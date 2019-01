Von Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Bonn. 362 zu 279! Die Mehrheit für Koalitionsverhandlungen steht, die vorletzte Hürde zur Neuauflage der Großen Koalition ist ausgeräumt. Hochspannung am Ende bis zur letzten Sekunde des Polit-Krimis. Kurz vor dem Schicksalsvotum auf dem SPD-Parteitag gestern in Bonn ergreift Parteichef Martin Schulz noch einmal das Wort: "Man muss nicht um jeden Preis regieren. Das ist richtig. Aber man darf auch nicht um jeden Preis nicht regieren wollen!" Ein Nein der Delegierten würde unweigerlich zu Neuwahlen führen, warnt Schulz erneut. "Wenn wir etwas Gutes bewirken können für die Menschen in unserem Land, dann sollten wir es tun. Das ist der mutigere Weg."

Allerletzter Appell, dann wird abgestimmt: GroKo oder NoGroKo. Als die 600 Delegierten und 45 Präsidiumsmitglieder um kurz nach 16 Uhr ihre Stimmkarten hochhalten, ist zunächst nicht klar, wie die Mehrheit ausfällt. Jubel von den Jusos, als die vielen Nein-Karten sichtbar werden. Dann wird ausgezählt. Um 16.27 Uhr verkündet Bundesjustizminister Heiko Maas das Resultat. 83 Stimmen mehr für das Ja-Lager. Ein Stoßseufzer der Erleichterung geht durch die Halle. Martin Schulz strahlt, ist erleichtert.

Es ist das Ende eines gewaltigen Kraftaktes. Stundenlang fliegen hier in Bonn die Fetzen, liefern sich GroKo-Gegner und -Befürworter einen harten Schlagabtausch. Am Ende ist das Neuwahl-Szenario, die große politische Krise in Berlin, wieder unwahrscheinlicher geworden.

Eine knappe Stunde redet Martin Schulz zu den 600 Delegierten, gibt sich kämpferisch, wirkt aber müde und angeschlagen. Immer wieder scheint es, als rede er gegen eine eisige Wand. Seinen Zickzack-Kurs rechtfertigt er durch die "neue Lage" nach dem Jamaika-Aus und zählt auf, was er in den Sondierungen herausgehandelt hat: Verbesserungen bei der Rente, "ein völliger Aufbruch in der Bildungspolitik", das Pflegepaket, ein Ende der europäischen Sparpolitik. "Das sind spürbare Verbesserungen für Millionen von Menschen", ruft er. "Fahrlässig" wäre es, jetzt die Chance zum Regieren nicht zu ergreifen, sagt er. Eine knappe Stunde Rede, eine knappe Minute spärlicher Applaus. Statt Zuversicht bleibt der Eindruck haften, Schulz gehe es um Selbstverteidigung.

Massiv machen die Jusos und viele Parteilinke noch einmal mobil, wollen den Parteitag vom Nein zu vier weiteren Jahren an der Seite Merkels überzeugen. Juso-Chef Kevin Kühnert wird gefeiert wie ein Popstar, wirft Schulz und der Führungsriege, die geschlossen für Schwarz-Rot wirbt, vor, Angst vor Neuwahlen zu schüren. "Heute einmal ein Zwerg sein, um künftig wieder Riesen sein zu können", ruft er seinen Leitspruch ins Plenum, spielt damit auf CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt an, der sich über den "Zwergenaufstand" des SPD-Nachwuchses mokiert hatte, und wird dafür gefeiert. "Es wird wehtun. Wir werden Menschen vor den Kopf stoßen", sagt Kühnert. Am Ende gibt es für den härtesten Schulz-Herausforderer Applaus im Stehen vom Balkon, aber auch viel Beifall von den Delegierten.

Quo vadis SPD? "Wir gehen aus jeder Großen Koalition schwächer heraus", sagt Hilde Mattheis von der Parteilinken. "Wir werden weiter abgeschliffen, hangeln uns von Kompromiss zu Kompromiss", malt sie das GroKo-Szenario schwarz. Sie beschwört eine "Mehrheit im Land, die mehr Gerechtigkeit will, und deshalb sage ich NoGroKo".

Hin und her wogt es in der Halle, stundenlang ringt die Partei mit sich selbst, die Rednerbeiträge deuten auf ein Unentschieden hin. Kommt doch das Aus für Schwarz-Rot?

Fraktionschefin Andrea Nahles stemmt sich mit aller Kraft dagegen. Wenn die SPD trotz der Sondierungserfolge nicht mitregieren wolle, und sie das den Bürgerinnen und Bürgern im Wahlkampf erzählen müsse, "dann zeigen die uns doch den Vogel", ruft sie mit sich überschlagender Reibeisenstimme. Regieren mit einem Linksbündnis? "Das ist doch Blödsinn, verdammt noch mal!", kanzelt sie Hilde Mattheis und die Jusos ab. "Wir werden verhandeln bis es quietscht", verspricht sie, es werde weitere "gute Sachen" geben. "Dafür lohnt es sich, heute mit Ja zu stimmen." Jubel für Nahles am Ende, die wie die heimliche Parteivorsitzende wirkt. Auf die griffigste Formel bringt Stephan Weil, Ministerpräsident von Niedersachsen, das Dilemma der SPD, beim Nein zur GroKo vor dem Nichts zu stehen: "Wer nicht auf dem Platz steht, kann keine Tore schießen."

Am Ende das Ja zu Koalitionsverhandlungen, aber die Zustimmung wird in Bonn an Voraussetzungen geknüpft, die Latte für Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer hochgehängt. Die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung bei Neueinstellungen, gleiche Arzthonorare für die Behandlung von Privat- und Kassenpatienten und vor allem eine "weitergehende Härtefallregelung" für den Familiennachzug befristet geschützter Flüchtlinge: All das sollen Schulz und sein Verhandlungsteam noch herausholen - so steht es im Antrag, der gestern verabschiedet wird. Zwar keine knallharten Bedingungen, aber der Auftrag: Hier "müssen konkrete wirksame Verbesserungen erzielt werden".

In dieser Woche geht es los, setzten sich Merkel, Schulz und Seehofer wieder zusammen und es kommt zum großen Koalitionspoker. Am Ende wird dann die SPD-Basis entscheiden. Die Mitgliederbefragung wird zur letzten Hürde. Auch das wird noch ein Kraftakt für Schulz, Nahles und Co. Gelingt auch das, kann bis Ostern die neue Regierung stehen.