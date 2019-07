Von Peter Riesbeck

Herr Stegner, in Bremen regiert erstmals eine rot-grün-rote Koalition in einem westdeutschen Bundesland. Welches Signal geht von diesem Bündnis aus?

Bremen sendet das Signal, dass strategische Mehrheiten links von der Union möglich sind. Das muss das Ziel der SPD sein, wenn wir Bremen und dieses Land wieder voranbringen wollen, mit einer sozial gerechten, ökologischen Modernisierung und einem aktiven Sozialstaat.

Ist Bremen für Sie auch ein Modell für den Bund?

Unser Ziel ist es, Mehrheiten jenseits der Union zu finden. Auch im Bund. Wir haben in der Großen Koalition vieles erreicht für die Menschen im Land, den Mindestlohn etwa, aber auch Korrekturen beim Renteneintrittsalter. Das nächste wird die Grundrente sein. Aber insgesamt hat die Große Koalition der SPD nicht gut getan. Deshalb müssen wir neue Wege gehen. Insgesamt ist es von Vorteil für beide Volksparteien, wenn sie ihr Profil schärfen, gerade auch im Kampf gegen Populisten und Demokratiefeinde von rechts.

Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) zieht sich überraschend zurück. Die Union kritisiert den späten Zeitpunkt und hatte den Rücktritt unmittelbar nach der Wahl erwartet…

Carsten Sielings Entscheidung verdient erst einmal unser aller Respekt. Und dass sich Mehrheiten auch jenseits der stärksten Fraktion bilden, gehört zum parlamentarischen Alltag. Das muss die Union noch lernen. Die CDU gibt hier die schlechte Verliererin.

In der SPD läuft seit gestern das Bewerberverfahren für die neue Parteispitze. Pärchenbildung ist erwünscht. Aber so richtig Schwung ist noch nicht in die Debatte gekommen?

Wir sind am ersten Tag und mitten in der Sommerpause. Bis zum 1. September wird sich da noch viel bewegen. Insgesamt glaube ich, dass der Kandidatenprozess und die Debatte um den Kurs der SPD die Partei beleben werden. Das ist gut für die SPD und gut für das Land. Die endgültige Wahl der Vorsitzenden kommt im Dezember. Dann werden wir besser dastehen als jetzt.

Was muss die neue Parteiführung denn mitbringen? Und wo würden Sie programmatische Schwerpunkte setzen?

Die Fähigkeit zum Zuhören und die Kraft zum Bündeln. Es geht darum, die Digitalisierung der Arbeitswelt und die ökologische Modernisierung der Wirtschaft sozial gerecht zu gestalten. Es geht um einen aktiven Sozialstaat, um eine Friedenspolitik ohne weitere Aufrüstung und den entschiedenen Kampf gegen die Rechtsradikalen. Dafür wird die SPD gebraucht.

In Europa zieht sich die Suche nach einem Nachfolger für EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hin. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihren Kandidaten Manfred Weber nicht durchsetzen können. Zeugt das von schwindendem Einfluss?

Das ist ein kompliziertes Geflecht von Institutionen und Entscheidungslinien. Das dauert manchmal eben auch länger. Im Sinne der europäischen Demokratie ist es richtig, dass das Europaparlament auf seiner Mitbestimmung beharrt.

Die ablehnende Haltung Emmanuel Macrons gegen Weber lässt sich auch mit den zögerlichen Antworten aus Berlin auf seine EU-Reformagenda deuten, oder wie sehen Sie das?

Das ist richtig. Da kam wenig und dann ein kleinmütiger Brief der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer. Es lohnt das Kapitel Europapolitik im Koalitionsvertrag zu lesen - die SPD hat da gute Dinge hineingeschrieben. Gut für das Land und gut für Europa.