Von Daniel Bräuer

Mannheim. Heinrich Braun ist noch nicht am Ziel. Aber in Gedanken wird er am Mittwoch in München sein. Dort verhandelt der Bundesfinanzhof (BFH) über zwei Verfahren, die der Steuerberater aus Mannheim mit vorangetrieben hat. In den Akten mit den dürren Kürzeln XR33/19 und XR20/19 geht es um eine Menge Geld. Für den Staat – und für eine wachsende Zahl von Rentnern im Land. Heinrich Braun ist sich sicher: Immer mehr von ihnen sind von Doppelbesteuerung betroffen.

Am Anfang war ein Urteil

Um zu verstehen, worum es geht, muss man zurückgehen bis in die rot-grüne Ära Schröder. Im Jahr 2002 ordneten die Karlsruher Richter an, Rentner und Pensionäre gleich zu behandeln. 2005 wurde daher die Besteuerung der Rente grundsätzlich umgestellt. Vereinfacht gesagt: Bis dahin wurden die Beiträge aus versteuertem Einkommen bestritten, die Rente blieb steuerfrei (vorgelagerte Besteuerung). Künftig wird die Rente besteuert, die Beiträge nicht mehr (nachgelagert). Dazwischen liegt eine lange Übergangsphase, wie wenn ein DJ zwei Musikstücke ineinander blendet: Seit 2005 steigt der steuerfreie Anteil der Beiträge jedes Jahr um zwei Prozentpunkte, aktuell sind es 92 Prozent. 2025 sind sie dann komplett steuerfrei. Zugleich steigt, etwas langsamer, die nachgelagerte Steuerpflicht: Für Rentner, die 2040 in Ruhestand gehen, gilt sie für 100 Prozent der Bezüge.

Die langsame Umstellung sollte sicherstellen, dass niemand Rente versteuert, die auf bereits besteuerten Beiträgen beruht. So hatte es das Verfassungsgericht 2002 gefordert: Doppelbesteuerung sei in jedem Fall zu vermeiden.

"Über den Tisch gezogen"

Heinrich Braun. Foto: zg

Heinrich Braun ist sich sicher, dass das nicht gelungen ist. Im Gegenteil. "Wir gehen davon aus, dass die Regierung damals genau wusste, dass sie die Rentner über den Tisch zieht", sagt er. "In der Einzahlungsphase wird mehr besteuert, als in der Auszahlungsphase steuerfrei gestellt wird."

Auf den ersten Blick scheint das offensichtlich: Wer 2040 in Rente geht, muss seine komplette Rente versteuern. Doch nur in den letzten 15 Jahren sind seine Beiträge komplett steuerfrei. Oder beim aktuellen Rentenjahrgang 2021: 81 Prozent der Rente wird steuerpflichtig, auf alle Zeit – aber ein Großteil der Beiträge, bis 2005, war nur zu einem geringeren Anteil steuerfrei. Ungerecht – oder?

Ganz so einfach ist es nicht. Denn es ist nicht geklärt, was Doppelbesteuerung eigentlich heißt. Muss man Prozente vergleichen? Den konkreten Steuervorteil im jeweiligen Jahr? Politiker der heutigen Koalition aus Union und SPD, aber auch der damals mitregierenden Grünen betonen: Die nachgelagerte Besteuerung hat Vorteile für Rentner. Da die Rente niedriger ist als das Einkommen, sinkt auch der Steuersatz. Das könnte Nachteile aufwiegen. Und wie wirken sich der Grundfreibetrag oder andere Abzüge aus? Auf all das wird der BFH generelle Antworten geben, auch wenn es bei den Klagen eher um Spezialfälle geht.

Regierung: Es gibt kein Problem

Das Bundesfinanzministerium hält bislang daran fest, dass es keine Doppelbesteuerung geben kann. In einer Bundestagsdebatte vor einigen Wochen sagte auch der Schwetzinger CDU-Abgeordnete Olav Gutting, da werde ein "ziemlicher Popanz" aufgebaut. Wolfgang Strengmann-Kuhn (Grüne) sprach von einem "Scheinproblem".

Zu 20 Prozent doppelt belastet?

Heinrich Braun sieht das ganz anders. "Den Staat kann das 20 Milliarden Euro kosten", sagt er. Gemeinsam mit dem Saarbrücker Mathematiker Klaus Schindler hat er eine Formel aufgestellt, die das Problem beziffern helfen soll. Kernpunkt: Wer 2020 nach 45 durchschnittlichen Arbeitsjahren in Rente geht, zahlt auf gut 22 Prozent seiner Rente doppelt. Auf diesem Niveau bleibt es bis etwa zum Rentenjahrgang 2040, um dann allmählich abzunehmen.

