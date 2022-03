Kontrahenten in der Kuba-Krise: Der sowjetische Ministerpräsident Nikita Chruschtschow (l.) und US-Präsident John F. Kennedy, hier 1961 in Wien. Foto: dpa

Von Christian Altmeier

Heidelberg. Der Historiker und Politologe Bernd Greiner war Leiter des Berliner Kollegs Kalter Krieg und Professor für Neueste und Zeitgeschichte an der Universität Hamburg. Er ist Autor mehrerer Bücher über die Kuba-Krise von 1962.

Herr Professor Greiner, die Sorge vor einem atomaren Schlagabtausch wächst. Sehen Sie Parallelen der heutigen Situation zur Kuba-Krise?

Bernd Greiner. Foto: privat ​

Es gibt in der Tat einige Parallelen. Diese sind zwar nicht deckungsgleich. Aber sie verweisen auf die grundsätzliche Problematik atomarer Hochrüstung und auf das Teuflische der Abschreckung.

Was meinen Sie mit dem Teuflischen der Abschreckung?

Was Wladimir Putin im Augenblick macht, ist ein unverantwortliches Spiel mit dem Feuer, daran gibt es auch nichts zu relativieren. Aber nukleares Säbelrasseln ist ja nicht seine Erfindung. Es gehört zur Politik der Abschreckung dazu. Die Kehrseite dieser Abschreckung ist, dass man von dem fundamentalen Irrglauben ausgeht, ein Konkurrent würde nachgeben, wenn man ihn zu Tode erschreckt und möglichst unberechenbar auftritt. Der Friedensforscher Carl-Friedrich von Weizsäcker hat einmal sinngemäß gesagt: Die großen Bomben schützen uns nur, wenn sie nie fallen. Aber ihre Schutzfunktion ist hinfällig, wenn jeder weiß, dass sie nie fallen werden. Und genau deshalb besteht die Gefahr, dass sie eines Tages wirklich fallen. Die Kuba-Krise ist ein Musterbeispiel für diesen, wie ich finde, verantwortungslosen Umgang mit Atomwaffen. Und deshalb ist die Welt im Oktober 1962 haarscharf an einer Katastrophe vorbeigeschlittert.

Wie ist es damals gelungen, eine Eskalation zu verhindern?

Sie wurde schlussendlich dadurch verhindert, dass sich beide Seiten darum bemühten, der jeweils anderen Seite einen gesichtswahrenden Ausweg zu ermöglichen. Das wäre auch ein wichtiger Fingerzeig für die aktuelle Situation. Die Amerikaner haben damals öffentlich versprochen, in Kuba nicht militärisch zu intervenieren, wenn die Sowjets ihre Atomraketen von der Insel abziehen. Und sie haben intern in Aussicht gestellt, dass sie im Gegenzug ihre eigenen Atomraketen aus der Türkei abziehen.

Es war also ein Kompromiss?

Ja, aber ganz entscheidend war etwas anderes. Nämlich die Tatsache, dass der sowjetische Führer Nikita Chruschtschow Angst vor der eigenen Courage bekam. Er hatte sich schon entschieden, nachzugeben, Stunden bevor das amerikanische Angebot zum Abzug der Jupiter-Raketen aus der Türkei in Moskau eintraf. Chruschtschow hatte als Offizier den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Und er fürchtete nichts mehr, als eine Wiederholung dieser Katastrophe. Dass Chruschtschow unter diesem Eindruck seiner persönlichen Erfahrungen den Entschluss getroffen hat, die Krise zu beenden, war der entscheidende Faktor. Denn wenn alle Seiten nur darauf pochen, im Recht zu sein und unbedingt ihr Gesicht wahren wollen, dann droht eine Spirale der Eskalation.

Was bedeutet das für die heutige Situation?

Die Diplomatie ist hier auf allen formellen wie informellen Kanälen gefordert. Der Westen darf sich durch die berechtigte Empörung, die der russische Überfall ausgelöst hat, nicht alle Möglichkeit verbauen, einen gesichtswahrenden Ausweg auch für die Gegenseite zu schaffen. Ob das gelingt, kann im Augenblick natürlich niemand sagen.

Auf welchen Kanälen fand denn die Kommunikation zwischen Washington und Moskau 1962 statt?

Der sogenannte heiße Draht, also eine direkte Telegraphenverbindung zwischen dem Kreml und dem Weißen Haus, wurde erst danach eingerichtet. Man musste deshalb vor allem auf informelle Kanäle setzen. Ganz wichtig waren dabei der Bruder des US-Präsidenten, Robert Kennedy, und der sowjetische Botschafter in Washington, Anatoli Dobrynin. Die beiden haben sich mehrmals in dieser Krise im Geheimen getroffen. Beide kannten sich damals bereits seit Jahren und vertrauten einander.

Gab es denn Lehren, die beide Supermächte aus der Krise gezogen haben?

Kennedy und Chruschtschow haben in den Monaten danach zwar beide betont, dass so etwas nie wieder passieren dürfe, und haben einen Neustart der diplomatischen Beziehungen beschworen. Aber zugleich haben beide Seiten ihre Aufrüstungsprogramme massiv forciert. Das Resultat war ein Rüstungswettlauf, der das beiderseitige Misstrauen wieder genährt und die Diplomatie an der Wurzel vergiftet hat. Nicht zuletzt ist auch der Krieg in Vietnam zum Teil ein Resultat der Kuba-Krise. Denn viele Berater im Weißen Haus haben gesagt: Wir haben die Sowjets in Kuba in die Knie gezwungen. Und jetzt machen wir dasselbe in Vietnam mit China.

Bedeutet der aktuelle Konflikt eine Rückkehr des Kalten Krieges?

Es besteht die Möglichkeit einer neuerlichen Blockbildung durch eine Allianz von Russland mit China auf der einen Seite und dem Westen auf der anderen Seite. Zudem ist man dabei, wieder dem fatalen Denkfehler aus der Zeit des Kalten Krieges aufzusitzen, dass man Sicherheit in erster Linie über Aufrüstung gewinnt. Deshalb muss man die Gefahr, dass der Kalte Krieg zurückkehrt, durchaus ernst nehmen.