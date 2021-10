Von Sören S. Sgries

Freiburg/Heidelberg. Andreas Stoch fühlt sich richtig wohl an diesem Samstagmorgen. Er freut sich über den strahlend blauen Himmel über Freiburg. Über die wehenden roten Fahnen auf dem Messegelände. Über gut gelaunte Genossinnen und Genossen in den Parteitagsreihen, die erstmals seit langem wieder in Präsenz zusammenkommen dürfen – auch wenn der Parteitag zusätzlich ins Internet gestreamt wird. "Es ist etwas passiert in unserer SPD", ruft der Parteichef. "Wir sind wieder da!"

Die Sozialdemokraten aus dem Südwesten waren zuletzt alles andere als erfolgsverwöhnt. Bei den Landtagswahlen hatten sich die Ergebnisse innerhalb von zehn Jahren halbiert. 11,0 Prozent – so das düstere Ergebnis im März 2021. Doch die Aussicht auf das Kanzleramt in Berlin überdeckt im Ländle manchen Schmerz. Fast euphorisch fallen die meisten Wortmeldungen in Freiburg aus.

"Rotgesagte leben länger", kalauert etwa der Mannheimer Abgeordnete Stefan Fulst-Blei übermütig. "Wir wollen Geschichte schreiben", kündigt Saskia Esken, Chefin der Bundes-SPD, selbstbewusst an. Kurz steht zu befürchten, dass sie im Überschwang das WM-Lied der "Sportfreunde Stiller" anstimmt, nur eben mit den Zahlen ’72, ’98, 2002 und 2021. Das sind nämlich die Wahlen, in denen die SPD in Deutschland tatsächlich stärkste Kraft wurde. "Das hört sich richtig gut an", findet Esken. Gesungen wird dann doch nicht.

Dafür reaktiviert die Parteichefin einen alten, innerparteilichen Kampfspruch: "Nikolaus ist GroKo aus". So hatten die Parteilinken 2019 eine Aufkündigung des Bündnisses mit der Union gefordert. Zwei Jahre später könnte am 6. Dezember ein SPD-Kanzler im Bundestag gewählt werden – ohne die Union, dafür zusammen mit FDP und Grünen.

"Jeder, der da draußen erzählt, es sei ein gelbes Sondierungspapier, der soll mal nachschauen, was da ganz klar vereinbart ist", kontert Esken vorsorglich die Kritik, die FDP sei zu dominant. Aber sie stimmt die Partei auch auf Kompromisse ein: "Nicht alles wird einfach sein."

Ebenso wie die Hoffnung auf die "Ampel" im Bund beschäftigt aber auch die verpasste Regierungsbeteiligung in Stuttgart. Rechnerisch hätte es für Grüne, SPD und FDP gereicht. Stattdessen taten sich Grüne und CDU erneut zusammen. Winfried Kretschmanns habe ganz klar "auf den falschen Dampfer gesetzt", geht SPD-Chef Stoch zum Angriff über. Motiviert gewesen sei diese Fehlentscheidung durch "persönliche Gefühligkeiten" und die "Angst vor zu viel Aufbruch" des Ministerpräsidenten. "Wenn Herr Kretschmann den Wahl-O-Mat machen würde, würden definitiv nicht die Grünen rauskommen", behauptet er.

Aufgabe der SPD müsse es daher jetzt sein, "Grün-Schwarz zu so viel Bewegung zu treiben wie irgendwie möglich". Denn weder bei den Arbeitsplätzen noch bei der Bildung noch beim Klimaschutz liefere die Landesregierung bisher. "Die Grünen sind spitze im Formulieren von Zielen, aber extrem schwach im Erreichen der Ziele", spottet er. Die SPD hingegen wisse, wie Politik gehe, wie Regierung gehe. "Wir versprechen eine Zukunft, in der vieles anders werden wird, aber vor der niemand Angst haben braucht."

Es sind ziemlich selbstbewusste Ansagen, befeuert auch durch Umfragen aus dem Land, die die SPD inzwischen fast auf Augenhöhe mit den Grünen sehen. Dabei ist es wahrlich nicht lange her, dass das rote Parteibuch als Makel galt. Daran erinnert, unfreiwillig, der "Gastgeber", der die Delegierten begrüßt: Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn. Der war zwar 2018 mit Unterstützung der SPD an die Rathausspitze gewählt worden. SPD-Mitglied ist er aber bis heute nicht. "Mit Sicherheit zehn Prozentpunkte" hätte ihn der Stempel des "Sozis" gekostet, zeigte sich der 36-Jährige einst überzeugt. Ob sich da schon so viel geändert hat?

Auf dem Parteitag sind es vor allem die jüngeren Delegierten, die am deutlichsten die Probleme benennen. "Nur 15 Prozent der Erstwählerinnen haben uns am 26. September ihre Stimme gegeben", beklagt Florian Zarnetta aus Tübingen. "Daraus müssen wir als SPD einen klaren Auftrag ableiten". Und auch Juso-Chefin Lara Herter blickt mit Sorge auf den Erfolg von Grünen und FDP bei den Jüngeren. Ein "glasklares Zeichen" fordert die 27-Jährige von ihrer SPD. Etwa eine Bafög-Reform, mehr Entschlossenheit beim Klimaschutz, den Kohleausstieg bis spätestens 2030.

Was davon möglich sein wird? Das wird vermutlich erst der Berliner Koalitionsvertrag zeigen. Hoffnungsträger Olaf Scholz selbst erklärt sich zu seinen Plänen in Freiburg nicht ausführlicher – lediglich per dreiminütigem Video-Grußwort meldet er sich zu Wort. Und das fällt dann doch auffällig sachlich-nüchtern aus, wenn er über seine "Fortschrittskoalition" spricht. Auch sein Blick auf die Umfrageerfolge im Südwesten ist hanseatisch-kühl: "Das ist toll." Dann ist er wieder weg.