Hanno Kube, Professor für Steuerrecht in Heidelberg, will eine solche Größenordnung nicht ausschließen. Das System sei "hochkomplex", sagte er. Aber: "Wenn man auf den konkreten Fall schaut, kann es je nach Sachverhalt leicht darzulegen sein, dass es zu doppelter Besteuerung kommt."

Mehr als 140.000 Rentner haben laut Bundesregierung aktuell Einspruch gegen ihren Steuerbescheid eingelegt. Etliche von ihnen haben einen Mustertext verwendet, den Braun inzwischen kostenlos anbietet. Einer seiner Mitarbeiter "macht nur noch Rentner", wie er sagt. Allein während des etwa einstündigen Gesprächs mit der RNZ gehen schon wieder fünf neue Anfragen ein.

Merkwürdigkeiten

Doch bislang beißen Brauns Mandanten bei Finanzämtern auf Granit. Ein Mann aus den neuen Ländern solle etwa Belege aus DDR-Zeiten nachliefern, erzählt er. Zum Teil wollten die Ämter Bescheide sehen, die sie selbst ausgestellt hatten. Das sei "Terrorismus gegen den Bürger", schimpft Braun.

Auch dass das Bundesfinanzministerium dem BFH-Verfahren beigetreten ist und damit Akteneinsicht erhält, stößt ihm sauer auf. Die Antworten, die seine Mandanten von den Finanzämtern erhalten, kommen ihm auffallend ähnlich vor. Fragen, ob Länderbehörden sich abgesprochen haben, blockt das Ministerium ab. Die FDP hat im Bundestag genauer nachgefragt – und Antworten nur über die Geheimschutzstelle erhalten, aus der nichts nach draußen dringen darf. Und: In einem Verfahren im Saarland stellte Braun jüngst fest, dass in der Finanzamtsakte seines Mandaten Steuerbescheide fehlten. Er hat zwei Beamte angezeigt – wegen Manipulation und versuchten Prozessbetrugs. Ein Ermittlungsverfahren läuft.

Zurück nach Karlsruhe?

Auch Jurist Kube sagt, dass das Amt die eigenen Bescheide schon selbst beibringen müsste, nicht der Bürger. Ohnehin habe "eher der Staat die Aufgabe, die Richtigkeit der Besteuerung nachzuweisen." Er wolle dem BFH nicht vorweggreifen, betont Kube. Und ein so komplexes System brauche allgemeine, typisierende Regeln. Dennoch spreche einiges dafür, dass der BFH das Gesetz wieder dem Verfassungsgericht vorlegen wird. Ab diesem Moment müsse auch niemand mehr Einspruch einlegen – dann würden bis zur Entscheidung erst einmal alle potentiell betroffenen Steuerbescheide nur vorläufig ausgestellt.

Mögliche Gegenmittel

Die FDP fordert, die Beweislast umzukehren: Dann müsste nicht der Rentner nachweisen, dass er doppelt besteuert wird, sondern das Finanzamt, dass dies nicht passiert. Der Antrag liegt im Finanzausschuss. Ein zweiter Punkt darin: Auf jeder Rentenmitteilung solle vermerkt sein, welcher Anteil der Bezüge eigentlich steuerpflichtig ist. Damit könnte sich auch Gutting anfreunden.

Braun schwebt ein anderes Modell vor: Demnach sollte für jeden Rentner exakt die Höhe der besteuerten Beiträge berechnet werden. Dann könne im Ruhestand die Rente steuerfrei gestellt werden, bis dieses besteuerte "Guthaben" aufgebraucht sei. Problem dabei: Ist diese Grenze erreicht, würde es sich für Betroffenen wie eine plötzliche Rentenkürzung anfühlen.

Die Linkspartei hat gefordert, die Zeit bis zur vollen Steuerpflicht bis 2070 zu strecken, um Doppelbelastung zu vermeiden. Auch Lothar Binding, scheidender SPD-Finanzexperte aus Heidelberg, hält das für eine Möglichkeit. "Wenn sich herausstellt, dass es ein Problem gibt, dann müssen wir etwas ändern", sagt er. "Aber jetzt warten wir mal das Urteil ab". In etwa einem Monat könnte es soweit sein.

Wenn der BFH das Anliegen abweist, werde er alle ähnlichen Klagen einstellen, sagt Braun. Er überlegt, ob er am Mittwoch doch spontan nach München fährt.