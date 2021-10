Von Sören S. Sgries

Heidelberg. Bisher arbeitete Moritz Oppelt als Steuerfahnder, doch das ist jetzt vorbei: Seit dem 26. September ist der 32-jährige Neckargemünder der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Rhein-Neckar – und an diesem Freitag will er zudem zum Vorsitzenden des einflussreichen CDU-Bezirksverbands Nordbaden gewählt werden.

Herr Oppelt, diese Woche hatten Sie Ihre erste Plenarsitzung als Abgeordneter: Wie war die Stimmung?

Das erste Mal war ich ja schon vor zwei Wochen in Berlin, zur Fraktionssitzung. Was auffällt: Die sind wahnsinnig gut organisiert im Bundestag. Da wird man gleich namentlich begrüßt, wenn man an der Pforte steht. Und wenn man dann durch die Hallen läuft: Das ist total beeindruckend, fast unwirklich.

Gleichzeitig endet voraussichtlich die Regierungszeit der CDU – und Sie müssen auf die Oppositionsbänke. Wie sehr schmerzt das?

Ich kenne den Vergleich ja nicht. Aber natürlich sind wir angetreten, um dieses Land weiter zu regieren. Ich hätte mir auch gewünscht, dass wir das mit Jamaika probieren. Aber jetzt müssen wir in der Opposition schauen, dass wir bereit sind, das nächste Mal wieder in die Regierung zu gehen.

Sie persönlich haben jetzt verkündet, dass Sie von Peter Hauk das Amt des Bezirksvorsitzenden in der CDU Nordbaden übernehmen wollen. Wäre der Schritt auch gekommen, wenn die CDU in der Bundesregierung geblieben wäre?

Das ist schwer zu sagen. Peter Hauk und ich arbeiten schon seit einigen Jahren – ich als Bezirksvorsitzender der Jungen Union, er als Bezirksvorsitzender der CDU – ganz eng zusammen. Nach dieser Wahl, insbesondere nach diesem Wahlergebnis, haben wir uns überlegt, wie wir uns aufstellen müssen, dass wir auch noch in vier, in acht Jahren aus Nordbaden heraus Einfluss nehmen können. Peter Hauk hat gesagt, er traut mir das Amt zu, er unterstützt mich auch weiter. Diese Konstellation hat mich überzeugt.

Ist dieser Schritt damit schon ein wichtiger Teil der vielfach geforderten Erneuerung der CDU?

Ja. Ich bin ja neu. Ich hoffe auch, dass die Mitglieder mich wählen und das als Signal der Erneuerung wahrnehmen. Mir ist aber wichtig, dass wir uns nicht zerstreiten über so eine Personalfrage. So ist Erneuerung richtig: Wenn man den Jungen eine Chance gibt, sich zu entwickeln, aber die Älteren dabeibleiben und mithelfen. Und Peter Hauk ist ja ein guter Minister, genießt ein hohes Ansehen.

Wenn Sie schon so eng mit Peter Hauk zusammengearbeitet haben: Was ist dann neu – außer dass Sie 25 Jahre jünger sind?

Wir haben in der CDU Nordbaden intern immer viel diskutiert. Wir haben unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Herangehensweisen. Ich bin beispielsweise dafür, dass man auch mal öffentlich in den Clinch geht – beispielsweise mit der SPD. Peter Hauk gehört für mich eher zu einer anderen Politikergeneration, der "Generation Merkel", die einen ruhigeren, versöhnlicheren Politikstil pflegt.

Das klingt, als würden Sie mit der Merkelschen Art brechen wollen?

Bei Angela Merkel wussten die Leute, wofür sie steht. Sie hat ein wahnsinniges Vertrauen genossen. Ich glaube aber: Wir leben in einer Zeit, wo man wieder mehr diskutieren muss. Zumal, wenn wir jetzt in der Opposition sind, wo wir nicht mehr den einen bekannten Kopf an der Spitze haben. Wir müssen viel mehr erklären, was wir eigentlich wollen.

Sie treten also in Berlin und im Land für Klartext?

Ja. Ich will aber kein Rumpelpolitiker sein und nur stumpf gegen die anderen ledern.

Wie gehen Sie mit dem Spagat um, in Berlin Opposition zu machen – aber in Stuttgart mit den Grünen zu regieren?

Das sehe ich relativ entspannt. Die Grünen hier im Land sind völlig andere als die in Berlin. Winfried Kretschmann hat seine eigene Partei ja auch schonmal als völlig unrealistisch abgetan. Also: So lange Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg Ministerpräsident ist und in Berlin Baerbock, Hofreiter und so weiter das Sagen haben, sehe ich keine großen Probleme. Kritischer sehe ich die SPD: Deren Wahlkampf hat die klare Handschrift von Kevin Kühnert und den anderen Parteilinken getragen. Ich bin gespannt, wer sich da im Koalitionsvertrag durchsetzt.

Im Sondierungspapier tritt die FDP nach allgemeiner Einschätzung stark auf.

Ja, dort steht drin, dass der Staat keine neuen Schulden machen soll, dass es keine neuen Steuern gibt. Aber es gibt ja andere Möglichkeiten. Staatseigene Konzerne wie die Bahn könnten natürlich schon Schulden machen, ohne dass es die Schuldenbremse verletzt. Da werden wir auf Transparenz pochen. Mit versteckter Schuldenaufnahme hätte ich große Probleme - zumal bei der Schuldenaufnahme der Staat ja die besseren Konditionen hätte als die Konzerne.

Auf einigen Bezirksparteitagen wurde schon recht lebhaft über die Zukunft von Landes-CDU-Chef Thomas Strobl debattiert. Ist das auch in Nordbaden zu erwarten?

