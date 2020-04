Von Michael Abschlag

Herr Taaks, zuletzt wurde viel über den Gesundheitszustand von Kim Jong Un spekuliert. Weiß man da inzwischen genaueres?

Was wir haben, ist eine Meldung in einem Nachrichtenportal, das auf Nordkorea spezialisiert ist, Daily NK. In anderen Meldungen wurden auch amerikanische Geheimdienstkreise zitiert. Es hieß, dass Kim Jong Un sich einer Herzoperation unterziehen musste und in einem ernsten Zustand ist. Mit einer Beurteilung bin ich vorsichtig, denn das ist nicht durch Quellen sicher belegt. Das ist meistens so bei Nachrichten aus Nordkorea. Donald Trump sagte über die Berichte aus Geheimdienstkreisen, er wisse nicht, wie es Kim gehe und einen Bericht des Fernsehsenders CNN nannte er "unseriös". Wir können also feststellen: Wir haben nichts Offizielles, nur die Darstellung eines Nachrichtenportals, dass sich auf eine Quelle beruft und das jetzt zurückgerudert ist. Die Bandbreite der Spekulationen ist groß. Bei Nordkorea muss man immer mit Indikatoren arbeiten. In diesem Fall ist ein Indikator, dass er nicht an den Geburtstagsfeiern zu Ehren seines Großvaters, des Republikgründers Kim Il Sung, teilgenommen hat. Das ist einer der höchsten Festtage, und sein Fernbleiben spricht dafür, dass an den Meldungen etwas dran sein könnte. Andererseits hatte sich Kim Jong Un schon einmal eine Auszeit genommen, weil er wohl eine Fußoperation hatte, und war danach an die Öffentlichkeit zurückgekehrt.

Gäbe es denn einen potenziellen Nachfolger, wenn ihm etwas passieren würde?

Es ist viel zu früh, über eine mögliche Nachfolge zu spekulieren. Seit der Gründung der Demokratischen Volksrepublik Korea, so der offizielle Name des Landes, wird dieses durchgängig durch die Familie Kim geführt, mittlerweile in der dritten Generation. Die Macht blieb also immer in der Familie. Kim Jong Uns jüngere Schwester, Kim Yo-Jong, ist in den letzten Jahren immer stärker in Erscheinung getreten. Sie wurde erst kürzlich ins Politbüro berufen und saß bei den Gesprächen mit Donald Trump in Hanoi und in Singapur mit am Verhandlungstisch. Und sie ist Teil der Blutlinie. Ich hielte es im Fall der Fälle für völlig ausgeschlossen, dass Kim Jong Uns Ehefrau übernehmen könnte, denn sie ist in der Öffentlichkeit nie stark exponiert worden, und seine Tochter ist erst sieben. Wir wissen allerdings nicht, ob bzw. was innerhalb der Führung der Arbeiterpartei diskutiert wird, deshalb können bestenfalls Szenarien entworfen werden, woran ich mich aber nicht beteiligen möchte. Manche Beobachter hielten es auch für denkbar, dass eine kollektive Führung eingesetzt wird, so wie man das in manchen anderen sozialistischen Gesellschaften auch getan hat. Ich glaube aber, derzeit werden solche Überlegungen in Nordkorea selbst gar nicht angestellt. Das gesamte politische System ist auf ihn zugeschnitten.

Wie stabil ist dieses System? Besteht die Möglichkeit, dass bei einem Tod oder auch nur einer Erkrankung von Kim Jong Un Machtkämpfe ausbrechen?

Als er 2011 die Macht von seinem Vater übernommen hat, war er noch ziemlich jung. Auch er brauchte einige Jahre, um die Reihen verlässlich zu schließen. Uns erscheint das oft als ein monolithischer Block, aber so etwas gibt es natürlich in keinem Land. Die Achillesferse eines jeden autoritären Regimes ist die Nachfolgefrage. Kim Jong Un hat seine Position über die Jahre gefestigt, was sich auch in einigen Verfassungsänderungen des Jahres 2019 deutlich niederschlug. Sollte sich eine Nachfolgefrage stellen, wird sich niemand ins gemachte Nest setzen können.

Wie blickt man denn von Südkorea aus darauf?

Das ist hier ein sehr großes Thema, vor allem in den Zeitungen. In der Regierung beteiligt sich aber niemand an den Spekulationen. Die südkoreanische Regierung hat in den letzten Jahren enorm viel dafür getan, um eine engere Verbindung mit dem Norden herbeizuführen. Wir können davon ausgehen, dass man die Meldungen mit Sorge betrachtet. Bei allem, was man über Nordkorea im positiven oder im negativen sagen kann: Es ist doch ein stabiles System. Was passiert, wenn es da Unruhen gibt und das Regime wankt, weiß niemand. Bisher ist das allerdings nie passiert. Selbst in den 1990er Jahren, als es in Nordkorea eine Hungerkrise gab, kam es zu keiner Erhebung, und das Regime überstand das. Nordkorea ist den Umgang mit Krisen gewohnt.

Das heißt, auch die Hoffnung, dass es im Zuge der Krise zu einer politischen Öffnung kommt, besteht nicht?

Diese Frage stellt sich zurzeit nicht bzw. ist zu weit gedacht. Beim jetzigen Stand der Dinge halte ich das für unrealistisch. Und das liegt nicht nur an Nordkorea. Der amerikanische Außenminister Pompeo hat in dieser Woche klargestellt, dass die prinzipiellen Ziele der USA unverändert bleiben werden, egal, wer auf nordkoreanischer Seite der Verhandlungspartner ist.

Blicken wir nach Südkorea: Das Land gilt in der Coronakrise als weltweites Vorbild. Was hat das Land richtig gemacht?

Sie waren schnell, sie haben konsequent getestet, und sie haben nie einen Fall aus den Augen verloren. Wenn es zu einer Neuinfektion kam, konnte man sie immer zurückverfolgen. Das Land hatte das Glück – oder Pech, je nach Perspektive – dass es gleich am Anfang ein Cluster gab. Eine religiöse Sekte hatte Hunderte Ansteckungen innerhalb eines Tages, und das hat dazu geführt, dass die Regierung schnell reagiert hat. Man konnte eine landesweite Ausbreitung verhindern - und man hat große Erfolge erzielt, die weltweit Respekt und Anerkennung erhielten. Vor zwei Monaten hatten wir hier tagelang an die 900 Neuinfektionen, jetzt sind es sechs. Am 15. April hatten wir die Parlamentswahlen, bei denen eine Regierung wiedergewählt wurde, die vor ein paar Monaten noch äußerst unbeliebt war, aber ein gutes Krisenmanagement gezeigt hat. Man war hier von Anfang an transparent und auch Vorwahlkampf stets Klartext geredet, auch wenn dabei unangenehme Wahrheiten präsentiert wurden.

Wie ist die Lage denn heute?

Südkorea hat gerade damit angefangen, wie Deutschland die Beschränkungen langsam zu lockern. Allerdings gibt es hier fast keine Neuinfektionen mehr, und die meisten Erkrankten sind bereits geheilt. Einige Einschränkungen bleiben noch bestehen, aber es wird schrittweise gelockert. Die Lockerungen in Deutschland sind, würde ich sagen, um einiges riskanter.