Von Christian Altmeier

Heidelberg. Peter Tauber (47) war von Dezember 2013 bis Februar 2018 Generalsekretär der CDU und im Anschluss bis April 2021 Parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium. Seit Juli ist er Pressesprecher des Bekleidungsherstellers Engelbert Strauss. Die RNZ traf Tauber am Rande einer Wahlkampfveranstaltung des Heidelberger CDU-Bundestagskandidaten Alexander Föhr.

Herr Dr. Tauber, die Union hat im Laufe des Jahres in den Umfragen rund 15 Prozentpunkte eingebüßt. Was ist da passiert?

Die Partei muss realisieren, dass es in diesem Jahr ein Wahlkampf ist, wie es ihn in der bundesrepublikanischen Geschichte noch nie gegeben hat. Wir verabschieden eine erfolgreiche Kanzlerin und wollen weiterhin im Kanzleramt bleiben. Bisher wurden Kanzler in Deutschland ja immer abgewählt. Das ist eine Herausforderung und die Union hat meiner Ansicht nach unterschätzt, dass das bei vielen Menschen die Frage aufwirft, ob dann nicht gleich auch eine andere Partei regieren sollte. Zudem erleben wir, dass die Kandidaten eine größere Rolle spielen, als etwa noch zu Helmut Kohls Zeiten. Viele Menschen gehen heute davon aus, dass sie einen Kanzler wählen und nicht eine Partei - ein Eindruck, der durch die TV-Duelle noch verstärkt wird.

Setzt die CDU mit Armin Laschet denn auf den richtigen Kandidaten? CSU-Generalsekretär Markus Blume hat ja erst kürzlich betont, dass die Union mit Markus Söder deutlich besser dastünde.

Die CSU hat auf ihrem Parteitag gerade ein wahres Feuerwerk der Unterstützung für Armin Laschet abgebrannt. Das relativiert die Aussage von Markus Blume. Für mich zählt nur das, was Markus Söder gesagt hat, nämlich, dass er will, dass Armin Laschet Bundeskanzler wird. Die Union ist gut beraten, in den letzten Tagen des Wahlkampfes Geschlossenheit zu zelebrieren. Denn wir jetzt nicht geschlossen hinter Armin Laschet stehen, dann werden sich die Wählerinnen und Wähler zu Recht fragen, warum sie uns wählen sollten.

Kommt die Geschlossenheit jetzt nicht zu spät?

Das wissen wir am Abend des 26. September. Da kann ich nur Helmut Kohl zitieren: Umfragen sind keine Wahlergebnisse. Auch die Kommunalwahl in Niedersachsen ist anders ausgegangen, als prognostiziert worden war. Ich denke, da ist noch alles drin, auch weil viele Menschen noch unentschieden sind. Aber die Union muss jetzt zeigen, dass sie sich anstrengt, um weiter regieren zu können. Wir müssen im Wahlkampf auf Attacke umschalten und klar sagen, was jetzt kommt.

Was entgegnen Sie Kritikern, die Ihnen vorhalten, die Union habe in der Ära Merkel den inneren Kompass und das konservative Profil verloren?

Diese Kritik teile ich nicht. Die CDU will eine Volkspartei sein und das bedeutet, sie muss die Mitte der Gesellschaft abbilden. Wenn sie das nicht tut, dann verliert sie die Wahlen. So war es etwa 1998, als sich die Mitte der Gesellschaft nicht mehr bei der CDU zuhause gefühlt hat. Wir ringen um die Mitte seit Konrad Adenauer, nicht erst seit Angela Merkel.

Dennoch waren die Konservativen auch immer ein fester Bestandteil der Union.

Diese Definition von Konservatismus ist mir zu holzschnittartig. Konservativ zu sein, ist ja kein festes Programm. Konservative ringen darum, Veränderungen ihre Härte zu nehmen und sie erträglich zu machen, sie mehrheitsfähig zu machen und sie vielleicht auch mal zu verlangsamen. Deshalb vertritt und verteidigt der Konservative heute Dinge, die er vor zehn Jahren noch abgelehnt hat. Das, was manche dieser Kritiker als vermeintlich konservativ deklinieren, ist in Wahrheit reaktionär. Und wir sehen ja an der AfD, gerade wenn man etwa nach Thüringen schaut, dass das keine Konservativen sind, sondern Rechtsextreme. Mit denen hat die CDU naturgemäß nichts gemein.

