber ist ja viel berichtet worden. Dadurch stehen die Daten der gesamten Wissenschaft weltweit zur Verfügung und so ist die Nutzbarkeit neuer Daten sehr viel schneller geworden. Aber man muss diese Daten natürlich noch selbst kritisch bewerten.

Am 18. Oktober fallen in baden-württembergischen Schulklassen die Masken. Sehen Sie dem gelassen entgegen oder mit einer gewissen Nervosität?

Im Augenblick haben wir die höchste Rate an Neuinfektionen in der Altersgruppe der 5- bis 14-Jährigen - trotz der Masken. Die Zahl der Infektionen wird ohne Masken weiter ansteigen. Andererseits sind schwere Erkrankungen in dieser Altersgruppe selten. Insofern sollte man nicht nervös werden, sondern wachsam bleiben und falls notwendig wieder gegensteuern.

Und sind Sie ein Freund davon, nur noch Geimpfte oder Genesene zu Veranstaltungen zuzulassen?

Wenn man das generell umsetzt, stellt sich die Frage, wie man verhindert, dass nicht geimpfte Menschen abgehängt werden. Es gibt nun mal ängstliche oder anders motivierte Menschen, die sich nicht impfen lassen. Natürlich kann der einzelne Restaurantbesitzer sagen, dass er negativ Getestete nicht zulassen will. Aber grundsätzlich Personen mit negativem Test von vielem auszuschließen, sehe ich als problematisch an.

Sehen Sie die Gefahr, dass zu wenig getestet wird, wenn die Tests ab kommender Woche kostenpflichtig sind?

Die Gefahr sehe ich eher, wenn die 2G-Regel weitgehend umgesetzt würde. Ich gehe davon aus, dass sich Menschen weniger testen lassen würden, wenn sie dadurch keinen echten Nutzen haben. Sie dürften ja dann sowieso nicht rein.

In der täglichen RNZ-Grafik konnte man dieser Tage ablesen, dass die Intensivstationen voller werden und zugleich weniger Menschen in die Kliniken eingewiesen werden. Wie interpretieren Sie diese Entwicklung?

Das bedeutet, dass wir langsam zunehmend schwer Erkrankte haben und dass mehr von den leichter Erkrankten zu Hause behandelt werden.

Es gibt auch den Vorschlag, im Falle einer Überbelegung der Intensivstationen, nur noch Geimpften dort Betten zur Verfügung zu stellen. Was sagen Sie dazu?

Als Arzt sage ich dazu ganz klar: Das können wir nicht machen! Der ärztliche Auftrag ist, den kranken Menschen zu behandeln, unabhängig davon, ob die Person es verdient hat. Auch bei der Lebertransplantation gab es die Frage, ob jemand der sich durch Alkohol geschädigt hat, weniger Recht auf ein Organ hat. Ärztliches Handeln darf nicht danach gehen, ob jemand auch durch eigenes Verschulden erkrankt ist. Oder wollen wir dem langjährigen Kettenraucher die Krebstherapie verweigern. Natürlich stellt sich die Frage einer möglichen Priorisierung, wenn die Intensivstationen überfüllt sind. Das ist aber aktuell nicht der Fall und ich erwarte es auch nicht – anders als im letzten Jahr. Insofern halte ich diese Diskussion für schädlich.