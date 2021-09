Annalena Baerbock (r.) hat ihre Chance gehabt – jetzt will Grünen-Co-Chef Robert Habeck Vize-Kanzler in einer noch auszuhandelnden Koalition werden. Foto: dpa

Von Christian Altmeier

Heidelberg.Uwe Jun ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Trier und Sprecher des Arbeitskreises "Parteienforschung" der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft.

Uwe Jun. Foto: dpa

Herr Professor Jun, FDP und Grüne wollen zunächst miteinander sondieren und dann mit SPD und Union sprechen. Hat sich das Verhältnis von Koch und Kellner ins Gegenteil verkehrt?

Ins Gegenteil verkehrt wäre zu viel gesagt, da am Ende ja doch noch die SPD oder die Union den Kanzler stellen werden. Aber man sieht schon deutliche Verschiebungen in der Machtarchitektur der Bundesrepublik. Wir sehen, dass die Erosion der Volksparteien dazu führt, dass Parteien wie die FDP oder die Grünen ihre Machtansprüche deutlich artikulieren.

FDP und Grüne haben bei Wählerinnen und Wählern unter 30 Jahren am besten abgeschnitten. Wird sich die Erosion der Volksparteien fortsetzen?

Wenn SPD und Union dem nicht entgegenwirken, wird das so sein. Beide Parteien sind schon seit einigen Jahren immer in der Gruppe der ältesten Wählerinnen und Wähler am stärksten und tun sich sehr schwer damit, die Jüngeren noch zu erreichen. Sollte es nicht gelingen, hier eine Wende zu bewerkstelligen, dann droht den Volksparteien, die ohnehin bereits sehr geschwächt sind, der weitere Abstieg zu Mittelparteien.

Worin liegt die Attraktivität von FDP und Grünen für Jüngere begründet?

Bei den Grünen ist es in erster Linie der Kampf gegen den Klimawandel und für den Umweltschutz. Das sind ja Themen, die einen größeren Teil der jüngeren Bevölkerung sehr stark bewegen. Bei der FDP sind es die Freiheitsrechte, die Jüngeren sehr wichtig sind und die im Hinblick auf die Lockdowns in der Corona-Pandemie noch einmal an Bedeutung gewonnen haben. Die FDP hat sich auch immer schon für die Digitalisierung stark gemacht. Hier hat sie einen Glaubwürdigkeitsvorsprung gegenüber den anderen Parteien – gerade auch mit Blick auf die Digitalisierung in der Bildung. Zudem führen die Liberalen seit Jahren eine sehr engagierte Kampagne in den sozialen Netzwerken.

Was bedeutet das für die politische Lagerbildung?

Wir sehen ja schon seit längerer Zeit, dass politische Lager kaum noch existieren. Wenn man etwa auf die Länderebene schaut, findet man viele Dreierbündnisse mit ganz unterschiedlichen Partnern. Sogar Zweierbündnisse wie Grün-Schwarz in Baden-Württemberg fallen aus der traditionellen Lagerarithmetik heraus. Die programmatischen Schnittmengen sind zwar schon zwischen SPD und Grünen sowie zwischen Union und FDP noch am größten. Aber die Kooperationsbereitschaft zwischen den Parteien ist deutlich gewachsen.

Verfestigt sich stattdessen die regionale Spaltung zwischen Ost und West? Ein Blick auf die Wahlkarte zeigt deutliche Unterschiede.

Ja, wir sehen, dass etwa die AfD in den ostdeutschen Ländern einen deutlich stärkeren Zuspruch hat, während FDP und Grüne in den westdeutschen Ländern besser abschneiden. Die Wählerschaften in Ost und West sind unterschiedlich sozialisiert und haben klar unterschiedliche Werthaltungen. Im Osten spielen autoritäre Werte noch eine größere Rolle. Und die Befindlichkeiten sind andere, weil viele Menschen sich auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch benachteiligt fühlen.

In den Sondierungen müssen alle Parteien kompromissbereit sein. Wer steht hier am meisten unter Druck?

Es ist für Grüne und FDP keine einfache Situation, weil sie in einzelnen Politikfeldern sehr unterschiedliche Auffassungen haben. Die FDP präferiert eine marktwirtschaftliche Herangehensweise, die Grünen setzen eher auf staatliche Regulierungen. Egal ob bei Klimaschutz, Steuern, Wirtschaft oder Sozialem: Die Differenzen zwischen Grünen und FDP – aber auch zwischen SPD und FDP – sind deutlich. Grüne und FDP sind daher jetzt unter Druck, eine Art Plattform zu erstellen, auf deren Basis weitere Gespräche stattfinden können.

Würden es die Liberalen noch einmal riskieren, Verhandlungen platzen zu lassen?

Sicher nicht in der Art und Weise, wie sie es 2017 bei den Verhandlungen zur Jamaika-Koalition gemacht haben. Christian Lindner ist klar, dass seiner Partei das Ansehen gekostet hat. Die Liberalen werden ihre Kompromissbereitschaft daher noch deutlicher zum Tragen bringen. Noch wichtiger aber ist der Aspekt des wechselseitigen Vertrauens. Das müssen vor allem FDP und Grüne aufbauen.

Was ist Ihr Tipp, welche Koalition wir am Ende bekommen?

Im Moment ist die Ampelkoalition leicht im Vorteil, weil die SPD die stärkste Fraktion stellt und weil die Union als Wahlverliererin gilt. Aber man muss die Dynamik der nächsten Wochen abwarten, ob das so bleibt.