Sie sehen den Markenkern der CDU also nicht geschwächt?

Der Markenkern der CDU sind zum einen das C für das christliche Menschenbild. Dazu muss man kein Christ sein, um diese Werte zu teilen. Und zum anderen das U für die Union. Das ist ja eine bewusste Namensentscheidung, dass wir uns Union und nicht Partei genannt haben, die zum Ausdruck bringen soll, dass bei uns Menschen, die eigentlich völlig unterschiedlich sind und unterschiedliche Bereiche der Gesellschaft repräsentieren, sich trotzdem einem gemeinsamen politischen Ziel verpflichtet fühlen. Das kann aber nicht funktionieren, wenn Konservative für sich reklamieren, dass sie die einzigen sind, die verstanden haben, wie die CDU funktioniert. Die haben es eben gerade nicht verstanden.

Sie sind als Generalsekretär dafür angetreten, dass die Union jünger, weiblicher und diverser wird. Hat man damit nicht andere Teile der Gesellschaft vor den Kopf gestoßen?

Wenn ich mich da selbstkritisch hinterfrage, muss ich zugeben, dass ich damals so begeistert davon gesprochen habe, wie toll es ist, wenn wir mehr junge Mitglieder haben, mehr Frauen in der Partei und wenn Deutsche mit Einwanderungsgeschichte sich für die CDU begeistern, dass manch einer, der seit 30 Jahren dabei ist, sich gewünscht hätte, dass sein Einsatz für die CDU mehr gewürdigt wird. Und diese Kritik nehme ich auch an. Die Partei lebt auch von den Erfahrungen der Alten. Und die geben den Staffelstab zwar gerne irgendwann weiter, möchten aber auch wertgeschätzt werden.

Seit 2017 sitzt die AfD im Bundestag. Glauben Sie, diese offene Flanke auf der rechten Seite der Union lässt sich noch einmal schließen?

In allen westlichen Demokratien gibt es einen gewissen Prozentsatz der Bevölkerung mit einem rechtsextremen Weltbild. Den hat es auch in Deutschland immer gegeben. Diese Menschen hatten lange keinen wirklichen Resonanzraum im Parteienspektrum und den hat ihnen die AfD nun gegeben. Wir werden immer gegen die AfD kämpfen, aber wir müssen eben auch akzeptieren, wenn sie im Parlament ihre Stimme erhebt. Ich habe im Bundestag aber auch oft mitbekommen, wie die AfD-Abgeordneten untereinander reden. Und das war wirklich abstoßend und hasserfüllt. Wer glaubt, dass die AfD eine bürgerliche Kraft ist, der muss realisieren, dass die Wertkonservativen nur ein Feigenblatt sind für die Mehrheit der Rechtsextremen in dieser Partei.

Könnten Sie sich nach der Wahl auch die Juniorrolle für die Union vorstellen, etwa in einer Koalition unter Führung der SPD?

Die Union muss jetzt erst einmal weiter um Platz eins kämpfen. Wenn es dafür nicht reichen sollte, haben wir trotzdem den Anspruch uns einzubringen und Verantwortung zu übernehmen. Wir treten nicht zur Opposition an. Spannender ist ja die Frage, was die FDP machen wird. Wie die Liberalen etwa in einem Bündnis mit SPD und Grünen jegliche Steuererhöhungen verhindern will, ist mir noch nicht klar.

Sie sind hier im Wahlkampf aktiv. Vermissen Sie die Politik schon?

Nein, ich mache Politik jetzt wieder als Ehrenamt, wie schon vor 2009. Und anders als zu Zeiten als Generalsekretär kann ich mir heute aussuchen, welche Termine ich wahrnehme. Auch das ist ein Luxus.