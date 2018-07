Von Klaus Welzel

Es gibt Romane über sie, Biografien, Comics und Lieder, alleine sechs Filme - mal mit Ingrid Bergmann in der Hauptrolle, dann sehr anrührend mit Lilli Palmer. Und es gab ein paar Frauen, die sich für sie ausgaben - für Anastasia Nikolaewna Romanowa von Russland.

In der Nacht vom 16. auf den 17. Juli 1918 wurde sie auf Geheiß Lenins (s. Aktuelles Thema S. 12) zusammen mit ihrer Familie umgebracht. Gerade einmal 17 Jahre alt. Doch der jüngste weibliche Spross der Romanows lebte weiter. In der Fantasie der Menschen. Und das nutzten ein paar Frauen aus. Die westpreußische Fabrikarbeiterin Franziska Schanzkowska etwa hielt unter dem Pseudonym Anna Anderson ab 1920 ganze sieben Jahre lang die Welt zum Narren, gab sich als Anastasia aus, die das Blutbad überstanden hätte. Und erst 2007, nach zwei Exhumierungen, herrschte zweifelsfreie Sicherheit: Anastasia war dem Hinrichtungskommando von Jekaterinburg so wenig entkommen wie ihr heiß geliebter Bruder Alexej.

Freilich: Fans der Rolling Stones wussten bereits seit 1968, dass auch die jüngste Zarentochter keine Chance gehabt hatte. Mick Jagger singt in "Sympathy for the devil" faustisch-verschwörerisch über ihre vergeblichen Schreie. Doch Mythen lassen sich nicht so leicht zerstören.

Fest scheint zu stehen, dass Anastasia ein eher ungewöhnliches Kind einer Herrscherfamilie war. Mit Neigungen zum Theaterspiel und zu Streichen. Ein kleiner Wirbelwind. Geboren wurde sie am 18. Juni 1901 als jüngste Tochter des Zaren Nikolaj II. von Russland und seiner Frau Alexandra Fjodorowna (geboren als Alix von Hessen-Darmstadt). Sie hatte drei ältere Schwestern, Tatjana, Olga und Maria, und eben jenen jüngeren Bruder, den Zarewitsch Alexej.

Die Zarenkinder sollen eher bescheiden gelebt haben, schliefen auf Feldbetten, badeten jeden Morgen kalt, nähten und strickten für wohltätige Zwecke. Schulische Leistungen: Geht so. Sprachen: Englisch, Russisch, Deutsch. Angeblich machte sich die Kleine wenig aus ihrem Aussehen, litt an Ballenzehen, weshalb sie nur unter Schmerzen laufen konnte, hatte ein nervlich bedingtes Rückenleiden. Und sorgte immer für Unterhaltung - auch noch in Zeiten der Gefangenschaft, als die Familie von den Sowjets unter Hausarrest gestellt worden war. Und dann die üble Nachrede: Bösartig soll sie nach Aussagen der weitläufigeren Verwandtschaft gewesen sein. Lief es im Spiel nicht nach ihrem Willen, trat und biss sie. Natürlich kletterte sie auf Bäume, was Kinder eben so tun. Überliefert ist zudem, dass die rebellische Tochter von ihrer Mutter "Imp" oder "Shivzik" genannt wurde: Kobold.

Dass Problem einer Beschreibung von Anastasia Nikolaewna (so wurde sie ansonsten gerufen) besteht darin, dass sie nur so kurz lebte. Dass Zeitzeugen, selbst, wenn sie etwas zu erzählen gehabt hätten, nichts erzählen durften. Denn der Mord an der Zarenfamilie geschah zwar aus Furcht vor einer Konterrevolution der zaristischen "Weißen". Aber es folgten stattdessen 70 Jahre "roter" Sowjetherrschaft. Und genauso, wie der Osten die Romanows totschwieg, beförderte der Westen Legenden. Toller Romanstoff. Gut für Filme und Lieder. Mehr aber nicht.