Wir müssen uns bewusst sein, dass wir hier in Baden-Württemberg eine Verantwortung tragen. Es geht nicht nur darum, die Partei zu erneuern, sondern wir müssen auch dieses Land regieren. Wir dürfen nicht riskieren, dass wir über die parteiinterne Erneuerung das Land verlieren - und am Ende zum Beispiele unsere Polizei der SPD überlassen müssen.

Das heißt: Sie stehen aus Verantwortungsgefühl zu Thomas Strobl?

Ich habe auch persönlich zu ihm ein sehr gutes Verhältnis. Er wird in der Öffentlichkeit völlig anders wahrgenommen, als er in Wirklichkeit ist. Die Wahrheit ist: Ich kenne kaum einen empathischeren und herzlicheren Menschen in der Politik als Thomas Strobl. Ich traue ihm zu, den Erneuerungsprozess in der Partei gut zu gestalten. Es gibt ja auch keinen Gegenkandidaten. Ich sehe derzeit niemanden, der es besser machen könnte.

Auf Bundesebene sieht es völlig anders aus: Da muss etwas geschehen. Wie soll die neue CDU-Spitze gefunden werden?

Das ist eines der Themen, die ich gerne auf dem Bezirksparteitag diskutieren will. Vorteile einer Mitgliederbefragung sind ja, dass alle die Chance haben, mitzureden. Andererseits haben wir damit gerade in Baden-Württemberg eher mittelmäßige Erfahrungen gemacht.

Waren die Konflikte auf Bundesebene wirklich geringer, als Parteitage mit Delegierten entschieden haben?

Ganz so erbittert wie in Baden-Württemberg, bei der Entscheidung zwischen Annette Schavan und Günther Oettinger, waren die Zerwürfnisse auf Bundesebene sicher nicht.

Sehen Sie denn aktuell noch gutes Personal für den Parteivorsitz?

Ja, ganz sicher. Aktuell sind ja fünf Kandidaten in der öffentlichen Debatte: Friedrich Merz, Norbert Röttgen, Ralph Brinkhaus, Carsten Linnemann, Jens Spahn. Und je nach Verfahren kann ich mir da noch ganz andere Kandidaturen vorstellen. Wir haben eine starke zweite Reihe. Im Bundestag beispielsweise unseren Landesgruppenvorsitzenden Andreas Jung oder den nordrhein-westfälischen Kollegen Günter Krings. Die sind vielleicht noch nicht ganz so bekannt – aber sie genießen schon das Vertrauen der Abgeordneten. Das Rennen ist offen.

Können Sie sich so etwas wie eine Doppelspitze vorstellen? Die SPD ist ja, im Nachhinein, nicht ganz schlecht damit gefahren.

Aber war es wirklich die Doppelspitze, die die SPD befriedet hat? Und bei den Grünen haben wir jetzt ja auch gesehen, dass schnell mal einer beleidigt sein kann. Bei Angela Merkel hat jedenfalls niemand eine Doppelspitze gefordert - daher glaube ich, wir kommen auch ohne aus. Aber wir müssen schon schauen, dass wieder mehr CDU-Köpfe in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden.

Zum Abschluss noch der Blick zurück auf die Kreisverbandsebene: Schlagzeilen macht der Kreisverband Mannheim. Muss da ein Bezirkschef Moritz Oppelt durchgreifen?

Nein! Die CDU Mannheim ist ein demokratischer Verband. Sie haben einen neuen Vorstand gewählt. Es ist nicht die Aufgabe des Bezirksvorsitzenden, da ein neues Team einzusetzen. Die Mannheimer haben ein schweres Erbe übernommen, das ihnen Nikolas Löbel überlassen hat. Die Aufarbeitung dieser Verfehlungen ist sicherlich nicht einfach. Zumal das alles Ehrenamtliche sind. Ich komme ja aus der Steuerfahndung: Wenn meine Fahnder als Profis so etwas prüfen, haben die natürlich eine ganz andere Grundlage. Die brauchen aber auch lange, um solche Sachverhalte aufzuarbeiten. Ich habe also große Hochachtung dafür, was in Mannheim bisher geleistet wurde.

Und der Vorfall mit dem SWR, dessen Reporterin gestört wurde?

Es wäre sicherlich besser gewesen, wenn sie ihre Arbeit ungestört hätte machen können. Aber rein rechtlich betrachtet: Ich glaube nicht, dass die Störung dieser Schalte reicht, um jemanden aus der Partei zu werfen, wie es ja teilweise gefordert wurde.

Bei Ihnen als Steuerfahnder darf man aber sicher sein: In so fragwürdige Machenschaften wie in Mannheim lassen Sie sich nie verstricken?

Nein. Ich habe für so etwas überhaupt kein Verständnis. Meine Partei hatte da ja einige Probleme mit den Maskendeals, die vielleicht nicht rechtlich, aber moralisch höchst verwerflich waren. Aber diejenigen haben die Partei verlassen müssen. Das würde ich mir bei anderen Parteien auch wünschen. Wenn jemand mit CumEx-Geschäften zu tun hat und dann Kanzlerkandidat wird, finde ich das auch nicht richtig. Nach wie vor nicht.

Wie sehr schmerzt es, dass gerade junge, konservative Nachwuchshoffnungen zuletzt reihenweise negative Schlagzeilen machten? Nicht nur Löbel, auch Philipp Amthor, Sebastian Kurz in Österreich...

Für mich waren das nie Hoffnungsträger. Weder Nikolas Löbel noch Philipp Amthor sind konservative Hoffnungsträger. Philipp Amthor spricht nicht für die CDU Deutschlands – auch wenn das manchmal anders wahrgenommen wird. Diejenigen, bei denen ich Hoffnung habe, sind keine, die sich in die Öffentlichkeit drängeln. Sie machen stattdessen gute Politik, vor Ort.