Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Prof. Christian Wolf ist Leiter der Sektion für kognitive Neuropsychiatrie am Universitätsklinikum Heidelberg.

Herr Prof. Wolf, wie gefährlich ist Cannabis?

Die Frage ist: für wen und in welcher Lebensspanne? Eines ist wissenschaftlich nicht mehr haltbar: Die Behauptung, Cannabis sei ungefährlich. Medizinisch wird man sich auch keinen Gefallen tun, wenn man relativiert, es sei ungefährlicher als andere Substanzen. Cannabis ist aus der Perspektive eines Psychiaters und Psychotherapeuten ein ernstzunehmendes Problem. Besonders für Personen in der Pubertät oder junge Erwachsene stellt es längerfristig die größte Gefahr dar.

Prof. Christian Wolf. ​Foto: zg

Reden wir über Suchtgefahr? Langzeitschäden?

Zum einen über die Entwicklung einer Abhängigkeit. Der Mythos, dass Cannabis kein Suchtpotential hat, ist längst widerlegt. Es gibt es, das ist ernstzunehmen. Wir sehen das vor allem bei Personen, die einen hochfrequenten Konsum haben.

Was bedeutet hochfrequent?

Das heißt, mindestens einmal die Woche oder mehr. Da entwickeln im Schnitt 30 Prozent der Fälle eine Abhängigkeit - und zwar von Cannabis. Aber das heißt noch lange nicht, dass es dabei bleibt. Wir haben es mit weiteren Begleiterkrankungen zu tun: Abhängigkeit von Alkohol, anderen Drogen, Depression, Psychosen, Schizophrenien. Und selbst wenn andere schwere seelische Erkrankungen nicht entstehen, haben wir andere Langzeitfolgen, die gleichfalls ernstzunehmen sind: nachteilige Veränderungen des Gedächtnisses, der Konzentration und anderer kognitiver Funktionen.

Kiffen geht also aufs Gehirn?

Absolut! Die Befundlage lässt daran keinen Zweifel zu. Cannabiskonsum kann die Gehirnstruktur verändern, nicht überall, aber in Regionen, die relevant sind für bestimmte geistige Leistungen. Für die Wahrnehmung von Emotionen zum Beispiel, für die Gestaltung sozialer Situationen, für andere höhere geistige Leistungen, etwa komplexes Planen oder Problemlösen. Cannabiskonsum kann bei Jugendlichen, die in einer sensiblen Phase der Gehirnreifung sind, bestimmte Prozesse, die in diesem vulnerablen Entwicklungsabschnitt entscheidend sind, nachhaltig verändern. Besonders, wenn der Konsum chronisch wird, es also nicht bei ein-, zweimal bleibt. Und damit ist nicht gesagt, dass ein- oder zweimal per se ungefährlich ist.

Gibt es denn eine Art Untergrenze dessen, was kritisch sein kann?

Einen ganz klaren Cut-off gibt es in der Literatur nicht. Zum Beispiel kommt es auf die Konzentration und Zusammensetzung von Cannabisprodukten und die Intensität und Frequenz des Konsums an. Deswegen gibt es kein Schwarz oder Weiß. Bei vulnerablen Personen, die bestimmte Eigenschaften mitbringen, die das Risiko für eine psychische Erkrankung erhöhen, insbesondere für Psychosen, reicht einmaliger Cannabiskonsum und wir haben eine voll ausgeprägte psychotische Erkrankung, die behandelt werden sollte. Bei einem Teil der Konsumenten können wir ableiten, dass das Risiko für einen Folgeschaden sich deutlich erhöht, wenn man mindestens einmal die Woche konsumiert.

Woran liegt es, dass manche Menschen schneller Psychosen entwickeln als andere?

