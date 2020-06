Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Reiner Holznagel (43) ist Präsident des Bundes der Steuerzahler Deutschland.

Herr Holznagel, wie beurteilen Sie die von der Bundesregierung geplante befristete Senkung der Mehrwertsteuer im Zuge des neuen Konjunkturprogramms?

Es war überraschend, dass nun die Mehrwertsteuer gesenkt wird. Sie wird zumindest für größere Anschaffungen eine positive Wirkung entfalten. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht durch Bürokratie und durch den kurzen Zeitraum diese Maßnahme entwerten. Für Unternehmen wird es schwierig sein, die Umstellungen, die ja nicht billig sind, nur für ein halbes Jahr zu organisieren.

Sind Sie also für eine Verlängerung der Senkung über 2020 hinaus?

Ich hätte mir in der Tat einen längeren Horizont gewünscht – die reduzierten Mehrwertsteuersätze sollten mindestens für ein ganzes Jahr gelten! Das wäre sinnvoll, damit die Binnenkonjunktur nachhaltig angekurbelt wird und die Menschen sich darauf verlassen können. Ansonsten haben wir vor dem Jahresende Vorzieheffekte, Anfang des nächsten Jahres dann aber Umsatzeinbrüche, weil sich die Menschen beim Einkauf wieder zurückhalten.

Ist das geplante Ausmaß der Mehrwertsteuersenkung angemessen?

Die Senkung der Mehrwertsteuer in der geplanten Form ist völlig in Ordnung. Aber sie ist nur eine Maßnahme in einem großen Paket. Ich hätte mir gewünscht, dass der Solidaritätszuschlag für alle und vielleicht sogar rückwirkend zu Beginn dieses Jahres abgeschafft werden würde. Das hätte dazu geführt, dass die Menschen insgesamt mehr Geld im Portemonnaie haben.

Sehen Sie in der aktuellen Lage Raum für eine generelle Senkung bei der Einkommens- und der Körperschaftsteuer?

Ich finde, das ist zwingend notwendig. Wir haben in vielen Krisen gelernt, dass die Senkung von Steuern am Ende zu Mehreinnahmen für den Staat führt. Das, was wir gerade jetzt brauchen, ist eine Stimulation der Wirtschaft, wir brauchen Wachstum, um Arbeitsplätze zu sichern und um neue zu schaffen. Nur so werden wir wieder mehr Steuern einnehmen können, die dann benötigt werden, um die vielen Schulden, die wir gerade aufnehmen, abzuzahlen. Wer jedoch glaubt, dass durch Steuererhöhungen oder das Verharren auf dem gegenwärtigen Niveau die Wirtschaft anspringt, der irrt. Höhere Steuern führen am Ende zu weniger Einnahmen beim Staat.

Durch die Corona-Maßnahmen steigt die Staatsverschuldung massiv. Wie muss man damit umgehen?

Die Schuldenbremse im Grundgesetz hat dazu geführt hat, dass wir uns jetzt in diesem Maße neu verschulden können. Die finanzielle Reaktionsfähigkeit Deutschlands ist dadurch besser als die anderer Staaten. Dazu hat eben auch die Schuldenbremse erheblich beigetragen, die den Staat zu einem soliden Haushalten zwingt. Ich richte das an die Adresse all derer, die die Schuldenbremse immer abschaffen wollten. Jetzt ist es wichtig, dass wir dieses Instrument am Leben halten. Dazu gehört, dass die aufgestellten Tilgungspläne für die Corona bedingten Schulden konsequent und so schnell wie möglich umgesetzt werden. Mit dem Schuldenberg dürfen wir künftige Generationen nicht belasten. Zur Schuldenaufnahme gehört die Tilgung.

Werden wir in absehbarer Zeit wieder ausgeglichene Staatshaushalte sehen?

Das muss nach wie vor das Ziel sein! Die Steuerschätzung deutet an, dass es bei den Steuereinnahmen eine schnelle Erholung geben wird. Unter guten Bedingungen könnte der Staat bereits kommendes Jahr wieder das Rekordsteuerniveau von 2019 erreichen. Deshalb darf diese Krise nicht dazu genutzt werden, um ständig neue Ausnahmesituationen zu kreieren. Die Krise erfordert es vielmehr, im Bundeshaushalt Prioritäten zu setzen. Nicht alles, was wir vor Corona diskutiert und beschlossen haben, ist finanzierbar. Deshalb brauchen wir neben Konjunkturprogrammen auch eine Streichliste. Wir müssen prüfen, was uns nicht weiterhilft und was zu teuer ist.

Getrauen Sie sich eine Prognose, wann wir wieder ausgeglichene Etats sehen?

Das kommt darauf an, wie es mit dieser Krise weitergeht und vor allem, ob die Wirtschaft nachhaltig anspringt. Ich glaube durchaus, dass einige Länder mit konsequenter Konsolidierung bald wieder schwarze Zahlen schreiben können. Beim Bund wird das etwas länger dauern, aber bis 2023 sollte das möglich sein.