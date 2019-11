Bewohner in den Trümmern von Kansafrah in der Provinz Idlib, das bei einem Luftangriff zerstört wurde: Vor allem die Zivilbevölkerung leidet unter dem Krieg. Foto: AFP

Von Michael Abschlag

Heidelberg. Karin Leukefeld (65) ist Nahostkorrespondentin.

Frau Leukefeld, wie hat sich die Lage in Nordostsyrien entwickelt?

Der türkische Einmarsch hat dort natürlich großes Chaos angerichtet. Die Strukturen, die dort aufgebaut worden waren, sind stark unter Druck. Bis zu 200 000 Zivilisten sind nach UN-Zahlen aus dem Grenzgebiet geflohen. Die Syrischen Demokratischen Kräfte, die von den Kurden geführt werden, mussten sich 30 Kilometer von der Grenze zurückziehen. Es gibt dort immer noch Kämpfe mit türkischen Truppen und vor allem mit der sogenannten Syrischen Nationalen Armee, einem Zusammenschluss von etwa 30 islamistischen Verbänden, die jetzt mit der türkischen Armee über Idlib in Syrien einmarschiert sind. Die Kurden wiederum kooperieren mit der syrischen Armee, die vorgerückt ist, nachdem die USA teilweise abgezogen sind. Es ist eine sehr unsichere Situation.

War es ein Fehler der USA, sich teilweise zurückzuziehen?

Die USA haben kein völkerrechtliches Mandat, sich dort aufzuhalten. Insofern war das früher oder später ohnehin angesagt. Die Situation hat sehr viele unterschiedliche Interessen angezeigt. US-Präsident Donald Trump hat den Abzug schon vor über einem Jahr gefordert, weil das seinem Wahlprogramm entspricht. Das ist der innenpolitische Aspekt. Andererseits zeigt das auch einen Konflikt innerhalb der US-Regierung, denn das Pentagon und das Außenministerium haben einen anderen Plan für den Nahen Osten. Deshalb ist es schlüssig, das ein Teil der US-Truppen dort bleibt. Politisch konnte sich Trump da nicht durchsetzen, zumal die Folgen, insbesondere der Einmarsch der Türkei, verheerende Folgen hatte und auf starke internationale Kritik stieß.

Bedeutet das jetzt das Aus für die kurdische Selbstverwaltung?

Sie muss sich sicher neu organisieren. Es gibt in Syrien zwölf verschiedene kurdische Organisationen. In den letzten zwei Jahren haben die Kurden sehr große Verluste in Afrin hinnehmen müssen, vor allem die Zivilbevölkerung. Das liegt auch daran, dass die Struktur der Selbstverwaltung nicht auf der gesamten Bevölkerung in der Region basiert. Es gibt kurdische Organisationen, die kooperieren mit der Türkei, andere mit dem Nordirak. Die haben unterschiedliche Positionen. Jetzt, da die Amerikaner abgezogen sind und die Türkei vorgerückt ist, ist das alles sehr ins Wanken geraten. Die kurdische Selbstverwaltung hat sich nun Syrien zugewandt. Sie haben auch gesagt, dass sie ihr Gebiet als Teil Syriens sehen.

Das heißt, die Kurden wollen mehr Autonomie, ein föderales System?

Das wird von der kurdischen Selbstverwaltung gefordert. Aber das müssen sie, wenn es für ganz Syrien gelten soll, mit ganz Syrien diskutieren. Von der Regierung wird das abgelehnt. Es gibt das Angebot einer gewissen Selbstverwaltung, die auch für andere Gebiete gilt. Ich denke, dass die Struktur, die in Nordsyrien von den Kurden aufgebaut wurde, sich zur Diskussion stellen muss. Es könnte auch sein, dass sie sich für unabhängig erklären. Aber das wird mit Sicherheit zu mehr Krieg führen.

Besteht die Gefahr, dass in dem Machtvakuum der IS wieder erstarkt?

Ich halte diese Gefahr für relativ gering. Die Strukturen sind weitgehend zerschlagen, und die letzten Kämpfer, die man gesehen hat, waren krank und verletzt, und es waren viele Frauen und Kinder dabei. Sie sind kaum in der Lage, das wiederaufzubauen. Auch US-Außenminister Mike Pompeo hat kürzlich erklärt, dass sich die Kernstrukturen des IS verlagert haben, nach Zentralafrika, auf die Sinai-Halbinsel und nach Afghanistan. Im Moment ist die Lage in Syrien so sehr unter Kontrolle, dass diese Gefahr kaum besteht. Im Übrigen sollten die Europäer, wenn sie das Land stabilisieren wollen, sich am Wiederaufbau beteiligen.

Die EU bindet Wiederaufbauhilfe an einen politischen Prozess. Was ist daran falsch?

Bei der Wiederaufbauhilfe geht es um einen humanitären Aspekt, etwa den Aufbau zerstörter Häuser. Das sollte man nicht von politischen Reformen abhängig machen. Um über politische Veränderungen zu verhandeln, gibt es das in Genf tagende Verfassungskomitee.

Wie groß ist das Risiko eines Stellvertreterkriegs zwischen der Türkei und dem Iran?

Die Gefahr sehe ich weniger. Es gibt ja gute Beziehungen zwischen beiden Ländern, sie haben in den letzten Jahren trotz vieler Widersprüche kooperiert. Der Konflikt zwischen der Türkei und Syrien ist allerdings real. Man sollte beachten, dass Syrien immer noch ein souveräner Staat ist. Wenn die Türkei also ein Problem in ihrer Grenzregion hat, muss sie sich an die syrische Regierung wenden.

Gibt es die Chance auf einen baldigen Frieden?

Die Menschen dort wollen das alle. Das Problem ist, dass es kein rein syrischer Konflikt ist. Es ist auch ein regionaler Machtkampf und einen internationalen zwischen den USA und der EU auf der einen und Russland und China auf der anderen Seite. Und es ist eine rohstoffreiche Region. Ich fürchte, dass es wenig Anzeichen für einen Frieden gibt.