Das sind sehr komplexe Wechselbeziehungen biologischer und psychosozialer Variablen. Wenn man sehr früh beginnt, zwischen dem elften und 15. Lebensjahr, ist das Risiko einer Abhängigkeit höher. Oder wenn man konsumiert, um mit Stressoren klarzukommen, um unangenehme Situationen, sei es am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Partnerschaft zu kompensieren. Dann haben wir ganz klare Zusammenhänge mit kritischen Lebensereignissen: Trennung oder früher Tod der Eltern, soziale Konflikte, Mobbing beispielsweise. Ein Beispiel aus der Psychose-Forschung ist, dass Personen, die ohnehin ein erhöhtes Risiko hätten zu erkranken, weil beispielsweise ein Verwandter ersten Grades an einer Psychose gelitten hat, dass diese Personen, wenn sie Cannabis konsumieren, noch einmal ein deutlich erhöhtes Risiko haben. Mindestens diesen Personen, wenn nicht darüber hinaus, müsste man abraten, überhaupt Cannabis zu konsumieren, auch nicht nur einmal.

Sie haben jetzt junge Leute in Krisensituationen beschrieben. Könnte man umgekehrt sagen: In den Phasen sind sie anfällig für Suchtverhalten – egal ob nun Cannabis oder Alkohol oder Spielsucht?

Absolut. Die Wahl der Substanz ist dann eine Frage der Verfügbarkeit – zum anderen aber auch der sozialen Konstellation, in der man sich befindet. Wenn es erlaubt ist und wir ein Modell haben, weil andere, die eigentlich eine positive Rolle erfüllen, auch Cannabis konsumieren, dann ist der Schritt zu Cannabis kürzer als zu Alkohol oder einer anderen Substanz mit Suchtpotenzial.

Im Grünen-Programm steht der Satz: "Auf dem Schwarzmarkt gibt es keinen Jugendschutz". Würden Sie den Satz unterschreiben?

In dieser Prägnanz ja. Diesen Satz infrage zu stellen fiele einem doch sehr schwer. Ich sehe die Debatte aber unter einem anderen Blickwinkel.

Nämlich welchem?

Wir haben die Legalisierung von Cannabis in den USA in neun Bundesstaaten seit 2011, das ist zehn Jahre her, in Uruguay seit 2013. Kanada mit einem großen Cannabisproblem legalisiert Cannabis seit 2018. Von diesen Ländern kann man viel lernen.

Was kann man von dort lernen?

Ein Ziel der Legalisierung in Kanada war, den Konsum bei Jugendlichen unter 18 Jahren zu reduzieren. Die Langzeitdaten sagen: Das ist bisher nicht gelungen. Wenn wir in die USA schauen: Dort hat der Konsum seit der Legalisierung zugenommen, und zwar mit einem Gipfel bei den 18- bis 25-Jährigen.

Also genau in einer kritischen Phase?

In der Tat. Die versprochenen Effekte auf dieser Ebene sind also in diesen Ländern nicht erreicht worden. Wir haben eine ganze Menge Daten aus diesen Ländern, dass man sich zumindest medizinisch damit keinen Gefallen getan hat. Beispielsweise zeigen die Daten aus Kanada und den USA, dass die Anzahl der Kontakte in den Notaufnahmen deutlich zugenommen hat, wegen Vergiftungen, wegen Verkehrsunfällen und anderen Verletzungen im Rausch, oder weil Kinder und Jugendliche Präparate in der Wohnung der Eltern gefunden haben. Wir haben eine Zunahme an Psychosen im Langzeitverlauf. Und wir haben noch eine andere Entwicklung in diesen Ländern: Der Gehalt an THC nimmt zu, und zugleich sinkt der Preis. Die Verfügbarkeit und der Zugang werden leichter, die höhere Potenz allerdings ist noch einmal deutlich höher mit nachteiligen Effekte auf die seelische Gesundheit assoziiert. Aktuelle Studien im Blick ist mein Eindruck, dass in diesen Ländern vieles gut gemeint war, aber Langzeiteffekte nicht gut genug im Blick gehalten wurden.

Das Argument, "sauberes" Cannabis aus dem zertifizierten Shop statt verunreinigtes auf dem Schwarzmarkt, ist also nicht stichhaltig?

Ich glaube nicht, dass dieses Vorgehen entscheidend ist, wenn es eines der Hauptargumente sein soll, einen flächendeckenden und nachhaltigen Effekt auf die Gesundheit der Bevölkerung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu bewirken. Dann wird der Grad der Verunreinigung sicher nicht das entscheidende Merkmal sein.

Sie raten also von der Legalisierung klar ab?

Aus medizinischer, aus psychiatrisch-psychotherapeutischer und aus persönlicher Sicht: Ja!